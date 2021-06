(11 de junio del 2021. El Venezolano).- Tras el ajustado balotaje presidencial del domingo en Perú, el candidato izquierdista Pedro Castillo consolida su victoria con el 100% de las actas procesadas al obtener el 59,2% de los votos, seguido de la derechista Keiko Fujimori con 40,8%.

A pesar de que la candidata de derecha pidió al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anular los resultados de 802 mesas de votación -que implican unos 200.000 votos-, por supuestas irregularidades, las autoridades electorales ni misiones observadoras externas tienen registros de un fraude.

“Hay incidencias que se reportan, pero que no significan fraude en absoluto”, señaló a la AFP Factual una encargada de comunicaciones del JNE. “Las incidencias no son fraude. Un fraude es cuando hay actos sistemáticos y premeditados que tengan incidencia directa en las votaciones, eso no existe”, agregó.

El fraude electoral no se encuentra tipificado como delito en el Código Penal peruano, aunque varios artículos sí castigan procedimientos que atentan contra las elecciones.

Primeras felicitacionesEl argentino Alberto Fernández fue este jueves el primer presidente en felicitar a Pedro Castillo como gobernante electo de Perú, pese a que aún está pendiente su proclamación debido a una demanda de su contrincante, la derechista Keiko Fujimori.

“Hoy (jueves) me comuniqué con Pedro Castillo, presidente electo de Perú. Le expresé mi deseo de que unamos esfuerzos en favor de América Latina. Somos naciones profundamente hermanadas. Celebro que el querido pueblo peruano enfrente el futuro en democracia y con solidez institucional”, escribió Fernández en Twitter.

A estas felicitaciones también se sumaron el presidente boliviano, Luis Arce, y la vicepresidenta y primera dama de Nicaragua, Rosario Murillo.

“Bolivia se une a la celebración del pueblo peruano y felicita al hermano Pedro Castillo, presidente electo del Perú”, expresó Arce a través de Twitter.

“Quería iniciar compartiendo las felicitaciones que he visto (…) que saludan al presidente electo del Perú, al hermano Pedro Castillo, deseándole lo mejor, una gran victoria del pueblo peruano y de los pueblos de América Latina”, dijo en su intervención diaria Rosario Murillo.

Aunque Castillo aventaja por casi 70.000 votos a Fujimori, el candidato todavía no ha sido proclamado oficialmente ganador.

El Universal