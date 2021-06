(11 de junio del 2021. El Venezolano).- Una madre se prepara para dar la bienvenida a su decimoquinto hijo después de haber tenido ya quintillizos, trillizos y mellizos.

Karen, de 40 años, y Deon Derrico, de 49, dieron la bienvenida a cuatro series de partos múltiples seguidos después de que nacieran sus dos hijos mayores, Darrian, de 16 y Derrick, de 11.

Ahora, la pareja ha revelado que pueden estar dando la bienvenida a un niño número 15 a la familia en la nueva serie de Doubling Down with the Derricos de TLC.

En un clip del programa, se puede ver a Deon interrogando a Karen sobre sus extraños antojos de comida mientras mastica encurtidos.

Ella dice: “El olor a pastel me está enfermando”, antes de que Karen, preocupada, revise su calendario y se dé cuenta de que su período tiene una semana de retraso.Anuncios

Deon luego exige que tome una prueba, y su madre agrega: “¿Cuándo se trazó la línea, de verdad?”

Luego agrega: “No otro bebé. Es abrumador con los que están aquí “.

Karen y Deon dieron la bienvenida a los gemelos Dallas y Denver, de 10 años, seguidos por Deniko, Dariz, Deonee, Daician y Daiten, de 8.

Luego dieron la bienvenida a los gemelos Diez y Dior, de 3 años, a quienes a menudo se les conoce como los “triplinos” como trágicamente su hermano trillizo Carter, quien falleció solo un par de horas después del parto.

Si bien todos los niños de Derrico reciben nombres que comienzan con ‘D’, Carter fue la excepción ya que sus padres querían darle un nombre especial y diferente.

En 2019, Karen y Deon volvieron a ser padres, dando la bienvenida a los trillizos Dawsyn, De’Aren y Dyver, completando su prole a 14.

La pareja estadounidense puede presumir de una gran prole, pero no se compara con la familia Radford en el Reino Unido, que tiene 22 hijos increíbles.

Mirror