(10 de junio del 2021. El Venezolano).- El exjefe del Programa de Identificación de Amenazas Aeroespaciales Avanzadas del Pentágono, Luis Elizondo, sostiene que los ovnis o quienquiera que sean quienes los pilotan están fascinados con la energía nuclear. Según comentó el exoficial a The Washington Post, estos objetos han interferido varias veces con las capacidades atómicas estadounidenses.

En este sentido, Elizondo llama la atención sobre “algún tipo de intersección entre estos avistamientos de ovnis y nuestra tecnología nuclear con propulsión nuclear, generación de energía nuclear o sistemas de armas nucleares”. Según explica, “esas mismas observaciones también fueron hechas en el extranjero”.

“En este país hemos tenido incidentes en los que estos ovnis han interferido y han desconectado nuestras capacidades nucleares”, asegura el exoficial. Asimismo, subrayó que hay datos que sugieren que en otros países estos objetos también han interferido con su tecnología nuclear y “han encendido” estas instalaciones. “Creo que, en este momento, hay datos suficientes para demostrar que existe un interés por nuestra tecnología nuclear, un potencial para incluso interferir con ella”, añade.

Según Elizondo, estos ovnis también parecen tener una conexión con el agua, a tenor de las observaciones. “Estas cosas tienen una tendencia a ser vistas en y alrededor del agua”, comenta.

El exoficial caracteriza la tecnología que se está presenciando como “algo que podría estar entre 50 y 1.000 años por delante” de las capacidades de la humanidad. Elizondo se negó compartir sus propias opiniones sobre lo que estos objetos extraños son realmente, y apela a la necesidad de obtener más información y estudiar estos fenómenos, porque “a fin de cuentas, no sabemos con lo que estamos tratando”.

Mientras que los entusiastas de los ovnis creen que los objetos fotografiados o grabados desde la década de 1950 son visitantes extraterrestres, algunos militares responden con otra teoría; la de que, en realidad, son tecnología altamente avanzada desarrollada por los adversarios de los Estados Unidos.

En 2017, The New York Times publicó tres videos de objetos no identificados junto con el audio de las comunicaciones que mantenían los pilotos durante el avistamiento. Las grabaciones fueron proporcionadas por Elizondo, quien defendió entonces que la existencia de objetos voladores no identificados que utilizan tecnologías más avanzadas que la nuestra estaba demostrada “más allá de toda duda razonable”.

