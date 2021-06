(09 de junio del 2021. El Venezolano).- Nos ha pasado a todos. Un día estas al día con los pagos de tu tarjeta de crédito, surge una emergencia, y al día siguientes nos sentimos que estamos tratando de salir de un agujero al intentar de manejar el balance. Durante la pandemia, los latinos fueron uno de los grupos que se vieron más afectados económicamente. De hecho, según un estudio de Chase el 25% de la población latina dijo que tenía menos ingresos disponibles por la pérdida de ingresos tras la pandemia.

A raíz de esto muchos tuvieron que buscar distintas maneras de cubrir los gastos económicos de sus familias y muchos recurrieron a sus tarjetas de crédito. Sin embargo, este año se han sentido más optimistas, y la misma encuesta reveló que el 49% de latinos ha tomado iniciativa para mejorar su crédito, sus gastos y obtener un segundo ingreso. Tomando en cuenta estos datos Chase comparte cinco pasos que te ayudarán a manejar esas deudas imprevistas y poner en forma tus finanzas.

Nelliette Cruz dio a conocer cinco pasos para manejar la deuda de tu tarjeta de crédito si gastaste de más tras la pandemia

Si este fue tu caso, y estas identificando la manera de volver a poner en forma tus deudas, conoce que no estás solo. El 49% de latinos ha tomado iniciativa para mejorar su crédito este año manejando mejor sus gastos y hasta obteniendo un segundo ingreso, revelo la misma encuesta. Tomando en cuenta estos datos Chase comparte cinco pasos que te ayudarán a manejar esas deudas imprevistas para que no sientas que tratando salir de un agujero al intentar de manejar el balance de tus tarjetas de crédito:

1. Evalúa tú situación. El primer paso para resolver cualquier problema es enfrentarlo. Revisa los balances de tu, o tus, tarjetas de crédito para que puedas comprender cuál es tu situación actual con la deuda.

2. Aprende acerca del puntaje de crédito y su impacto en tus finanzas. El mismo es el historial de pagos que muestra cuán probable es que canceles tus deudas. Hacer pagos a tiempo te ayuda a establecerlo. Tu puntaje afecta tu capacidad para obtener préstamos y te ayuda a calificar para tasas de interés más bajas.

3. Crea un plan. Identifica la deuda con la tasa de interés más alta y comienza por ahí o busca eliminar primero tus deudas más pequeñas. Es mejor priorizar una deuda a la vez en lugar de tratar de pagarlas todas de una vez. Luego, establece un presupuesto que te permita mantenerte encaminado. Al comprender a dónde va tu dinero mensualmente y darle seguimiento de tus transacciones diarias, podrás desarrollar mejores hábitos financieros y descubrir nuevas maneras de ahorrar.

4. Toma acción. Una vez que entendiste tu situación y hayas creado tu plan, puedes comenzar a ejecutarlo. Por ejemplo, intenta pagar más del mínimo mensual e intenta abonar la mitad del pago cada dos semanas. Estos pequeños pasos te ayudarán a manejar mejor tu deuda. También existen herramientas digitales como la hoja de presupuesto de Chase que pueden ayudarte a mantenerte encaminado.

5. Protege tu reserva para emergencias. Hay pocas cosas más satisfactorias que ver el saldo en cero de tu tarjeta de crédito. Por lo general, usar los ahorros para salir del apuro puede ser tentador. Pero no lo hagas. Si no guardas suficiente dinero para cubrir gastos inesperados (por ejemplo, reparaciones del carro, gastos médicos, etc.), volverás a endeudarte. La mayoría de los expertos en finanzas recomiendan tener un fondo de emergencia que cubra de tres a seis meses de gastos. Pero si en estos momentos eso es difícil para ti, guarda lo que puedas. Incluso $1 por día puede ayudar.