(08 de junio del 2021. El Venezolano).- Elena y Jazmina, dos madres emprendedoras, decidieron unirse creando un Stack Tecnológico en la ciudad Miami (USA).

Ante la crisis generada por el COVID 19 y la imposibilidad de hacer frente a los gastos de sus negocios tradicionales, en el sector de la cultura y la restauración, (los más castigados por esta crisis), ambas se vieron obligadas a cerrar definitivamente.

Tras una amistad y muchos cafés compartidos fue cuando tomaron la difícil decisión de cerrar, manifiesta Jazmina, “…teníamos una sensación de impotencia y tristeza que nos duró semanas, hasta que sentadas un día en casa nos miramos y nos dijimos:

«Si emprendimos una vez podemos hacerlo una segunda»

Ante esta situación no se rindieron, enseguida empezaron a buscar ideas para reinventarse y así poder sacar a sus familias adelante, ya que cada una es madre de 2 hijos.

Son muchos los obstáculos desde el punto de vista emocional que se le pueden presentar a una persona emprendedora, no obstante, el carácter de guerreras y los deseos de superación en estas valientes mujeres, no permitieron que ésta situación destruyera su mentalidad de progreso.

Con el apoyo de sus maridos y debido a sus experiencias anteriores como trabajadores Freelancers, se dieron cuenta de la necesidad que había en el sector de crear una plataforma no solo de trabajo, si no de valores y beneficios para este tipo de trabajadores que están desprotegidos en el ámbito de seguros de salud, planes de retiro, etc. Es así como nace la idea de crear DonQuijobs.com, donde los usuarios puedan acceder por primera vez en ésta industria a este tipo de beneficios y se sientan más seguros al trabajar de manera

independiente. ¡Por cierto! DonQuijobs.com nace de Don Quijote, conocido en toda la cultura Hispanohablante, ya que en ésta primera fase está enfocado al mercado de habla hispana.