(07 de junio del 2021. El Venezolano).- Eliazar Useche, coordinador del Comité Promotor de Fedeindustria Táchira, coordinador de la Frontera Somos Todos, señaló que el tema fronterizo es muy difícil y que afecta a los tachirenses “porque va desde lo económico hasta lo más sensible y vulnerable como lo es el ser humano”.

Al referirse a las divergencias con Colombia en torno a la apertura de los linderos compartidos aseguró que “si los tachirenses hacemos el esfuerzo y llevamos este tema a nivel nacional podremos lograr el resultado que esperamos que es abrir el Táchira”.

Hizo un llamado al presidente Nicolás Maduro para que abra el Táchira “porque somos un estado bloqueado (…) Es una petición y una exigencia, necesitamos reactivar la interconexión entre los pasajeros de tipo extraurbano, interurbano, suburbano en sus distintas rutas desde y hacia el estado”.

En entrevista a Eduardo Rodríguez en el programa A Tiempo de Unión Radio, precisó que se requiere “abrir los cruces fronterizos para el transporte de mercancía y de comercio internacional, todo bajo un control aduanero, bajo la institucionalidad y la legalidad”.

Lamentó que las unidades de transporte tampoco pueden trasladarse hacia otros estados del país. “Esto es muy similar a cuando se cerró la frontera con Colombia (…)

Dijo no entender por qué para ¿“Paraguachón si y para Táchira no? para nosotros tienen que haber acuerdos bilaterales para Paraguachón no, en Táchira hay una serie de exigencias y bloqueos pero para Paraguachón no, allá termina todo y aquí no”.

Insiste en que hay que abrir el paso de mercancías y “que nos abran la frontera hacia Venezuela desde el Táchira”.

Con información de Unión Radio