(07 de junio del 2021. El Venezolano).- El Presidente Encargado de Venezuela, Juan Guaidó, denunció que “la dictadura continúa la persecución constante a los venezolanos, en este caso a mi familia, no solo en consulta de embarazo. También camino al pre-escolar de mi hija Miranda”

Guaidó también indicó que su esposa, Fabiana Rosales, se encuentra bien luego de que se denunciara que una comisión de la Dirección General de Contrainteligencia Militar la persiguió hasta una consulta médica de embarazo.

“Lo escribo hoy por la cantidad de mensajes preguntándome si están bien, gracias a Dios, lo están”, escribió en Twitter.

En ese sentido, detalló que no lo informó más temprano por temor. Sin embargo, sostuvo que este tipo de situaciones no se deben normalizar. “No lo comunicamos antes para no preocupar a mi familia, la mayoría en el exilio o también perseguida, pero no podemos normalizar esto“, escribió en Twitter.

Por último, agregó que “la dictadura sabe que no nos afecta, que seguimos porque nuestros hijos, y todos los niños de Venezuela, merecen crecer en libertad”.