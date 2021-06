(07 de junio del 2021. El Venezolano).- La Fuerza Armada envía a funcionarios para que se ocupen de ofrecer indemnización a las familias de los militares asesinados en Apure, por lo menos a los últimos de la guerra con las FARC. “Primero vinieron a hacer una visita a ver cómo vivimos, qué necesitamos, preguntaron cuantos son los integrantes de la familia. A algunos nos darán viviendas, estudio para los niños hasta los 18 años y ayudas económicas”, revela a Infobae el familiar de una de las víctimas.

Un hecho que destaca es que “en el caso de un familiar de uno de los compañeros que también murió como mi hijo en Apure, los visitó un grupo de personas que no son del Gobierno, sino que fueron a ayudar, pero no eran propiamente del Gobierno o algo así dijeron”.

Ha habido reuniones en Caracas con familiares de las víctimas. “Han estado atentos, pero siempre recomiendan que no estemos publicando nada por las redes, que no hablemos con periodistas ni aceptemos que se publique nada sobre lo sucedido”, agrega.

Ante la pregunta de si la amenazan con las consecuencias de hablar o publicar algo sobre su familiar asesinado, su respuesta es de duda. “Bueno, directamente no, pero uno se da cuenta que sí, no sé cómo explicárselo, porque los que han venido muestran interés en ayudar, pero siempre alertando que no digamos nada para que no haya problemas, lo que se interpreta que quitarán las ayudas”. El ataque de la guerrilla a uno de los puestos militares en Apure

¿Cómo la hace sentir eso? Y su respuesta es de incomodidad. “Pues lo que pienso es que a las madres nos arrancan un hijo y sufrimos mucho por eso, pero lo peor es aquellos que dependían de lo poco que ganaba ese muchacho asesinado”.

“Las personas que envían a nuestras casas se pusieron a disposición para ayudar, incluso con los trámites legales. Un comandante nos dijo que no hiciéramos nada para que nos dieran los beneficios ofrecidos. Yo le digo que los compañeros de mi hijo nos han tratado muy bien, pero los funcionarios del Gobierno son otra cosa, pero uno sabe que lo que están ofreciendo es para que los familiares no hablen”.

El silencio de Apure

Desde que se inició el enfrentamiento de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana contra la fracción de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en el estado Apure, una de las características más frecuentes es el silencio: Nicolás Maduro como Comandante en Jefe de la FANB ni siquiera los mencionó; el Ministro Padrino López apenas hizo referencia a los primeros muertos; el comandante Estratégico Operacional, Remigio Ceballos, no expresa una idea propia sobre el tema, lo que también ocurre con los comandantes de componente. Es una orden cumplida.

Así mismo los familiares de las víctimas optaron por el silencio. A la incertidumbre inicial, se le sumó la negativa que recibieron al preguntar por lo que pudiera estar sucediendo con los soldados enviados a territorio donde la guerrilla tiene años instalada. La gran mayoría de los 16 militares asesinados recibieron un discreto homenaje, oculto en las sombras y luces mortecinas de algunos recintos castrenses.

20 militares asesinados por las FARC en Apure

El primer incidente se originó el año pasado cuando militares venezolanos intentaron tomar el campamento de alias Ferley, aliado de Gentil Duarte, jefe de las disidencias de las Fuerzas Armadas de Colombia.

Posteriormente hubo varios choques, hasta que el 21 de marzo se desata la guerra con el ataque al campamento de alias Ferley, aunque él y sus hombres ya habían abandonado el día anterior el sitio.

Hasta ahora las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) le han costado a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, 20 militares muertos:

19 de septiembre 2020

Al intentar atacar el campamento de alias Ferley, mueren cuatro militares:

SM3 (Ej) Gabriel Alexander Pérez Silva, plaza del Batallón Cedeño 921 Fuerte Yaruro S2 (Ej) Reiber David Chirino Reyes, del 992 BFE “José Gregorio Monagas”. 1TTE (Av) Augusto David Linares Delgado, del GFE-20. Tte (Av) Miguel Ángel Mora García, del GFE-29.

21 de marzo 2021

Al pisar mina antipersonal mueren:

Mayor (Ej) Edward Ramón Corobo Segovia, plaza del 911 Batallón de Fuerzas Especiales “Tcnel. Eliezer Otaiza”. 1Tte (Ej) Yonathan Miguel Duarte, comandante de la Segunda Compañía del 923 Batallón Caribe Sucre. El primer teniente Yonathan Duarte

31 de marzo 2021

Al pisar mina antipersonal

S/2 (Ej) Jesús Alexander Vásquez Pérez: 931 Batallón de Infantería Reforzado “Santiago Mariño” S1 Andriel Rafael Istúriz Sojo; Brigada de Comandos del Mar

3 y 5 de abril 2021

Por accidente con mortero murieron cuatro militares:

Teniente Coronel (Ej) Raúl Roilander Quintero, comandante del 215 Grupo de Artillería “Cnel Miguel Antonio Vázquez” 1Tte Ej Julio Manuel Inojosa Morgado, plaza del grupo Vásquez. C2 (Ej) Yoendri Enrique Piñero Ortega, plaza 212 batallón de infantería motorizada Carabobo S1 (Ej) Breyner Alexander Granados Suarez, plaza 212 batallón de infantería motorizada Carabobo Reyes Farfán, Ferrebús Garavito y Andy Miranda, tres de los más recientes asesinados en Apure

23-24 de abril 2021

Ataque y emboscada de las disidencias de las FARC:

CN Naywill José Torres Moreno, oficial de Comando de la Armada. SM2 (Ej) Wilmer De Jesús Ferrobús Garabito, plaza del 993 BAFES “Cnel. Domingo Montes”. SM1 (Ej) Ronal José Marcano Castillo, plaza del 993 BAFES “Cnel. Domingo Montes”. SM2 (Ej) Andy José Miranda, plaza del 993 BAFES “Cnel. Domingo Montes”. SM1 (Ej) Santiago De Jesús Reyes Farfán, plaza del 993 BAFES “Cnel. Domingo Montes”. S1 Álvaro Rafael Mariño Ostos, plaza de la 8va Brigada de Operaciones Especiales Generalísimo Francisco de Miranda (Briopem8) S2 Michael Miguel Medina Sequera, plaza de la Brigada de Comandos del Mar Nr. 8. S1 (ARB) Luis David Lira Negrón, plaza de la Brigada de Comandos del Mar Nr. 8. S2 (ARB) Michael Miguel Medina Sequera El comando del Mar Naywill Torres Moreno

Bajas de la guerrilla colombiana:

Alias Nando

Otros muertos:

Cuatro miembros de la familia Ramírez Remolina:

Ehiner Anzola Villamizar Emilio Ramírez Jefferson Uriel Remolina Ramírez Luzdey Remolina. Además, Julio César Jiménez Millán

La Fuerza Armada aun no revela qué hizo con los quince cadáveres de los irregulares colombianos que, según los reportes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, cayeron en el enfrentamiento con el Ejército venezolano el 19 de septiembre en Tres Esquinas.

Tampoco informó la institución castrense qué sucedió con el cadáver de uno de los jefes de las FARC que aseguran haber neutralizado, según dice el Ministro de la Defensa en un comunicado: durante un Operativo del Escudo Bolivariano 2021 “Fue neutralizado uno de los cabecillas conocido como alias “El Nando”, capturados treinta y dos (32) sujetos, destruidos seis (06) campamentos y decomisado armamento, municiones, explosivos, pertrechos de guerra, vehículos y drogas”.