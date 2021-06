(07 de junio del 2021. El Venezolano).- Gracias al documental de Cryptopia del 2020, Exohood será integrado en el Grupo Joldina con sede en España, El token de Exohood (EXO) será aceptado como medio de pago en todas las empresas del Grupo que está compuesta por una red de Locutorios, Remesas, Agencia de Viajes y Envíos de Paquetería.

Fue al ver “Cryptopia” que los empresarios Joel Burgos y Glenda Polini se interesaron por primera vez en las tecnologías descentralizadas, así como la importancia de la tecnología Blockchain en las empresas.

“Desde que leí el whitepaper, supe que quería tener Exohood”, dijo Burgos, CEO del Grupo Joldina, que llegó a un acuerdo de desarrollo con Exohood para su integración en todo su Grupo empresarial.

“Vi que era una oportunidad de ser parte de esta tecnología y lo hice. Y espero tener la oportunidad de poder también expandirla en países como República Dominica y Venezuela”.

Al leer el Whitepaper, tuve ese exalto de que tenia un gran proyecto en mis manos, así que antes de ponerme en contacto con ellos, me documente sobre lo que era una Organización Descentralizada, busque un especialista legal en este tema y por supuesto asesoría tecnológica.

Me puse en marcha y les contacte en su pagina web, la respuesta fue inmediata, el equipo de Exohood totalmente transparente desde el primer contacto, pudimos revisar toda la información con ellos y mis asesores me dieron el visto bueno de lo que yo suponía, un proyecto que no podia dejar pasar y eso hice.

El Grupo Joldina con sede en Madrid, España, es el primer acuerdo digital por medio de un Smart Contract que realiza el Grupo con Exohood. El Grupo Joldina integrara EXO como moneda de pago para (Joldina Locutorios, Joldina Viajes y Joldina Docupaq) ademas comprar y vender EXO en Joldina money Exchange.

Burgos señaló también que su Grupo invertirá en la ronda de inversiones que llevara a cabo Exohood en el mes de Julio.

“Estoy bastante contento y emocionado no solo por tener la oportunidad de integrarnos en este emocionante proyecto, si no que también podamos formar parte de la ronda de inversiones”.

Trabajaremos en las próximas semanas con el equipo de Exohood para realizar todas las integraciones en el Grupo Joldina y empezar con EXO lo más pronto posible.

Empezaremos en nuestra red de Locutorios con más de 15 locales en Madrid y posteriormente lo integraremos en otras ciudades de España, en paralelo trabajaremos con mis socios comerciales en República Dominicana y Venezuela para su integración.

“La descentralización es un hecho y los empresarios debemos sumarnos cada vez más a esta revolución y apoyar proyectos sólidos como este que serán de gran impacto en nuestra sociedad”.

Glenda Polini Directora Ejecutiva de Joldina Remesas, dijo “Estamos muy satisfechos con esta cohesión estratégica que además impulsa proyectos como Exohood, nuestra empresa tiene una larga trayectoria en las remesas internacionales, y sabemos de primera mano que muchas personas que se encuentran lejos de su país natal, necesitan un medio financiero que les permita realizar esas operaciones económicas de manera mucho más rápida y económico, EXO es eso, otra ventaja que puedo nombrar es el servicio Probills, países como Venezuela sin acceso a divisas, gracias a este servicio podrán pagar servicios en el extranjero como por ejemplo: Netflix ó Amazon, estas y otras son las ventajas de funcionar con Exohood.”

Polini mencionó también, que Exohood no es solo un token, es todo un ecosistema muy completo, con servicios verdaderamente necesarios y de gran utilidad, he visto muchos token pero es más de lo mismo comprar y vender, ¡no hay nada más!, sin embargo, Exohood ofrece un mundo dentro de un increíble universo y estoy convencida de que vendrán mas empresas interesadas en esta tecnología.

Para Burgos, esto es el inicio de lo que esta por venir, leí un articulo en el Cointelegraph que mencionaba que todavía no era el momento de las DeFi, es decir, estamos llegando antes y eso para nuestro Grupo es un orgullo, ser parte de esta revolución, como dice el eslogan de Exohood, Finanzas justas, descentralizadas, democratizadas y disponible para todos sin discriminación.

Sobre el Grupo Joldina

El Grupo Joldina es un Operador de servicios de Remesas, Locutorios, Agencia de Viajes y Envio con sede en Madrid España desde el año 2011. Actualmente posee una red de 15 sucursales Solo en Madrid, y más de 50 gracias a sus socios comerciales en España, República Dominicana, Puerto Rico, Miami, Venezuela, Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú y Panamá.

