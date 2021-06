(07 de junio del 2021. El Venezolano).- Revisando los artículos, de la queridísima gocha Sebastiana Barraez, 6 de Junio del 2021, donde nos contaba que saco esa publicación por la forma de abandono al que han llegado , los miembros de las Fuerzas armadas, refería Sebastiana, que El Capitán del ejército venezolano, Carlos Alberto Montero Lema, su estado de indigencia y su situación socio económica sumamente caótica. Y deprimente. Pero antes de seguir, debo contarles su historia en este momento, de este compañero del Actual ministro de la defensa General en Jefe. Vladimir Padrino López. Me transporte 15 años atrás. Recordaba que Siendo DELEGADO DEL IORFAN ZULIA. En el 2006. Función que se ganaba a través de una elección solamente de oficiales retirados de las cuatro fuerzas (Ejército, Aviación, Armada y Guardia Nacional) en la zona, en este caso era Maracaibo su sede. Un par de años tratando de cambiar no solo la Imagen también el modus operandi, poniendo incluso de ejemplo las instituciones de veteranos en las EE.UU. y el instituto de oficiales retirados de Colombia, solo por nombrar dos. Los norteamericanos son propietarios de una serie de empresas honestas entre ellas SEE WORLD. Para apoyo de los Veteranos de las fuerzas Armadas, incluso le cobraban solo el 70% a los oficiales retirados de Venezuela y los miembros Oficiales retirados Colombianos, con una fábrica de calcetines y otras empresas que apoyaban con créditos y atenciones para la fuerza armada colombiana, haciendo una auto gestión a pesar de la pensión que les daba el país por años de servicio.

En esos dos años entre las cosas que se hicieron, de atención al oficial retirado y sus familiares. Sobre estas situaciones, para ello utilizaba un programa por televisión y se fundó una emisora en su sede, pensando que los oficiales retirados conyugues y flía, algunos con incapacidad física o por edad y que ir a la sede del Iorfan, Maracaibo, era un suplicio, solo para indagar algún servicio del IPSFA, o estos casos de indigencias, que se les podía aclarar y ayudarlos a través de la radio y la TV, con preguntas al aire y respuesta inmediatas, actualmente estos programas, los consigue en you tube, con el nombre de “UN MOMENTO CON CARLOS MENDEZ MARTINEZ Y EL IORFAN” o conseguirle un empleo, sin distingos de color político, manteniendo estrecha relación, con los comandantes de unidades locales para la mejor atención y apoyo, un tabloide de 8 páginas gratuito, con informaciones y artículos de interés, para ellos. Misceláneas e invitaciones a reuniones etc. que se les repartía a los miembros, ayudas de gastos que hacia yo de mi propio peculio pues tenía una tienda de venta de celulares y líneas de allí pagaba parte del sueldo de la secretaria y gastos de oficinas como viajes, paseos, almuerzos juegos de mesa etc. Con los oficiales ancianos, y jóvenes enfermos, ayudas de gastos que se hacían, yo de mi propio peculio pues tenía una tienda de venta de celulares y líneas de allí pagaba parte del sueldo de la secretaria y gastos de oficinas y el Iorfan caracas el presidente del instituto, enviaba solo 300 Bolívares al mes, que por supuesto eso no alcanzaba porque con eso pagaba la secretaria que se le pagaban 450 Bolívares mes.

Les recordaba que el IORFAN, Había nacido, años atrás, un 20 de septiembre de 1949, aproximadamente. Gracias a un Capitán retirado del Ejército en Maracay, quien se acercó a la prevención a la entrada del batallón nro. 4 del Ejercito, en estado de indigencia total, pidiendo 5 Bolívares para almorzar y pidiendo algún pantalón y una camisa usadas, para cambiar sus harapos por ropa limpia, Ante esta situación el teniente de guardia de prevención lo mando a pasar y lo presento Al Comandante del Batallón Tcnel Gámez, quien enseguida lo atendió, cuando se identificó como capitán del ejército, le comento su historia y por qué había salido de baja al retiro, le regalo un dinero, una ropa y lo invito a almorzar en el comedor de oficiales de la unidad, poniéndosele a la orden y decide fundar una institución para el apoyo de los oficiales de las FAN. Así nace con el nombre de caja de ahorro, después se le cambio el nombre como OFIDIRE (Oficiales en Disponibilidad y Retiro) EL Cmte. Gámez salió a España al exilio, con el golpe a Rómulo Gallegos, hoy Iorfan, sin embargo se mantuvo en contacto con compañeros, tenientes coroneles, para que mantuvieran esa organización y así se hizo hoy tiene la Institución, aproximadamente setenta años y se mantiene, pero lamentablemente depende del ministro de la Defensa y se hacen elecciones sin valides, porque de una terna que compite el escoge al que tiene la misma orientación política del presidente.

Continuara la próxima semana en una segunda parte, para conocer el personaje Capitán Carlos Montero Lema y el abandono del gobierno socialista por el que lucho… Continuara…