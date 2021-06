(‘6 de junio del 2021. El Venezolano).- Estados Unidos respalda la iniciativa de diálogo entre el régimen de Maduro y la oposición venezolana impulsada por Noruega. Así lo afirmó el embajador de Estados Unidos para Venezuela, James Story, en una entrevista con la Voz de América.

“No es ningún secreto que los noruegos han hecho varios intentos. Antes fueron en Oslo y también en Barbados. Últimamente han ido varias veces a Venezuela. Y los dos lados te están diciendo lo que quieren”, dijo Story.

Asimismo, el alto funcionario señaló que aún debe definirse el mecanismo por el que se regiría ese diálogo. Recordó que para este, Maduro estableció tres condiciones: el levantamiento de las sanciones, legitimidad para los poderes en Venezuela y acceso a las cuentas bancarias congeladas en el extranjero.

Resaltó además, que la finalidad del diálogo es lograr un cuerdo para lograr elecciones libres y democráticas en Venezuela y que de eta forma, “pare esa censura que realmente afecta a todos, que cada venezolano no pueda ser inhabilitado y que pueda ir a las urnas y votar por el partido que quiera”.

Agregó, además que se espera que “todos puedan participar, no solamente en la vida política, sino también en la vida económica social. Y no es justo que solamente con el Carnet de la Patria pueda obtener la vacuna. No es justo que se pida el Carnet de la Patria para dar la caja CLAP. No es justo que las instituciones en el país solo funcionen para algunos enchufados y algunas personas miembros del régimen”.

Con información de El Nacional