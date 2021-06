(05 de junio del 2021. El Venezolano).- El médico infectólogo Julio Castro advirtió sobre una posible tercera ola de covid-19 en Venezuela durante este 2021.

“Tenemos la tercera ola pandémica clara y cantada en lo que queda de año 2021 y sobre eso los ciudadanos tienen que prepararse. No podemos dejar las medidas de prevención y hay que vacunarse al momento que nos toque”, señaló Castro en entrevista con Unión Radio.

Según indicó el también asesor en materia de salud de la Asamblea Nacional opositora, al país todavía le quedan entre 10 o 12 semanas de pico pandémico.

“La semana del 30 de mayo tuvimos la segunda cifra más alta de casos desde el inicio de la pandemia”, indicó.

Señaló que la curva de contagios en el país sigue siendo alta. En este sentido, catalogó como «un error» pensar que porque en una ciudad no se registran tantos casos, esta ya se aplanó.

“La forma de la curva que tienen los registros oficiales es igual a la que tenemos un grupo de médicos de todo el país”, señaló el experto.

Sobre el acuerdo con el programa Covax

El especialista resaltó la necesidad de que se mantenga la presión con la exigencia de vacunas. Esto con la finalidad de que el programa Covax se materialice para Venezuela.

«Lo más seguro es el Covax y el acuerdo ruso, así que hay que presionar para que esas vacunas lleguen. Lo que sabemos del mecanismo Covax hasta el mediodía de este jueves es que hay 18 millones de dólares que faltan por pagar, y hasta que eso no se haga efectivo no estamos formalmente en el Covax», manifestó.

Asimismo, destacó que si a la fecha en el país todavía no se cuenta con las vacunas del programa internacional, se debe al retraso en el pago por parte del régimen de Maduro y no por falta de recursos. «Que en Venezuela no haya vacunas del Covax no obedece a una falta de dinero o a una falta de acuerdo, sino porque nos hemos retrasado en la vía que decidió la administración de Maduro de pagar y que hasta el momento no ha sido completa», aseveró.

Con información de El Nacional