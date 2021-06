(04 de junio del 2021. El Venezolano).- Todos los partidos políticos que van a participar en las elecciones del 6 de diciembre deben firmar un manifiesto, dirigido al gobierno nacional y al Consejo Nacional Electoral (CNE) solicitando un plan masivo de vacunación contra el Covid 19, para todos los venezolanos y los ciudadanos residentes de otras nacionalidades que se encuentren en el país. Esto debe ser prioritario, ya que los hospitales y los centros de cuidado contra el virus están abarrotados, no se dan abasto con el número de contagiados que han fallecido, han sido tantos los amigos que se ha llevado el enemigo invisible y ha vestido de luto a la familia, hoy le tocó en Guanare estado Portuguesa, a don Genaro Godoy, secretario general del MAS, educador, gran amigo, quien se encontraba en campaña por la gobernación de su estado.

Hay que conminar al gobierno para que agilice y actualice la regulación del traslado de las vacunas, un sector de la oposición insiste en señalar que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) aún no ha recibido la confirmación de que Venezuela haya cumplido con la totalidad del pago requerido para acceder al fondo de vacunas contra el coronavirus (Covax); desde el gobierno por el contrario se insiste que está en resolución.

El sistema de vacunación debe esquematizarse como se ha hecho en otros países que han ido resolviendo el problema, primero vacunan a los de alto riesgo, mayores de 65 años, luego de tal edad a tal edad y así hasta solucionar. Pero no tenemos esquemas que se sepa, no sabemos exactamente, cuándo ni cuantas vacunas llegarán al país.

Están fijadas unas elecciones para el próximo 21 de noviembre, donde se elegirá, gobernadores, alcaldes, diputados regionales y concejales. Sino

insistimos en un plan de vacunación masiva, dentro de seis meses y medio para el día de las elecciones, sólo votarán los sobrevivientes de la oposición, porque los afectos y los partidarios del gobierno posiblemente ya estén vacunados (altos dirigentes, UBH, carnet de la patria, etc.) para esa fecha, esa es una de las realidades.

Maduro y Guaido con el oro que está en Londres compran la vacuna

En la próxima mesa de diálogo que se realizará entre partidarios del gobierno de Nicólas Maduro y la oposición incluido Juan Guaido, ya sea que se realice en Caracas, Noruega, México o cualquier otro país. Este diálogo debe priorizar el tema de la pandemia, que es un hecho humanitario que tiene en jaque y ha ocasionado la muerte de muchos venezolanos.

Los representantes de Nicolas Maduro y los de Juan Guaido, deben ponerse de acuerdo para suspender los juicios, los litigios que hay en el tribunal de Londres, referido a las 31 toneladas de oro venezolano que se encuentran en custodia en las bóvedas del Banco de Inglaterra, que es el equivalente a Mil millones de dólares, con los cuales se podría solucionar la crisis económica y comprar las vacunas para que los 30 millones de venezolanos puedan ser vacunados tanto los que están en el país, como los que se encuentran en el exterior. Es tiempo de poner a un lado los intereses personales y políticos, para pasar a solucionar esta grave crisis que afecta la salud de todos los venezolanos. Ojala la providencia ilumine a esos políticos para piensen más en la gente y menos en ellos.

Donde no hay consenso debe haber primarias

Lo ideal en toda relación o sociedad es la toma de decisiones por consenso, debe buscarse el mayor número de consensos y acuerdos posibles, pero cuando esto no se da, cuando hay ausencia de consensos, entonces tienes que contarte, los candidatos deben ir a unas elecciones primarias para que sus electores puedan escoger entre todos, un candidato unitario que los represente en ese proceso electoral. Las primarias como todo en la vida tiene sus pro y sus contra. Particularmente, creo que las primarias estimulan la participación y despiertan el interés por el proceso electoral y vuelven a la cultura del voto. Sobre todo en momentos como los actuales donde desde hace muchos años se viene llamando a la abstención, a no votar, a la no participación. La ciudadanía quiere saber por quién vota, quiere conocer sus dirigentes, saber a quién va a elegir, están cansados de elegir candidatos impuestos por el dedo, por puestos apartados, al final pasan como llegan sin pena ni gloria. Es preferible buscar los consensos posibles o las primarias necesarias, porque para obtener el triunfo es necesario la unidad.

Es preferible contar los votos que contar los muertos

Rescatemos la cultura del voto, a través del voto se han salvado las grandes crisis, se han evitado las guerras y se ha salvado la humanidad. Es preferible contar los votos que contar los muertos. Ejemplos tenemos muchos en América Latina, incluso en Venezuela en el pasado. Siria va para diez años en una guerra, que se ha podido evitar, donde van cientos de miles entre muertos y heridos, millones de ciudadanos sirios han sido desplazados o han salido de su país escapando de la muerte, convertidos hoy en refugiados, asilados o indómitos errantes por los países de Europa o del mundo.

Cuando los conflictos, los malos entendidos o las guerras empiezan sino son atendidos a tiempo, puede cambiarle la vida a una nación y a toda su población. Profundicemos en la cultura del voto y mejoremos la democracia.

