(03 de junio del 2021. El Venezolano).- Concluyo el segundo mes de las actividades del beísbol de las Grandes Ligas, con la mágica sorpresa que se han lanzado seis juegos sin hit ni carrera, a este paso, la proeza de un juego sin hit no está pareciendo tan inusitada, teniendo en cuenta que aún falta mucha tela que cortar en el calendario ¿Cuántos más veremos?

Escrito por Óscar Huete

De lograrse uno más estaríamos empatando la marca del año 2015, cuando se lanzaron siete encuentros sin hit ni carrera y si se obtuvieran dos más, empataríamos la marca que se impuso allá por 1884 cuando se tiraron ocho juegos de esta índole.

La historia de este 2021, inicio el 9 de abril cuando el lanzador Joe Musgrove de los Padres de San Diego, sorteó magistralmente a la artillería de los Rangers de Texas durante nueve entradas dejándolos en blanco y propinándoles 10 ponches. Musgrove logró la proeza de ser el primer lanzador de San Diego en su historia en lanzar un No-No.

Cinco días más tarde, el 14 de abril, el miamense Carlos Rondón de los Medias Blancas de Chicago se encargaba de entrar en la historia de este mítico equipo, al silenciar los bates de los Indios del Cleveland. Cabe destacar que fue el vigésimo juego sin hit ni carrera en la historia de los patiblancos.

El cinco de mayo, le tocó el turno al zurdo John Means de los Orioles de Baltimore maniatar la ofensiva de los Marineros de Seattle, asestándoles 12 ponches y obteniendo el décimo juego de esta categoría en la historia de este equipo.

El cuarto No-No del 2021, llegaría el 7 de mayo, con la magnifica actuación del lanzador Wade Miley de los Rojos de Cincinnati quien se encargó de propinarle el segundo no hitter en una misma temporada a los Indios de Cleveland. Fue el número 17 en la historia de Cincinnati que propinan sus lanzadores.

El mes de mayo siguió interesante y fue el 18, que el lanzador Spencer Turnbull de los Tigres de Detroit, se encargo de silenciar por completo a la ofensiva de Seattle quienes recibían su segundo No Hitter de la temporada. 9 ponches recetó Turnbull a la diezmada ofensiva de los Marineros, fue el octavo No No, que propinan los lanzadores bengalíes en la historia del equipo.

Un día después de la proeza de Turnbull, el dos veces ganador del premio Cy Young en la Liga Americana (2014-2017), Corey Kluber agregaba a su carta de presentación la magnifica cuenta de un no hitter, cuando su equipo los Yankees de New York le atizaron el segundo del año a la débil ofensiva de Texas. Para los Mulos de Manhattan fue el décimo segundo No hitter de su historia.

Kluber se convirtió en el vigésimo segundo lanzador en la historia del beísbol en ganar el premio Cy Young y lanzar un No-No.

Gracias a estos seis ya son 311 No-No los que se han tirado en la historia de las Mayores, desde que se presentó el primero en la Temporada de 1876. Esta lista tiene en el primer lugar a los lanzadores de Dodgers de Los Ángeles con 26.