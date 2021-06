(01 de junio del 2021. El Venezolano).- El certamen Star Model Venezuela celebró su edición número 11 con su tradicional fashion show; además de un espectáculo que mostró este jueves 27 de mayo a sus 50 modelos en escena para la selección de los nuevos rostros de la agencia; todo bajo estrictas normas de bioseguridad para evitar la propagación y contagio del covid-19.

Es así como Eucaris Julio se convirtió en la ganadora de la categoría Top, Alejandra Torrealba se alzó como Star Model Teen y Wilifer Molina se quedó el título de la categoría Imagen.

Todas ellas pasaron por la evaluación y análisis de un grupo de personalidades relacionadas con el mundo del arte y el entretenimiento, como Camila Isabel Díaz, CEO de la marca @BycamilaIsabel; el makeup artist Trinistylist; la modelo internacional Angélica Rebolo; los fotógrafos Víctor Guillén y David Bravo; y la CEO de Salome Makeup, Joselyn Caldeira.

La ocasión fue propicia para que diseñadores venezolanos mostraran sus creaciones. Athuah Beachwear, Sunala Swimwear, Ivainillas, Kosh Appareal, Gio Disegno, Israel González y Giovanni JRT vieron sus piezas en las estilizadas figuras de las concursantes, quienes pasaron por una preparación de un año y medio, producto del nuevo coronavirus.

Asimismo, todas las modelos y staff de Star Model lucieron en el escenario maquillaje Salomé Makeup, bajo el pincel de destacados embajadores de la marca, entre ellos la reconocida makeup artist “La Musu”

EDICIÓN MEMORABLE

La edición de Star Model 2021 fue el debut como directora nacional de la joven empresaria y modelo Karin Aridi, quien comentó muy emocionada que fue un trabajo arduo, pero satisfactorio.

“Hablé con Ricardo Zambrano, director de Star Model durante muchos años, y me dijo que cuando dejara de sentir los nervios que he estado sintiendo que ya no hay nada que hacer y que me retire”, comentó llena de expectativas.

El JW Marriott Hotel Caracas sirvió de escenario para cumplir el sueño de 50 jovencitas que aspiran a ser modelos profesionales, quienes desfilaron bajo la conducción del animador Jesús de Alva y la modelo Yus Ramos.

A través de su cuenta en Instagram, @StarModelV, la agencia ofrecerá más detalles sobre esta y próximas ediciones, al tiempo que resalta su objetivo: formar nuevos talentos con una preparación de alto nivel y proyectarlos en la industria de la moda y del entretenimiento.

Con información de Nota de Prensa