A continuación comunicado íntegro:

Los trabajadores del sector salud una vez más elevan su voz de rechazo ante la acentuada politización del régimen de Nicolás Maduro en el tema de la vacunación, al obligarlos a inscribirse en el sistema patria y en el Ministerio de la Salud para recibir las dosis de las vacunas contra la COVID-19.

“Desde el Frente Amplio Profesional, la Confederación de Profesionales Universitarios de Venezuela y el Inprenfermería les decimos que no aceptamos más abusos y atropellos. No se conforman con la situación de caos que generaron en el país y que estamos viviendo todos los venezolanos, traducida en la peor de las pesadillas, sino que ahora buscan ejercer mayor control en los ciudadanos al indicarles que deben registrarse en el discriminatorio carnet de la patria y en el Ministerio de Salud para poder ser inmunizados contra el coronavirus”, dijo la doctora Ymilda Rojas.

DENUNCIA ANTE INSTANCIAS INTERNACIONALES DE LA SALUD

“Uno de los voceros de este régimen a través de los medios de comunicación social informó que en el pasado fin de semana se iniciaría en Venezuela la II fase de vacunación masiva, para la cual, presuntamente, se habrían distribuido un millón 300 mil dosis a nivel nacional. Esta persona anunció que se cuentan con 27 puntos de vacunación y a partir de este lunes se activarían 77 más, que según afirmó tienen capacidad para vacunar entre 600 y 1.000 personas diarias aproximadamente”, agregó la doctora Rojas.

“Aunque omitió decir quiénes y en qué porcentaje se vacunaron en la primera fase, se puede decir que hasta ahí no hay problema, pero el atropello y lo grave se presenta cuando para inmunizamos nos obligan a registrarnos en la plataforma patria o en una página del Ministerio del Poder Popular para la Salud (wvvw.mpps.gob.ve)”, destacó.

“Señor ministro, debería sentir vergüenza de que el personal de salud condene el empleo del carnet de la patria y que tenga que exigirle el derecho a ser vacunado, tanto activos como jubilados, en las instituciones públicas y privadas. Se le olvidó la ética que como médico -si es que lo es- debe tener y que los trabajadores del sector salud tienen prioridad en la vacunación y luego las personas de mayor riesgo de contagio y las más vulnerables por sus patologías”, acotó la médica representante de Confepuv. “Le recordamos a usted y al régimen que representa que no puede politizar la salud, pues es un derecho de los venezolanos establecido en la constitución, por lo que es obligación del Estado garantizarla”, agregó.

“Para colmo, informa que se tiene planificado vacunar aproximadamente a un 70% de la población de aquí a diciembre, es decir, en 7 meses, para que en la medida que vayan llegando las vacunas crear la inmunidad de rebaño. Le anunciamos que no nos vamos a quedar con los brazos cruzados a la espera de que hagan lo que les dé la gana con las vacunas. Es hora de denunciar ante instancias internacionales de la salud todos estos atropellos y la situación de politización del tema de la vacunación en Venezuela. Señor ministro, le exigimos que deje su cargo, porque usted está tranquilo, porque lo más seguro es que todos sus familiares, amigos, compadres y sus camaradas ya están vacunados y los demás que se los coma el tigre”, sentenció Ymilda Rojas.

IRRESPONSABLE MANEJO DE LA SALUD

La doctora Rojas manifestó que “no hay posibilidades de superar la crisis sanitaria en Venezuela en medio de esta pandemia, cuando desde hace 21 años y en lo que va de la pandemia todo lo que hacen es por ensayo y error. En síntesis. un manejo irresponsable de la salud que no tiene precedentes en América Latina”, dijo.

“El sistema de salud está en ruinas, no hay insumos ni hay condiciones sanitarias en los hospitales. Y eso no les importa, como tampoco la educación y que tengamos servicios públicos de calidad, seguridad, excelentes fuentes de empleo y ni hablar de los ingresos y la alimentación de cada venezolano. Por eso, tenemos fe de que Dios y el Dr. José Gregorio Hernández nos ayudarán a salir de esta terrible situación. Y seguimos confiando en el Presidente (E) de Venezuela, Juan Guaidó y en el Acuerdo de Salvación Nacional que promueve, junto a los diputados democráticos de la Asamblea Nacional electa en el 2015. para que busquen todas las alianzas y planteen todas las estrategias necesarias, para poner fin a la usurpación del poder y lograr el ingreso de vacunas para todos y de la ayuda humanitaria. No puedo concluir, sin felicitar a los valientes estudiantes de Confevme, quienes esta semana inician la Ruta por Venezuela. Estamos con ellos y mil gracias en nombre de los venezolanos por no rendirse y seguir en la lucha”. subrayó la doctora Ymilda Rojas.

LA COVID-19 SIGUE COBRANDO VIDAS EN EL SECTOR SALUD

Un total de 21 nuevos fallecimientos del personal sanitario del país por COVID-19 aparecen en el reporte de Confepuv, Inprenferrnería y el FAP-Salud en el período comprendido del 24-05-2021 al 30-05-2021. Con esta cantidad ya son 731 los fallecidos del sector salud, desde el comienzo de la pandemia en Venezuela, el 13 de marzo de 2020.

Cabe destacar que en estos reportes semanales se apuntan todos los que integran los servicios sanitarios de Venezuela como médicos, personal de enfermería, profesionales técnicos, camilleros, conductores de ambulancias y obreros que trabajan en los hospitales. Igualmente, médicos y los trabajadores de enfermería que fallecen en el exterior, por haber migrado a causa de la crisis venezolana.