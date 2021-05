(30 de mayo del 2021. El Venezolano).- Mientras avanza la campaña internacional de vacunación contra el coronavirus, la Organización Mundial de la Salud (OMS) reveló este miércoles un dato alentador: la semana pasada los casos globales de COVID-19 bajaron un 14%, con relación a la semana anterior.

Del 17 al 23 de mayo, la OMS contabilizó 4,1 millones de nuevos contagios, mientras que los fallecidos esa semana fueron 84.000, un leve descenso del 2% con respecto a la semana anterior.

Europa ha registrado un marcado descenso del 60% en el balance de nuevas infecciones durante el último mes, según informó la Organización Mundial de la Salud; una noticia más que alentadora en momentos en que el continente planea reabrir sus fronteras para la temporada de verano.

A mediados de abril, el promedio de nuevos casos semanales en toda Europa era de 1,7 millones. La semana pasada esa cifra se ubicó cerca de los 685.000.

El doctor Hans Kluge, director europeo de la OMS, destacó la importancia de la vacunación para contener la propagación del virus, pero advirtió que, a medida que se relajan las normas, todavía hay que estar alerta ante posibles nuevos brotes.

“Vamos en la dirección correcta, pero debemos mantener la vigilancia sobre un virus que se ha cobrado la vida de casi 1,2 millones de personas en esta región (…). Las vacunas pueden ser una luz al final del túnel, pero no podemos dejarnos cegar por esa luz”, indicó el médico belga, quien pidió mantener ciertas medidas como el distanciamiento social y el uso de mascarillas.

Estados Unidos, gracias a un exitoso y avanzado plan de vacunación, también empezó a ver los resultados, al igual que Israel, donde las autoridades ya levantaron prácticamente todas las restricciones impuestas contra el coronavirus.

Muy diferente es la realidad en otras partes del mundo como Sudamérica, África, Medio Oriente y Asia Oriental, donde los números siguen en ligero aumento, de acuerdo a lo indicado por el último informe epidemiológico de la OMS.

El sur de Asia volvió a ser la semana pasada la región que reportó más casos (dos millones), aunque la ola en países como la India o Nepal parece haber alcanzado ya su pico, y los contagios allí bajaron un 21%. América, en tanto, registró 1,2 millones de casos, un aumento del 2%, mientras que en África el incremento fue del 4%, en Medio Oriente el descenso sólo fue del 2% y en Asia Oriental del 1%.India sigue siendo el que más casos semanales reporta: la semana pasada registró 1,8 millones, lo que significó un descenso del 23% respecto a los siete días anteriores. Los dos países que le siguen en casos semanales son latinoamericanos: Brasil (451.000 casos, un 3%) y Argentina (213.000, un 41 %más). En Argentina el incremento ha sido tan pronunciado, que ya superó a Estados Unidos en contagios semanales. Varias personas esperan su turno para recibir la vacuna contra la COVID-19 en un centro de vacunación de Bangalore (Foto: EFE)

A la hora de explicar las últimas estadísticas, se puede observar que los países que están siendo más afectados por la pandemia, como Argentina, India, y otras naciones de África y Medio Oriente, no están logrando exitosas campañas de vacunación que les permita contener la propagación del virus.

A continuación, los casos de Estados Unidos, Reino Unido, Israel, Canadá, Alemania, Italia, Francia y Hungría, algunos de los países que más han vacunado a sus poblaciones y que han registrado pronunciados descensos en sus balances de contagios.

Estados Unidos

A principios de año la situación era dramática. El país era el epicentro de la pandemia a nivel mundial. Por ese motivo, el presidente Joe Biden hizo especial hincapié en fortalecer la campaña de vacunación. De acuerdo a lo publicado el pasado martes por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EEUU (CDC, por sus siglas en inglés), ya la mitad de la población adulta está completamente vacunada contra el coronavirus. Joe Biden (Foto: Reuters)

Esto supone más de 129 millones de personas; mientras que el 61,6% -más de 158 millones-, tiene al menos una dosis de los sueros disponibles ya inyectada.

Las autoridades comenzaron a vacunar el 14 de diciembre de 2020. El 2 de enero de este año fue el día de mayor infectados diarios, con más de 300.000. Desde entonces, y gracias a una exitosa y rápida campaña de vacunación, la caída de casos ha sido pronunciada.PlayEl emotivo anuncio de un hospital de Alabama tras dar de alta al último paciente con covid-19

Según las últimas estadísticas, Estados Unidos registró la semana pasada un balance de 188.000 contagios en los últimos siete días; dato que significó un descenso del 20%. Este miércoles 26 de mayo se reportaron poco más de 24.000 casos. Un mes atrás, el 26 de abril, la cifra de nuevos casos fue de 46.000.

La mejoría en la situación de la pandemia en Estados Unidos ha permitido que las autoridades sanitarias señalaran la pasada semana que las personas completamente vacunadas ya no necesitan llevar mascarilla en espacios exteriores e interiores.

Biden fijó como objetivo que el 70% de los adultos hayan recibido al menos una dosis antes de la fiesta nacional del 4 de julio, pero la campaña de vacunación se ha enlentecido a medida que busca alcanzar a los más escépticos o indiferentes.

Reino Unido

Tal como le ocurrió a Estados Unidos, enero fue el mes más duro para el Reino Unido. El 8 de ese mes fue el día de mayor cantidad de casos diarios, con más de 68.000. Por ese motivo, las autoridades se vieron obligadas a aplicar estrictas medidas de restricción para contener la propagación del virus.

Sin embargo, cinco meses después, la situación empieza a revertirse. Este 26 de mayo se registraron casi 3.000 nuevos casos: dato que refleja el exitoso impacto de la campaña de vacunación que llevan adelante las autoridades.

La semana pasada el Reino Unido anunció que superó el 70% de la población adulta vacunada. Asimismo, el 35% de toda la población ya se encuentra totalmente inmunizada, y el 22% recibió al menos una dosis.

“Se hizo uno de los esfuerzos nacionales más grandes e importantes de nuestra historia”, destacó el ministro de Salud británico, Matt Hancock, al remarcar que hasta el momento ya han sido aplicadas más de 50 millones de vacunas.

Alemania, Italia, Francia y Hungría

Entre los países de la Unión Europea (UE), estos son los que más han progresado gracias a plan de vacunación. El descenso de casos ha sido muy pronunciado. Sobre todo en Francia, donde el 11 de abril se registró el día de mayor infectados diarios, con casi 117.000 casos, y poco más de un mes después, el 26 de mayo ese balance fue de 12.600.

El 15% de la población ya está totalmente vacunada contra el covid-19, y el 20% recibió al menos una dosis.

Alemania e Italia han reportado en estos meses datos similares. En ambos países el 26 de mayo el número de casos diarios fue cercano a 4.000. En diciembre del año pasado, momento de mayor propagación en esos territorios, los infectados superaban los 40.000 por día. El Reino Unido vacunó al 70% de su población adulta (REUTERS/John Sibley)

Según datos aportados por el sitio “Our World In Data”, el 18% de la población española está totalmente vacunada, y el 19% está parcialmente inmunizada. En el caso de Alemania, esos datos se ubican en un 16 y 26%, respectivamente.

Hungría es otro de los casos de países que más ha vacunado, y que ha visto un pronunciado descenso en los contagios. Hasta la fecha el 34% de su población ya está totalmente inmunizada, y el 18% recibió al menos una dosis. Esto le permitió al país reportar el pasado miércoles apenas 213 casos diarios; balance muy inferior a los 11.200 del pasado 26 de marzo, día de mayor cantidad de infectados desde el inicio de la pandemia.

Israel

El exitoso plan de vacunación que ha desplegado Israel le permitirá al país levantar prácticamente todas las restricciones por coronavirus desde la próxima semana cuando comience el mes de junio, tal como lo anunció el pasado fin de semana el ministro de Salud local, Yuli Edelstein.

El descenso de los casos ha permitido a las autoridades reabrir restaurantes, bares y centros deportivos, pero sólo para las personas con un “pasaporte verde”, otorgado a quienes se han vacunado o se han recuperado de coronavirus. No obstante, las nuevas normas permitirán a toda la población -incluida la no vacunada- el acceso abierto. Israel llevó a cabo la campaña de vacunación contra el coronavirus más efectiva del mundo (Miriam Alster/Pool via REUTERS)

Desde mediados de abril no es obligatorio llevar mascarilla en los espacios públicos, pero sí en los transportes públicos y en los lugares cerrados. En principio, el uso de la mascarilla seguirá siendo obligatorio en sitios cerrados. Asimismo, se mantendrán los límites a la entrada y salida del país.

Israel lanzó una campaña de vacunación rápida en diciembre, en la que más de cinco millones de personas recibieron dos dosis de la vacuna de Pfizer/BioNTech. Durante el pico de la segunda y tercera olas, en octubre y enero pasado, hubo más de 70.000 y 80.000 casos activos, respectivamente.

El 27 de enero fue el día de mayor cantidad de casos diarios; este 26 de mayo, las autoridades reportaron apenas 19 infectados en todo el territorio nacional.

Canadá

En este país del norte de América el proceso de inmunización contra el coronavirus también está dando los resultados esperados por el gobierno de Justin Trudeau.

Pese a no ubicarse entre los países que más ha vacunado, Canadá sí ha registrado un importante descenso en los casos de infecciones diarias. El 3 de enero fue el día de más contagios diarios, con 16.100. Este 26 de mayo, esa cifra fue 2.300.

El 4,6% de la población está totalmente vacunada contra el COVID-19, mientras que el 49% recibió al menos una dosis. Esta semana la Agencia de Salud Pública de Canadá (PHAC, por sus siglas en inglés) indicó que los datos oficiales “siguen indicando bajas tasas de casos de covid-19 tras la vacunación”.