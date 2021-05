(30 de mayo del 2021. El Venezolano).- El primer ministro británico, Boris Johnson, se ha casado con su prometida, Carrie Symonds, en una ceremonia planificada y desarrollada en total secreto, según informaron los periódicos The Mail on Sunday y The Sun.

La pareja se ha casado en la Catedral de Westminster con la presencia de contados amigos cercanos y familiares, pero Downing Street no han confirmado la información. “Me han ordenado estrictamente que no haga comentarios”, explicó un portavoz del Gobierno citado por la agencia de noticias The Press Association.

Según The Sun, ni siquiera los altos cargos de Downing Street estaban al tanto de la boda este sábado e incluso se habían remitido tarjetas de para que los invitados reservaran la fecha del 30 de julio de 2022. Boris Johnson y Carrie Symonds llegan a un colegio electoral de Westminster para votar el 6 de mayo de 2021. REUTERS/Henry Nicholls

Johnson, de 56 años, y Symonds, de 33 años, se comprometieron en diciembre de 2019 y tienen un hijo de un año, Wilfred.

Es el segundo primer ministro británico que se casa durante su mandato, y el primero en casi dos siglos, siendo Robert Jenkinson el último en 1822.

Alrededor de 30 invitados asistieron a la ceremonia este sábado -el máximo permitido actualmente bajo las reglas del coronavirus- en el centro de Londres, después de haber sido invitados en el último minuto, según el Mail on Sunday.

Tercer matrimonio

Symonds llegó a las nupcias a la hora del almuerzo en una limusina y lució “un impresionante vestido blanco largo y vaporoso”, pero decidió no llevar velo, añadió el tabloide The Sun. No hubo descripciones del atuendo de Johnson.

El mismo sacerdote que bautizó al hijo de la pareja ofició la boda, y el niño también estaba presente en el evento, según The Sun. FOTO DE ARCHIVO: El primer ministro británico, Boris Johnson, y su novia, Carrie Symonds, hacen un gesto mientras llegan al número 10 de Downing Street en la mañana posterior a las elecciones generales en el Reino Unido el 13 de diciembre de 2019. REUTERS/Thomas Mukoya

Johnson, que se ha enfrentado a varios días de escrutinio después de que su ex asesor principal Dominic Cummings arremetiera contra la gestión de su gobierno en relación con la pandemia del coronavirus ante una comisión parlamentaria el miércoles, se ha casado dos veces antes.

Tuvo cuatro hijos con su anterior esposa, la abogada Marina Wheeler, antes de separarse en 2018. La pareja no finalizó su divorcio hasta el pasado noviembre.

Según se informa, Johnson también tiene una hija nacida como resultado de otro romance.

Cuando fue elegido en 2019, se convirtió en el primer primer ministro en vivir en Downing Street como parte de una pareja no casada.

Symonds, ex jefa de comunicaciones del Partido Conservador, dio a luz a su hijo apenas unas semanas después de que Johnson saliera de una unidad de cuidados intensivos mientras se recuperaba de un caso grave de coronavirus.

La pareja ha estado en el punto de mira en las últimas semanas en medio de un escándalo por la costosa redecoración de su piso de Downing Street, que está siendo investigada por los organismos de control por las acusaciones de que las contribuciones de un donante del partido conservador no fueron declaradas en su totalidad. El nuevo asesor ético de Johnson concluyó el viernes que había actuado de forma “imprudente” en relación con la financiación del piso, pero que no era culpable de ninguna irregularidad.

Con información de EuropaPress y AFP