(28 de mayo del 2021. El Venezolano).- En una reunión técnica que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) realizará este 28 de mayo, el organismo de las Naciones Unidas podría marcar a Venezuela como país que vulnera los derechos humanos laborales, advirtió Marcela León, presidenta de la central Alianza Sindical Independiente (ASI).

«La Comisión de Aplicación de Normas (CAN-OIT), en el marco de la Conferencia Internacional del Trabajo 2021, discutirá la lista larga de 40 casos, para aprobar la lista corta de 19 casos de países que no respetan los convenios internacionales», señaló la dirigente sindical.

Venezuela está incluida por el incumplimiento al convenio 87 sobre libertad sindical de acuerdo con el Informe de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones (CEACR) del organismo.

León explicó que, además, existe el Informe de la Comisión de Encuesta N° 13, la más alta sanción para un país, que contiene recomendaciones para los convenios 26 (métodos de fijación de salarios), 87 (libertad sindical) y 144 (consulta tripartita). «El gobierno de Venezuela está en la mira de la observación internacional debido a estos incumplimientos«.

La presidenta de ASI Venezuela informó que la central de trabajadores ha participado desde febrero en el Diálogo Bipartito convocado por el Ministerio del Trabajo, en el que ha planteado casos y propuestas en relación con los tres convenios concernidos en el informe de la comisión de encuesta.

En septiembre de 2019, la Comisión de Encuesta designada por el Consejo de Administración de la OIT para investigar denuncias realizadas por empleadores y sindicalistas publicó un informe en el que asegura que constató la existencia en el país «de un conjunto de situaciones y prácticas que atentan contra garantías y derechos laborales establecidos en convenios internacionales y en las que, por acción u omisión, están implicados múltiples agentes estatales».

La instancia afirmó en el documento que en Venezuela no se vela por el cumplimiento de las normas internacionales del trabajo relativas a la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, la consulta tripartita y a los métodos para la fijación de salarios mínimos, establecidas en los convenios 87, 144 y 26, respectivamente. «Esas prácticas y situaciones se insertan en un entramado que retrae el libre desarrollo de actividades sindicales y gremiales, así como la realización de consultas tripartitas efectivas y en definitiva el funcionamiento de un diálogo social genuino en los términos preconizados por las normas de la OIT».

En marzo, el Consejo de Administración de la OIT deploró la respuesta del gobierno de Maduro de fecha 10 de agosto de 2020 en la que no acepta las recomendaciones de la Comisión de Encuesta, las cuales, entre otras cosas, piden «el cese inmediato de todos los actos de violencia, amenazas, persecución, estigmatización, intimidación u otra forma de agresión» contra las organizaciones de empleadores y trabajadores no afines al gobierno y la adopción de medidas «para garantizar que tales actos no se repitan en el futuro».

También instó al gobierno de Venezuela a establecer y convocar para mayo de 2021 un foro de diálogo social y solicitó a la Oficina que colabore con Venezuela en el reconocimiento y plena implementación de las recomendaciones de la Comisión de Encuesta y en la aplicación efectiva de los convenios números 26, 87 y 144 en la ley y en la práctica en el país.

Reactivación del diálogo tripartito

ASI Venezuela también fue convocada al encuentro nacional del mundo del trabajo, que forma parte del Diálogo Social Tripartito.

«Es un hecho histórico pues desde hace 20 años en no se reunían los tres actores del proceso social del Trabajo (gobierno, empresarios y sindicatos). Este encuentro se hizo el pasado viernes 21 de mayo. Nuestra central expresó la grave situación de los trabajadores venezolanos, ante la pobreza de ingresos, el desempleo, la ausencia de protección social y servicios públicos de calidad, la implosión del modelo de relaciones de trabajo, y la ausencia de gobernanza laboral eficaz e independiente», dijo León.

En el encuentro, la central sindical presentó propuestas para el consenso. El primer planteamiento fue el establecimiento de un piso mínimo de protección social para los trabajadores venezolanos durante la fase de recuperación económica y sanitaria. Este comprende, en primer lugar, un ingreso mínimo vital de emergencia o renta mínima para toda la fuerza de trabajo y de todos los sectores de un equivalente de entre 70 a 100 dólares mensuales por un lapso de un año prorrogable, además de programas gratuitos de alimentos, medicinas y equipos de bioseguridad en los centros de trabajo y de farmacias sociales, con entrega gratuita o a muy bajo costo de medicinas para los más vulnerables.

Además, las partes acordaron un cronograma de reuniones y temas. «Para el viernes 28 de mayo el debate sobre el convenio 26, para el viernes 4 de junio el convenio 87, para el viernes 11 el convenio 144, y el viernes 18 de junio haremos las conclusiones, puntos de encuentro y posibles consensos para la continuidad del diálogo y su seguimiento».

«Esperamos que se recupere la confianza de los actores del proceso social del trabajo, en un diálogo serio, responsable y con reconocimiento de los actores, que tenga resultados tangibles y reales para los trabajadores con la observación internacional expresada en el apoyo técnico de la OIT», agregó la dirigente sindical.

