(27 de mayo del 2021. El Venezolano).- El cocuy venezolano ganó dos medallas de plata y una de bronce en la 12ª edición anual del Concurso Internacional de Licores en Nueva York. Magno Cocuy es el nombre del licor ganador, elaborado en la destilería JaDeLur, propiedad de los esposos María Durán y José De Luca, quienes viven en Coro, capital del estado Falcón, donde se han dedicado los últimos seis años al cultivo del agave para la producción de la bebida que deleitó los paladares del jurado y reivindicó el sabor de este destilado.

Magno Cocuy compitió con licores de 38 países y 34 regiones de Estados Unidos, lo que representó una experiencia única de resistencia y esperanza, según dijo María Durán a El Pitazo, durante una entrevista telefónica. Explicó que el producto se midió en la categoría agave/tequila, donde participaron grandes productores mexicanos.

Venezuela, con el cocuy sembrado, destilado y mezclado en Falcón, estremeció al alcanzar medallas de plata con el Magno Gold (93 puntos) y con el Magno Chumaceiro (92 puntos); y medalla de bronce con el Magno Silver (90 puntos). Fueron evaluados por importadores, comercializadores, distribuidores, bartenders y sommeliers.

En busca de la denominación de origen

Durán resaltó durante la entrevista que el camino recorrido ha sido sinuoso. Después de que se disolviera una sociedad con amigos para elaborar cerveza artesanal, debido a que la mayoría emigró en busca de nuevas oportunidades económicas, adquirieron en 2018 una franja de tierra que lleva por nombre Hacienda La Esperanza, un modo de vida que les permitió mantener a sus cinco hijos y apoyar a la familia sin abandonar Venezuela.

José De Luca es ingeniero electrónico y María Durán, ingeniero civil. Bajo la asesoría técnica de la ONG Infalcosta, en la persona de la especialista en Agave Miriam Díaz de Arends, los esposos materializaron lo que hoy en día es la primera hacienda de agave sostenible del estado Falcón y la segunda del país, pues tuvieron la visión de convertirlo en un proyecto de vida.

María Durán reconoció que les tomó más de un año de trámites y protocolos de permisología, además de cumplir con requisitos burocráticos para la obtención del registro sanitario y así poder comenzar a comercializar su Magno Cocuy a nivel regional e internacional.

Según la providencia 266 de la Contraloría Sanitaria, existen dos tipos de cocuy: el 100% agave y el Magno, que se inclina hacia la destilación de mostos fermentados de 100% agave, y aún cuando ellos no tienen la Denominación de Origen Controlado (DOC), esperan poder alcanzarla en poco tiempo. En Falcón, el cocuy de Pecaya, conocido como pecayero, cumplió 20 años con su DOC, el pasado 23 de mayo de 2021.

Una odisea llegar a Nueva York

A mediados del mes de febrero de 2021 les llegó un correo con la aceptación de participación en el concurso y la planilla oficial de inscripción. Desde ese momento, tenían hasta el 11 de abril para que llegaran las muestras de las bebidas hasta Nueva York. Gracias a un agente exportador propuesto por los organizadores del campeonato, la permisología pudo realizarse; sin embargo, fue un acto de paciencia y fe, según contó Durán, quien siempre creyó que Magno Cocuy podía competir sin complejos con otros agaves y poner el nombre de Venezuela en alto.

Buscar cómo proteger las delicadas botellas para el largo viaje, sacar los permisos y registros sanitarios en Estados Unidos, así como el tema del envío, fueron contratiempos que María y José sortearon en pocas semanas. Tuvieron que esperar la autorización de la agencia DHL para el traslado del Magno Cocuy hasta Nueva York, con el riesgo de ser descalificados debido a la demora de cada trámite realizado.

Las botellas llegaron el 14 de abril, fecha extemporánea pero que fue aceptada por el jurado porque otros participantes tuvieron los mismos problemas de embarque y retraso en los traslados debido a la pandemia del COVID-19. Comenzó la cata de licores y un mes después, vía correo electrónico, les llegó la notificación de los premios alcanzados y de la distinción obtenida como la mejor destilería en Venezuela este 2021.

“La gente no tiene ni idea de lo que es el cocuy. No conocen sobre el tratamiento de la planta de agave, no saben qué es lo que beben; hay que comenzar a culturizar. Limpiar el nombre del cocuy es reivindicar a uno de los licores más puros de Venezuela, uno que carga con muchos prejuicios”, explicó quien, enamorada de esta bebida, la mostró al mundo.

Que el mundo conozca la elegancia del cocuy, el verdadero destilado venezolano, es el anhelo de los esposos. Ellos desde Falcón mostraron en Nueva York que el producto Magno Cocuy, del que aseguran es más que un licor artesanal, es una fracción de la pasión que como falconianos sienten al elaborar una bebida con sello único, extraído y procesado en la Destilería Independiente JaDeLur.

“Se han creado una serie de prejuicios sobre la bebida que queremos enfrentar con logros como este. Así como Venezuela tiene los mejores rones del mundo, lo mismo puede ocurrir con los destilados de agave y hacia eso vamos”, expresó María Durán.

