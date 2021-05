(26 de mayo del 2021. El Venezolano).- Tras un año de acompañamiento a más de quince mil personas de distintas localidades del mundo durante los procesos y experiencias de vida en tormo a la pandemia, Caminar Contigo celebró, el pasado 16 de mayo, Cuidándonos juntos, fiesta de transición; encuentro de reconocimiento por los logros obtenidos y que sirvió para el anuncio de una nueva fase que permitirá llegar a un número mayor de personas.

Más de cuatrocientas personas, radicadas en Perú, Venezuela, Colombia, USA, Argentina, República Dominicana, México, participaron en el evento híbrido que reunió a reconocidos profesionales y especialistas asociados con el bienestar, quienes se dedicaron durante un año entero a brindar herramientas y espacios de apoyo y contención.

Pilar Sordo, psicóloga chilena, Julio Cañas, asesor financiero, Andreina Atencio, coach ontológico-empresarial, Doris Jucht y Dalit Szkolnik dedicadas al área de nutrición y la relación con la comida, Michelle Vitale, en meditación y journaling, Elena Puig, psicóloga y encargada del área de espiritualidad y la instructora de pilates, Andrea Edde, acompañaron el camino de un año de trasformaciones.

Stephanie Essenfeld, fundadora de Caminar Contigo, especialista en paz mental, límites, emociones y relaciones, expresó “Esta comunidad es la suma de un esfuerzo enorme de muchos profesionales que admiro que pusieron su granito de arena para abrir espacios seguros y compartir su conocimiento y herramientas desde la compasión. Sé que como a mí, Caminar Contigo fue para muchos, la comunidad donde exploramos las infinitas posibilidades de co crear nuestra realidad, aceptando, transformando, respirando y disfrutando del proceso. Ha sido un placer y un verdadero honor acompañar a tantas personas a transitar su camino”.

Transformando el caos en bienestar

Silvina Scarlet Perez Pelcastre, quien participó durante todo un año en Caminar Contigo, describió su experiencia “Lamentablemente no puedo compartir todo lo que quisiera, ni yo puedo expresar todo lo que yo siento. Un año de trabajo súper duro, de mucha información que indudablemente deberíamos tener desde niños y es sorprendente descubrir que esa información que adquirimos, que es de valor también, no la aceptamos; pero que tal negativa, emerge de nuestro ser. Descubrir y aceptar es clave ¡gracias a todos!”.

Maickel Melamed, mentor estratégico de Caminar Contigo, compartió “pude ser testigo de esta maravilla, de estas personas o personajes grandiosos que cedieron un año en pandemia para no solamente abrazar su proceso sino compartir sus conocimientos con personas que estaban en viviendo en efervescencia. Abrieron sus puertas para hacer de sus procesos de expansión una acupuntura global. ¡Ahora se abren caminos donde quiera que estemos! Ya no es Caminar Contigo, es caminando todos. Es demasiado valiente evolucionar, transformarse y cerrar etapas. Cada uno de ustedes es una gota que conforma un océano. Me siento tan orgulloso que esto se origina de seres de menos de 30 años, a mí me da mucha emoción por el mundo que se viene… ¡gracias, gracias!”

Un nuevo camino por recorrer junto a más personas

La experiencia de un año de Caminar Contigo estará ahora disponible masivamente. Ofrecerán conferencias, masterclasses, webinars gratuitos y otros, para todo público, apuntando al crecimiento personal y profesional en contextos tan retadores como los actuales.

Los interesados en sumarse, pueden registrarse en

https://es.therapyuntangled.com/caminarcontigoprox . También pueden seguirlos en Instagram @caminar.contigo, donde encontrarán contenido valioso relacionado al crecimiento personal, descubrimiento interior y propósito.