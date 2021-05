(26 de mayo del 2021. El Venezolano).- El ex-jugador de la MLB, Alex Rodríguez, se unió a la firma cosmética y de farmacia Hims & Hers, de la cual tanto él como JLo son inversionistas desde el año pasado, para desarrollar su primera línea de maquillaje para hombre.

“Quise crear un producto que resolviera un problema con el que me enfrento todos los días. Me di cuenta que iba de junta en junta y necesitaba algo fácil y rápido que me ayudara a disimular las imperfecciones y los molestos cortes de la rasuradora” compartió el atleta en Instagram.

Fue así que lanzó The Blur Stick, “un corrector diseñado específicamente para hombres que se usa para disimular imperfecciones de la piel” de acuerdo con la estrella del deporte, que añade “pruébalo, te sorprenderá lo frecuentemente que lo usarás”.

El corrector salió al mercado con un precio de 17 dólares y está disponible en 8 distintos tonos, este producto incluye ingredientes naturales como sábila y aceite de jojoba para ayudar a evitar y aliviar la irritación de la piel e hidratarla.

Con información de El Mundo