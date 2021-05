(25 de mayo del 2021. El Venezolano).- En las localidades de Guasipati y El Callao, en el estado Bolívar, se produjeron saqueos la mañana de este lunes 24 de mayo. La razón fue la negativa de transportistas y comerciantes a seguir recibiendo el billete de Bs. 50.000.

El segundo vicepresidente de Consecomercio, David Bermúdez, confirmóa Efecto Cocuyo que al menos 18 comercios, en su mayoría de asiáticos, fueron saqueados en Guasipati, municipio Roscio al sur de Bolívar.

También maneja información de saqueos en El Callao, que queda a 14 kilómetros de Guasipati, pero no ha podido confirmar el número ni con autoridades de la zona o comerciantes, ante la dificultad para comunicarse con personas en esa zona.

“Tenemos una cifra no confirmada de 18 negocios saqueados en Guasipati. En El Callao han reportado situación irregular y nos dicen que hubo saqueos. He visto fotos, pero no he podido comunicarme con alguna autoridad o de la Cámara de Comercio de allá diciendo que hubo saqueo. Solo sé lo que me han dicho mis familiares”, explicó Bermúdez.

Lamentó que de los saqueos a comercios que hubo en el año 2016 ni los pobladores ni comerciantes hayan aprendido una lección de aquellos hechos, en especial porque la mayoría de los comerciantes afectados perdieron sus negocios y viviendas, en el caso de los asiáticos, que no pudieron recuperarse.

“Me sorprende que en esa zona no han aprendido las lecciones de 2016. Esto es un dejavú que estamos viviendo con resultados dantescos, tanto las pérdidas humanas como las pérdidas de negocios de alimentos”, sostuvo.

No aceptar billete de Bs. 50.000 detonó saqueos

Bermúdez dijo que la decisión de los comerciantes no de aceptar los billetes de 50.000 bolívares originó los saqueos, ante la inconformidad de los habitantes que cuando acudieron a comprar productos se quedaron con el dinero en sus manos.

La mayoría de los comercios afectados en Guasipati estaban en los alrededores del mercado municipal de esa localidad.

El diario Correo del Caroní citó a un comerciante de la zona en su cuenta Twitter que contó parte de los hechos. “Hay negocios en los que abrieron boquetes en las paredes de concreto y se metieron. Los asiáticos no hicieron resistencia”, resaltó el medio del estado Bolívar.

En horas de la tarde hablaron de por lo menos 10 comercios de expendios afectados.

Mencionaron que los hechos se produjeron entre las 10:00 de la mañana y las 12:00 del mediodía. Las autoridades habrían llegado a la zona a partir de las 3:00 de la tarde para controlar la situación.

Control de las minas sobre la economía

Bermúdez dijo que parte del problema es el control distorsionado que se ejerce desde las minas en la zona sur del Bolívar. Recordó que son los mineros quienes deciden los billetes y las denominaciones que se usarán para el comercio en esas zonas.

Además, desde que comenzaron a circular los billetes de 200.000, 500.000 y 1.000.000 de bolívares, es más fácil para los mineros comercializar el oro que extraen de las minas artesanales que recibir un gran volumen de billetes como los de 50.000 bolívares.

Ya la semana pasada hubo protestas en las poblaciones de San Félix y Puerto Ordaz, municipio Caroní, cuando los transportistas de estas dos zonas se negaron a recibir el billete de 50.000 bolívares, recordó el dirigente gremial.

Con información de Efecto Cocuyo