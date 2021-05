(25 de mayo del 2021. El Venezolano).- La coordinadora de la organización política Vente Venezuela, María Corina Machado, considera que el exgobernador del estado Miranda, Henrique Capriles, ya no pertenece a la oposición venezolana porque a su juicio, estaría invitando a todo el país a claudicar ante la lucha democrática que tiene como objetivo principal propiciar un cambio en la administración de la nación.

«Capriles no es parte hoy en día de la oposición y voy a ser dura en esto, pero es mi obligación decirlo. Una persona tiene derecho a rendirse, a cansarse, a decir que no puede más o esto me atrapó. Respeto la decisión que cada quien en un determinado momento haga con su vida. Pero llamar al país, convocar a una sociedad a rendirse, a decir que no hay fuerza, para mi, quien lo haga no merece ser líder de esta nación», afirmó en una entrevista concedida a VPItv este martes 25 de mayo.

También fue preguntada por Juan Guaidó, considerado por una parte de la comunidad internacional como presidente encargado de Venezuela y por el líder político residenciado en España Leopoldo López. Sobre el primero, María Corina Machado dijo que «le queda poco tiempo» para hacer cosas y que debe definirse, lo que se traduce en toma de decisiones. Respecto al coordinador nacional de Voluntad Popular, resaltó que su trayectoria es algo que podría aprovecharse «pero tiene que hablar claro porque eventos como el 30 de abril, a muchos venezolanos nos resultaron inadmisibles».

Tuvo palabras positivas para el exalcalde Antonio Ledezma, diciendo que un «leal amigo y demócrata».

Advirtió que es importante «tener cuidado» cuando se habla en la actualidad sobre las fuerzas que componen la oposición al expresar que se ha sentido «sacudida al darnos cuenta que personas en las que uno creía o estimaba, resulta que por un motivo u otro se entregaron» sea por el motivo que sea, por lo que afirmó que una de las cosas más duras que ha vivido ha sido la pérdida de amistades por estos mismos principios.

Se preguntó cuál es el objetivo del Acuerdo de Salvación Nacional anunciado por Guaidó en días pasados y enfatizó que no existe claridad en la propuesta y en lo que buscan, por lo que se siente «confundida» de la postura que algunos esgrimen sobre el ir a elecciones y de alguna forma «cohabitar» con el Ejecutivo y participar en las elecciones de noviembre, evento que a su juicio es una «asignación» porque los que participan y vencen no lo hacen por los votos alcanzados sino por la disposición de unos pocos.

«Si hay alguien que me resultaría inconcebible que avalara o participaran en elecciones regionales es el propio interinato, porque al reconocer al CNE estarían desconociendo su propia existencia», comentó.

María Corina Machado señaló que «ya este país no está para esas contradicciones… se necesita seriedad en la conducción política, hay que hablar con seriedad porque los errores políticos se pagan con vidas”.

Sobre lo que ocurrió la tarde del lunes en el sector La Vega en Caracas, donde bandas armadas se enfrentaron a las fuerzas de seguridad que dejó como resultado al menos tres personas heridas, la coordinadora de Vente Venezuela refirió que no es solo Caracas la que sufre el flagelo de la violencia de estos grupos sino todo el país, ya que se les ha entregado el territorio.

«Se nos está encogiendo el territorio y se nos hace pequeño. Estamos perdiendo zonas importantes como el Esequibo, el sur de Bolívar, el sur de Anzoátegui, de Guárico, La Guajira y Caracas (…) Son las mismas bandas que controlan las instituciones, desde la judicial a la electoral. En eso consiste el sistema de mafias», dijo.