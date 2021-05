(24 de mayo del 2021. El Venezolano).- Durante un conversatorio con medios de comunicación Lenín Moreno -quien hoy cumple su último día como presidente de Ecuador– señaló que el Plan Vacunarse –como el gobierno ecuatoriano llama a la vacunación contra el COVID-19– logró la meta trazada: vacunar a dos millones de ecuatorianos.

Los dos millones de vacunados, a los que se refirió Moreno, corresponden a las personas que recibieron al menos una dosis de la vacuna. Según información del Ministerio de Salud Pública (MSP), al momento existen cerca de 500 mil vacunados con ambas dosis. El ministro de Salud saliente, Camilo Salinas explicó que se ha vacunado a todo el personal de la Policía Nacional del Ecuador, de las Fuerzas Armadas y de los Bomberos.

También, según mencionó la autoridad, estarían inmunizados, al menos con la primera dosis, el 100 % de los maestros, de los recolectores de basura y de las personas mayores de 65 años que se registraron en el sitio web del MSP para recibir la vacuna. Sobre la vacunación a los médicos, el ministro Salinas indicó que la inoculación avanza en un 95 %. En el caso de las personas con discapacidad, el porcentaje asciende al 65 % de vacunados.

En su intervención, Salinas resaltó los “hitos” de la vacunación en el Ecuador. Entre ellos está la inmunización total en Galápagos que, según el Ministro, es “el primer archipiélago inoculado de manera efectiva” en América Latina. También, Salinas destacó la mejora en la aplicación de las vacunas: “Hemos acelerado al 320% el plan de vacunación y fuimos de los primeros de latinoamérica”, dijo.

El gobierno de Lenín Moreno diseñó el Plan Vacunarse que inició el 21 de enero de 2021. La planificación tiene cuatro momentos. Primero está el plan piloto o fase 0 para vacunar al personal sanitario de hospitales COVID-19 públicos y privados y a los adultos mayores en centros gerontológicos y a su personal de cuidado.

Luego, la fase 1 para el personal sanitario y adultos mayores restantes, para los miembros de la fuerza pública, para bomberos, recolectores de basura, profesores, personas con discapacidad y con enfermedades catastróficas y para el personal de la Cruz Roja, agentes de control y personal de funerarias.

La fase 2 será de vacunación masiva a toda la población de 18 años en adelante, priorizando por grupos de edad, de mayor a menor; y, finalmente, la fase 3 que incluirá quienes no se vacunaron en las fases anteriores. El plan de vacunación ecuatoriano ha estado marcado por una serie de errores y críticas, desde personas que no respetaron su turno para vacunarse y que lo hicieron antes del personal médico y sanitario, hasta el desorden generado en los centros de vacunación del país. Moreno reconoció los errores con una frase: “Hicimos un programa que en un inicio no dio los resultados que requeríamos”, dijo.

La vacunación en manos del nuevo Gobierno

El MSP, en un comunicado, indicó que este lunes, 24 de mayo, los puntos de vacunación del país permanecerán inactivos, esto con el propósito de realizar un “arqueo general” de vacunas para entregar las cifras a las autoridades entrantes. La nueva ministra de Salud, Ximena Garzón, indicó que el Nuevo Plan de Vacunación ecuatoriano iniciará este 31 de mayo. Guillermo Lasso asume hoy la Presidencia de Ecuador y tiene por delante el desafío de inmunizar a su población contra el COVID-19 (Bloomberg)

El nuevo presidente del Ecuador, Guillermo Lasso, llega al poder con la promesa de vacunar a nueve millones de ciudadanos en los 100 primeros días de gobierno. En su intervención del 23 de mayo, Moreno dijo que hay más de 20 millones de vacunas contratadas y pagadas lo que ayudaría a que Lasso cumpla: “En los casi 100 días que manifiesta el presidente electo va a lograr el objetivo”.

El secretario general del Gabinete de Moreno, Jorge Wated, en una entrevista con medios locales, informó que las personas que recibieron la primera dosis de la vacuna hasta el final del mandato de Moreno, sí tienen garantizada la segunda dosis, a pesar del cambio de autoridades. Según información del sitio web del presidente electo Lasso, su plan de vacunación prevé inmunizar a 90 mil personas al día, es decir, a 5 personas cada hora en los 2.100 centros de salud pública del país.