Varios hechos conmueven a la opinión pública nacional. Muchos siguen buscando la luz al final del inexistente túnel, aún no vislumbrado.

La mayor parte de los venezolanos de a pie, no se sienten representados en los que en mala hora gobiernan y los que se autodenominan “oposición”.

Ambos carecen de legitimidad de origen.

En las elecciones del 6D, la verdad verdadera, la que no informó el CNE del momento, es que solo votó el 8%. ¿Cómo puede un parlamento sentirse legitimado con esta ínfima votación?

Uno de los males de la democracia, sucede con la pérdida de representación durante su ejercicio. Algunos, números en manos, combaten este argumento señalando resultados en otras latitudes.

El problema es que allí quizá no votan muchos, sin embargo, los que no lo hacen están conformes. Incluso, son más exigentes que los practicantes del sufragio. En Venezuela es distinto.

Hay un sentimiento generalizado en contra.

El G4, MUD, se subroga una voz que no le corresponde. ¿Desde cuando no legitiman esas expresiones?

Es doloroso, el que Nicolás no tenga, de lo que también carece el gobierno de “internet”, que preside Guaidó.

Participar en un proceso, bajo las actuales condiciones, es no sólo contrario a la salud política del país, sino también al restablecimiento de esa legitimidad. En otras columnas he mencionado la incoherencia, el decir una cosa y hacer otra, que también ha aumentado la carencia de reconocimiento.

EL EFECTO CHÁVEZ

Cuando en 1992, el charlatán del siglo irrumpió en la escena, muchos se sintieron conmovidos por su discurso. Lo promovieron, lo protegieron, lo financiaron.

Muchos de los que hoy están presos, perseguidos, clausurados en sus empresas, hace unos 20 años eran los primeros en respaldar el rumbo de la Venezuela post Chávez.

Recuerdo un titular, donde tres altos dirigentes de las fuerzas políticas, lo calificaron de “demócrata”. Craso error.

Y fíjense ustedes, Chávez no obstante lo expresado, nunca perdió legitimidad. La mayoría dominante lo apoyaba. Por eso murió sin ver el desastre que hizo.

La censura que practica el chavismo, también es arma en muchos medios manejados por los zares de la comunicación de la oposición. Eso no fue herencia del comunismo, sino la deformación del ejercicio del poder.

El efecto Chávez sucumbió al país en la más terrible expresión del caudillismo latinoamericano. Una visión errada de la naturaleza de nuestros males, provista de resentimientos, de paradigmas equivocados y que han transformado una nación rica, en el epicentro de la miseria en el mundo.

El efecto Chávez nunca debió hacerse realidad en un país, con tantos profesionales y gente capaz. Las culpas son de muchos y resulta inoficioso discutirlas en este momento.

Hay quienes lo criticaban por mantenerse en el poder y no practicar la alternancia y en sus organizaciones hacían lo mismo o peor, solo que se han aislado del resto del país.

Chávez hipnotizó a las mayorías, las manipuló para sus fines.

Chávez utilizó a los que después fueron sus principales víctimas.

¿Cómo acabamos el efecto Chávez?

La única manera de salir de esta situación, no es cambiando un chavismo por una falsa oposición, con los mismos males. No.

La salida es destruir el modelo caudillista, mesianico, populista, del ejercicio de la política.

Si no cambiamos la forma en que hemos gobernado, el país, los organismos, las empresas y hasta la propia familia, no podremos superar la crisis.

La política no puede ser un medio para lograr un fin económico, basado en relaciones, presiones.

La política sea ciencia, técnica o arte, requiere de un venezolano integral, que esté dispuesto a asumir el cambio no como un discurso presente en nuestras elecciones desde los años 60, si no como el ejercicio constante de una meta para lograr el bien común, de todos y cada uno, no tan solo de las mayorías, léase bien.

Todo ciudadano como individualidad debe preocupar al Estado. Las reglas pueden ser duras pero deben ser igualitarias.

Superar el efecto Chávez, aunque a muchos les duela, es también irremediablemente superar el modelo Betancourt, Caldera, Ucerista, etc.

El salto que no dimos luego de la dictadura de Pérez Jiménez, debemos darlo inmediatamente al salir del chavismo.

Por eso, desde esta humilde tribuna combatimos el ejercicio del poder del gobierno de “internet”.

La peor tragedia para los venezolanos, sería salir de Nicolás para encontrar un sustituto más culto y educado pero igual de deformado políticamente él y su entorno.

El nuevo Rector, dizque representando a la sociedad civil venezolana, Enrique Márquez dijo:

“Espero que la clase política pueda estar segura de que puede participar y de que efectivamente habrá un proceso medianamente transparente en el cual puede entrar y aprovechar para ocupar posiciones institucionales importantes en la próxima elección, y en la próxima de arriba también”. (Subrayado nuestro)

Nuestra interpretación de esas palabras, admiten la trampa que se avecina.

Cómo Chávez, Nicolás nos lleva ante el verdugo y nos causa gracia.

El filósofo Popper en una de sus tantas obras señala: “Siguiendo, como punto de arranque, la clásica y tópica concepción numérica de las formas de Gobierno (mando de uno, de varios, de muchos) Popper, con razón, las descalifica. El problema no es la forma, sino el contenido: hay monarquías democráticas y repúblicas no democráticas. Esto es ya un lugar común. Lo que sí tiene interés son dos afirmaciones suyas, una de ellas, grave. Popper asienta, en efecto, que el “pueblo no manda en ningún lado” y, desde este principio señala que la esencia del Gobierno democrático reside en lo que él denomina “destituibilidad”.

Chávez fue electo de manera democrática y reelecto quizá de la misma forma. ¿Fue demócrata?

Inglaterra tiene un régimen monárquico, mucho más demócrata que otros gobiernos calificados como tales. Como dice Popper, el asunto radica en lo que sucede en el ejercicio del gobierno. Eso ha sucedido en el chavismo y en la oposición.

CAIGA QUIEN CAIGA

Recibo denuncia: EL PALACIO DEL MAL “Esta historia que le voy a contar, parece ficción pero es una cruda realidad, la misma se inicia en la ciudad de Maracaibo del Estado Zulia, en la sede de los tribunales Penales de Maracaibo…en dicha sede se mueven los más frívolos tentáculos de injusticia que pueda experimentar, una persona privada de libertad, no existe presunción de inocencia, solo existe el dicho si tienes dinero eres un hombre nuevo, ya que estar preso en nuestro país es semejante a estar en mismo infierno…el sistema judicial posee varios operadores de justicia que en conjunto conforman el aparato judicial, como lo son; Tribunales, Ministerio Público, defensoría Pública, abogados litigantes y Cuerpos de Seguridad del Estado, ahora bien todo inicia cuando te ves envuelto en una situación irregular, bien sea porque la provocaste o te vez involucrado por estar en lugar menos indicado, cuando ocurre la segunda opción es más terrible, ya que eres inocente de los cargo de los cuales te están señalando, pero pasaste a formar parte de la estadística criminal…es aquella la cual el órgano rector de los cuerpos de seguridad, que es el Ministerio de Interior y Justicia exige una cifra mensual a cada organismo, sobre las personas detenidas en un mes, si algún órgano de seguridad no ha cumplido con dicha cuota, buscas cubrirla por encima de lo que sea, llevándose detenido a cualquiera que se cruce en su camino, colocando cargos ficticios para detenerlo y cumplir con su cuota, pero el problema no termina allí, el órgano de seguridad tiene 12 horas, para notificar al Ministerio Público…a su vez el Ministerio Público, tiene 48 horas para colocar al detenido a la orden de los tribunales, de no hacerlo el tribunal está en la obligación de darle la libertad, ciudadano, sin embargo el Ministerio Público presenta su imputación, sin prueba alguna que ratifique lo señalado por los funcionarios actuantes en su acta policial, el Juez en vez de verificar si existen pruebas para privar de libertad a la persona, procese dolosamente a homologar y ratificar lo que la fiscalía le presenta, privando injustamente de su libertad a una persona inocente, allí comienzan el lapso de los 45 días que se convierten en 60, 90 y 120, ya que ciertamente la fiscalía tiene 45 días para presentar su acto conclusivo, los cuales son archivar el caso, cerrarlo (sobreseer) o acusar a la persona por los presuntos delitos ya imputados, las dos primeras decisiones no ocurren actualmente, a pesar de que su defensa presentó pruebas que ratifican la inocencia de su defendido, la libertad solo se consiguen si pagas el precio en divisas que le ponen a tu libertad, que puede ir de 2000$ en adelante, y como conseguir pagar dicho precio se hace imposible para la mayoría de los Venezolanos, la persona continúa privada de su libertad siendo inocente, cuando llega a los tribunales después de haber pasado 60, 90 o 120 días, la historia se repite, los jueces no verifican evidencia, obviamente porque no se ha apagado el precio estipulado para la libertad, y si se atreve a realizar su trabajo es destituido, ya que la jefa de los jueces presume que recibió dinero y a ella no le dieron su porción, por ello, el expediente es lanzado al mar muerto de los juzgados de juicio, donde navega el expediente, hasta que es pescado y es abierto para su apertura, cuyo tiempo es indefinido. Todo esto es orquestado en complicidad de los directores de los cuerpos de seguridad del Estado Zulia, del Fiscal Superior del Estado Dr.Osorio, el cual obliga a los fiscales a su cargos a exigir sumas de dinero para la libertades de la personas privadas de libertad, y de la Juez Rectora del Estado Zulia Dra Vanderlella Andrade, quien a su vez es la Presidenta del Circuito Penal del Estado Zulia…”

Más denuncias de lo que pasa en el poder judicial

“…Soy del Edo Falcón…llegó a ser Juez acá en Falcón, ocupó grandes cargos a nivel del Edo. Llegó a ser Juez Superior, Presidente del Circuito Penal, etc, etc. Ahora se dedica a empresario. Montó una empresa de transporte de carga pesada. Fíjese usted, que hace como 15 o 20 días, llegaron arbitrariamente unos efectivos del CICPC a su empresa, buscando la 5ta pata al gato, y se enamoraron de unas lámparas que el ciudadano alcalde de la ciudad había mandado a colocar muy cerca de su empresa, de alguna forma le beneficiaban en su gran estacionamiento, y a la comunidad cercana. El cuento para hacerlo más corto, es que se lo llevan detenido, siendo un juez jubilado, y aún muy respetado entre la sociedad y algunos personajes del gobierno. Lo llevan a la delegación de la ciudad de Punto Fijo, le quitaron sus teléfonos celulares, no le permiten hacer ninguna llamada…..y de una vez le dicen que tiene que entregarles 30 mil $…. si no, va preso por utilizar material estratégico…… El pobre hombre en ése momento sin el efectivo en mano….. bueno por allí pude avisar a algún primo comerciante, con amistades dentro del cuerpo policial, para q fuera saber de él…..pudieron bajar el soborno hasta los 10 mil $ , y tuvo que vender una de sus gandolas a ése precio para poder salir de las garras de esos…ése día. Imagínese lo que le sucedió a una persona con influencia dentro del mismo gobierno. Se puede imaginar a manos de quién estamos , qué sería de un ciudadano común y corriente que no tiene ni que comer”.

La segunda denuncia indica claramente que lo hecho en Zulia, es un modelo nacional.

CORRUPCIÓN ROJITA

Encontrada en Lácteos Los Andes. El coronel Luis Augusto Piligra Jiménez, es dueño en Apure y otras ciudades de múltiples propiedades. 1. Emporio Piligra, en una negociación con su padre y sus hermanos. 2. Hato la Guama, en el Municipio Biruaca del Estado Apure. 3. Hato villa la estancia en cunavichito, nombre de la empresa con que comercializa la leche los andes pero en empaque personal. Este hato está minado de presencia FARC. 4. Dueño del aserradero del Milagro en el Municipio Biruaca, a través de un testaferro el Dr. Carlos Espinoza, hijo del ex Diputado AN Carlos Espinoza León. 5. Dueño de varias quintas en la urbanización llano alto, donde ahora residen sus hermanos y su madre. 6. Dueño de una fábrica de textiles que vende los uniformes a la FANB. 7. Dueño del aserradero de San Cristóbal a través de persona interpuesta. 8. Dueño del aserradero de Maturín. 9. Toda la comercialización de lácteos se ejecutaba con terceras empresas, las cuales todas son de registros de Apure, y estás funcionaban como revendedoras, eran las únicas que cancelaban a la empresa los ANDES. 10. Jose Luis Torres el gerente de Lácteos los Andes Apure, es hermano y ex gerente de la empresa Grafiarte propiedad del candidato de AD Alacrán Ronald Torres. Piligra Jiménez, mantiene un pie de cría en apure, de 500 novillas lecheras, importadas de Brasil. Y una ganadería bufalina de extraordinario pedigrí. Su relación de testaferros con la familia Espinoza y sus negocios con el Magistrado Del TSJ, Francisco Velázquez Esteves, son hechos públicos en la sociedad apureña.

Se dice que este coronel pertenece al ala dura de Diosdado Cabello, ¿será que lo procesan o es un show? ¿Cómo quedan los testaferros y los que operan con sus negocios? Su presencia con hatos en la frontera, con maquinaría pesada en la zona de los campamentos de las FARC de Gentil Duarte, ¿guardarán relación con su detención?.

La autocalifica OPOSICIÓN NO SE QUEDA DETRÁS

El día que se revise Monomeros, Voluntad Popular y Un Nuevo Tiempo tendrán mucho que explicar… cambios de proveedores y contratistas con 30 años en la empresa, incremento de asesores, incremento de los gastos de representación, reducción general de la producción de fertilizantes formulados, incremento extraño de la producción de urea, reducción de la cuota de la empresa en el mercado colombiano de 60% a 39%, eliminación de las exportaciones a Venezuela…

Según El Monje de Camoruco Sergio Márquez

Por ejemplo, en México se dieron cita algunos voceros del gobierno quienes intercambiaron opiniones con presuntos representantes de internacionales y miembros de la Alianza Opositora que hace vida en la Asamblea Nacional; entiéndase Cambiemos, Soluciones, Primero Venezuela, Voluntad Popular y otras organizaciones; que dicho sea de paso, tanto el G-4 como varios personeros internacionales están haciendo fuerte presión para dejarlos “como la guayabera”, y que esta vez no vayan pal baile.

Carabobo: Encuestas y candidatos opositores

Otro aspecto interesante que deberían arrojar estas encuestas, será el conocer hasta dónde ha calado en los carabobeños el nombre de Antonio Ecarri, quien supuestamente está poniendo las cosas en orden en lo que respecta a quienes serían los candidatos a las diferentes alcaldías, personajes que de una manera u otra, pudiesen ser parte de su plataforma para que lo ayuden a la sumatoria de votos en favor de la causa; o, por el contrario, convertirse en una “piedrita en el zapato”, que lo empuje hacia un precipicio; sin embargo, algo no huele bien en este “multisápido salcocho”, no sabemos el ¿Por qué?, pero hay quienes presumen que esa Alianza va a encontrar muchos obstáculos para poder consolidarse. ¡Amanecerá y veremos!

¿Habrá cambios en la fórmula roja-rojita? Muy difícil dice la Gaceta

Aunque el PSUV y sus partidos aliados también realizarán sus mediciones para constatar “cara a cara y casa por casa”, cómo están las cosas en los 335 municipios del país, salvo que existan gestiones evidentemente catastróficas, todo parece indicar que más del 90% de los actuales alcaldes podrían ser ratificados para optar a la reelección; sin embargo, todavía hay quienes prefieren esperar las informaciones oficiales emanadas de la cúpula del PSUV en perfecto acuerdo con las organizaciones políticas que se mantienen identificadas con el proceso revolucionario. “La prudencia es una virtud”.

OPOSICIÓN EN LA PUNTA DEL ICEBERG

No veo otra opción para la oposición, tanto la “alacrana” como la “falsa”, ya se comprometieron a participar. La cuestión es definir el cómo. La dirigencia media y regional quiere ir. El pueblo sigue desesperanzado e incrédulo: TODOS SON IGUALES es la expresión número uno que se escucha.

Guaidó no le queda de otro, que seguir el camino por donde lo empuja Estados Unidos. Claro, siempre a la expectativa de una jugada que haga retroceder todo por parte de la dictadura. El tema de las sanciones pudiera detener esa posibilidad. Muchos aseguran que ese es el juego de Diosdado y otros.

Esperar después de las regionales, un revocatorio es soñar despierto. Para ello, el G4 tendría que salir de la modorra y la complicidad y levantar las protestas nacionales. No los veo en eso.

Muchos dirigentes de segunda, que perdieron la brújula, la sindéresis y siguen desconectados, opinan que si se va unido la pela al chavismo será extrema.

Para mí ese escenario es falso. Uno, no hay liderazgo opositor válido. Guaidó con mucha dificultad llega al 16%, en casi un empate técnico con Maduro. Dos, ese CNE es rojo rojito, puesto por el chavismo y no veo un resultado distinto al del triste y célebre 6D.

Casi confirmado que la tarjeta de Primero Justicia pasará a Capriles; de quien se dice, ya carga un lápiz en la mano seleccionando a sus representantes en toda Venezuela con Enzo Scarano incluido “por si las moscas”, en Carabobo. Los alcaldes Juan Betancourt, Johan Castañeda y Alejandro Marvez, triplican esfuerzos en sus respectivos municipios con miras a asegurar su reelección.

CARACAS

OPOSICIÓN. Ellos dicen que no. Los grandes jerarcas de AD (no chavista), UNT, PJ y hasta Voluntad Popular. En realidad todos engrasan las maquinarias para dar la pelea. En Voluntad Popular, el dirigente sindical Ismael León, desde su detención no cesa en mover las cosas, para que su nombre suene entre los “candidateables” para Alcalde de la ciudad Capital. La tierra de los techos rojos, siempre ha producido como toda ciudad cosmopolita, resultados que rompen la verticalidad nacional. ¿Será este el caso?.

El juego hasta el día de preparar esta columna, el dominó lo tiene cerrado Ramos Allup y su pretensión de que le regresen los símbolos de AD. UNT Caracas con el “Goyo” a la cabeza sigue demostrando fuerza y músculo, como nunca lo había hecho. Pudiéramos incluso decir que por primera vez, está por encima de PJ, VENTE, AD y Voluntad Popular. No estoy convencido si está mejor que Ecarri, pues las candidaturas no tradicionales han caminado bien siempre en la capital, recuérdese Ronna Otolina, German Borregales, el difunto Aristóbulo, entre otros. Por AD de Ramos Allup, muy disminuido Carlos Prosperi, estuvo por el cementerio en la parroquia Santa Rosalía. Roberto Patiño de Primero Justicia también está dando vueltas. Tomás Guanipa quiere ser candidato desde Bogotá y eso así no camina. En Caracas pudiera haber primarias para dirimir liderazgos. El “Goyo” tiene el apoyo de los Alcaldes metropolitanos, quienes reconocen su esfuerzo de unos cuatro (4) a través del Frente Amplio. “Con Goyo ganamos y gobernamos todos” dicen los dirigentes de base.

Dato curioso: Delsa Solorzano quien se erige como defensora de los derechos humanos, según dirigentes y militantes de su organización Encuentro Ciudadano, no actúa con respeto hacia ellos, cuando alguien disiente de ella, inmediatamente ordena pasarlo al tribunal disciplinario y es EXPULSADO SIN DERECHO a la defensa. Otro Efecto Chávez.

ZULIA

CHAVISMO: Omar Prieto sigue siendo un peso muy grande para el chavismo. No entusiasma a nadie en el PSUV. Las críticas y las denuncias en su contra, son el quehacer diario. Arias no termina de definir. Willy Casanova es aconsejado y como buen alumno de militar señala “Ni me niego ni me ofrezco”. Una fuente cercana a Palacio me informa de una corta pero cerrada visita de Dimartino a Miraflores ¿Sería el outsider? No lo creo. Ciertamente en una consulta interna que hicieron el “italiano” alborota más que una fiesta de Colombiano en el Oeste de Maracaibo. Amanecerá y veremos. Ni Luis Caldera, ni Aloha Nuñez van para el baile. Alcaldes que repiten: Hasta el presente SIN PROBLEMAS para repetir solo están: Luis Caldera, si él acepta. Willy Casanova en Maracaibo. En las mediciones aparece de primero, incluso por encima de la oposición. En San Francisco, SIN PROBLEMAS Dirwins Arrieta, lo de Danilo Vilchez es solo un cuento de borrachos, folclórico por demás. Además jurídicamente él no puede ocupar cargos públicos y el chavismo no se arriesgará teniendo al actual alcalde bien posicionado. Leonidas González SIN PROBLEMAS EN LAGUNILLAS y en los próximos días posiblemente, una figura de la oposición planteó apoyarlo. No sabemos en qué términos se concretó. OPOSICIÓN: Si él dice que si, toda la oposición se plantará alrededor de Manuel Rosales. En la ciudad de Bogotá, fue solo a la reunión y fue uno de los que intervino cuando casi se van a las manos Leopoldo y Henry Ramos. Rosales fue solo para evitar que este columnista se enterara. Vano esfuerzo porque uno siempre se entera. Para Maracaibo, no hay claridad. Muchos plantean el nombre de una figura de la sociedad civil. Juan Carlos Fernández insiste en su papel. Al parecer Pablo Pérez pudiera ser la carta del Partido PJ, con Capriles comprometido a acompañarlo en campaña. En San Francisco, SIN PROBLEMAS Gustavo Fernández. En Cabimas dos nombres se debaten, uno de ellos Alenis y el otro Montoya.

GRAVE DENUNCIA: La estación de servicio Las Banderas que dirigía Gladys Suarez, se la entregaron al Presidente del Metro y a Erasmo Alian, dirigente del transporte público. Por cierto aún hay muchas denuncias de su administración en la proveeduría de Repuestos y Cauchos. En esa estación presuntamente se le está dando prioridad a los vehículos de las rutas suburbanas, o sea, los que salen a Mara y Guajira (Caprice, LTD, conquistadores). He allí una contradicción por el tránsito por esa zona está cerrado. Luis Caldera ni les permite entrar a Mara por el tema del COVID-19. Entonces ¿Dónde va a parar esa gasolina? ¿Por qué no se le suministra al transporte de la ciudad de San Francisco y Maracaibo? Se comenta fuertemente que Erasmo mete treinta (30) carros grandes de amigos y familiares por la parte delantera de la estación. Los organismos que investiguen y si es falso, públicamente haremos mención.

MADROÑERO SALIÓ DEL PUERTO con escándalo en puerta. Mantuvo una mafia a su alrededor, propia del estilo de vida del personaje más odiado del Zulia. Varios de sus capitanes de la Guardia Nacional, mostraban una ostentosidad que no podían justificar en el papel.

SUR DEL LAGO

Con urgencia productores de plátano piden solución al problema del combustible, para seguir trabajando. Gracias a las crecidas de los ríos Chama y Mucujepe, inundaciones, se han perdido más de 5 mil hectáreas de plátano. Hay comunidades prácticamente aisladas. la Alcaldía de Pulgar, ayuda pero no basta. Políticos que no son productores, no deberían manejar el suministro de gasoil y gasolina.

Estamos de lunes a viernes por el canal de youtube Factores de Poder, programa Así amanece Venezuela, retrasmitido por AvilaRadioOnline.com desde Austin Texas EEUU y por AcucarFm.com desde Lisboa Portugal. Sígueme en twitter e instagram como @Angelmonagas.