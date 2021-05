(19 de mayo del 2021. El Venezolano).- Es difícil saber por dónde empezar cuando se escribe sobre el extraordinario caso legal del diplomático venezolano Alex Saab y el intento de Estados Unidos de extraditarlo desde el microestado de Cabo Verde a Miami para que se enfrente a acusaciones de lavado de dinero. Como recordatorio, Alex Saab viajaba de Venezuela a Irán el 12 de junio de 2020, mientras realizaba una Misión Especial humanitaria, cuando su avión hizo una parada para repostar en la isla caboverdiana de Sal.

Desde ese momento, parece que ambas partes han discrepado sobre casi todos los aspectos de la situación. Lo que sí se ha acordado es que el avión del Sr. Saab aterrizó en Sal el 12 de junio tras haber recibido permiso, a pesar de que el país estaba bajo un bloqueo de COVID-19, para entrar en el espacio aéreo de Cabo Verde, aterrizar y repostar.

Ambos bandos tienen opiniones muy arraigadas. No hay un término medio; ambos bandos consideran sus posiciones como principios y a los observadores independientes se les da la opción de “estás con nosotros o contra nosotros” para decidir qué lado del argumento apoyan. Venezuela es única en el sentido de que no hay ningún otro país que atraiga tantas publicaciones mal informadas en las redes sociales, alimentadas por los desplantes de comentaristas vitriolamente partidistas que, en su mayoría, no han estado en el país en años.

Las publicaciones en las redes sociales sobre Venezuela son un ejemplo de todo lo que está mal en la proliferación de tablones de anuncios y sitios de pseudo-noticias. La necesidad de gratificación instantánea que se obtiene al grabar en vídeo un ataque no provocado contra un transeúnte inocente en lugar de intervenir para detener el ataque; la necesidad de publicar algo, cualquier cosa, sin importar su exactitud o el daño potencial y la creencia de que si te equivocas, no hay problema, sólo tienes que borrar y esperar la próxima oportunidad de fama, de reconocimiento.

Ambas partes utilizan las redes sociales para dar a conocer sus puntos de vista. Cada uno acusa al otro de “manipulación”, “noticias falsas” y “medias verdades”. Pero lo que no debe olvidarse, por muy sensacionalista que sea la cobertura informativa, por muy grande que sea el tipo de letra con el que se escriba un determinado titular, por muy tenso que sea el vídeo en el que se apoye una noticia en horario de máxima audiencia, es que el caso de Alex Saab tiene que ver con el Estado de Derecho, con el cumplimiento de las obligaciones que se asumen al firmar tratados internacionales y, si se quiere figurar en la liga de las naciones civilizadas, con la aceptación de las decisiones de los órganos judiciales independientes.

Entonces, ¿cuál es la verdad? Antes de abordar esta cuestión, también debemos aceptar que el caso de Alex Saab no estaría atrayendo la atención que tiene si no fuera por el hecho de que su extradición está siendo solicitada por Estados Unidos. Es evidente que el asunto tiene una dimensión política que no se puede negar ni ignorar y que, si se tratara de casi cualquier otro país, el gobierno caboverdiano del primer ministro Ulisses Correia podría haber ignorado.

Más que el factor político, la detención sin precedentes por parte de uno de sus Estados miembros, que podría dar lugar a la posible extradición, de un diplomático legalmente designado que realizaba una misión diplomática está empezando a causar malestar entre la jerarquía de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO), de la que forma parte la República de Cabo Verde, compuesta por quince naciones. Los dirigentes de la CEDEAO se dan cuenta de que si una de las naciones más pequeñas del mundo actúa con una supuesta impunidad y perturba el sistema mundial establecido desde hace tiempo que rige los movimientos de los diplomáticos y los agentes políticos, lo que le ha sucedido a Alex Saab podría sucederle en el futuro a uno de sus propios diplomáticos.

LA DIMENSIÓN POLÍTICA DE EEUU VENEZUELA

Caracas fue durante varias décadas el patio de recreo de las grandes petroleras estadounidenses. Con las mayores reservas probadas de petróleo del planeta y estratégicamente situada dentro de la “esfera de influencia” inmediata de Estados Unidos, Venezuela fue considerada durante mucho tiempo como una fuente de abundante petróleo barato que alimentaba las insaciables necesidades de la economía estadounidense. Sin embargo, la relación comenzó a agriarse a finales de la década de 1990 y adquirió un matiz claramente hostil cuando Hugo Chávez y su revolución socialista llegaron al poder en 1999. Los albores del siglo XXI coincidieron con una década de aumentos sostenidos del precio del petróleo, lo que favoreció los programas de empoderamiento social del presidente Chávez en el ámbito nacional y sus esfuerzos de diplomacia petrolera en la región del Caribe.

Merece la pena repasar brevemente la historia del régimen de sanciones, que ha sido la principal herramienta que las sucesivas administraciones estadounidenses han utilizado para presionar a los presidentes venezolanos Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Éstas, junto con una política de extralimitación judicial por motivos políticos, o “lawfare” como algunos la han etiquetado (el uso de procesos judiciales para ejecutar un objetivo de política), han dado como resultado un intento de estrangular a los gobiernos socialistas de Chávez y Maduro económica y políticamente, respectivamente.

Como se ha señalado anteriormente, desde que Hugo Chávez asumió la presidencia de Venezuela en 1999 y, tras su muerte en 2013, cuando Nicolás Maduro asumió la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela, las relaciones con Estados Unidos se han ido deteriorando constantemente. Las razones son innumerables y van más allá del alcance de este artículo, pero está claro que al inicio del segundo mandato del presidente Obama, en 2012, la relación iba camino de ser extremadamente hostil y estar sumida en una constante guerra de palabras.

Esto culminó en 2015 cuando Estados Unidos declaró unilateralmente la situación de Venezuela como “una emergencia nacional que amenaza la seguridad y la política exterior de Estados Unidos”. Estados Unidos introdujo sanciones selectivas contra personas y entidades y en 2016 impuso un embargo de armas por considerar que Venezuela no cooperaba suficientemente en la lucha antiterrorista. En 2017, Estados Unidos denunció la elección de la Asamblea Constituyente en Venezuela como ilegítima e impuso sanciones contra el Gobierno y varias entidades estatales, incluida la petrolera nacional PDVSA, bloqueando sus transacciones y el acceso a los mercados financieros estadounidenses. En 2018, tras las elecciones presidenciales venezolanas, Estados Unidos endureció sus sanciones contra el gobierno, alegando la mala gestión económica, la corrupción, la represión de los opositores políticos y los esfuerzos por socavar la democracia.

En enero de 2019, tras reconocer a Juan Guaido, el entonces recién elegido presidente de la Asamblea Nacional, como presidente interino de Venezuela, Estados Unidos impuso más sanciones contra PDVSA, el Banco Central de Venezuela y funcionarios clave del gobierno, e impuso un embargo económico total en agosto de 2019. Estados Unidos también otorgó a la autoproclamada presidencia interina el control de los activos y propiedades del Gobierno venezolano en cuentas bancarias estadounidenses, incluido el dinero que va a PDVSA desde su unidad estadounidense, Citgo. Otras sanciones estadounidenses en 2018 y 2019 apuntaron a la minería de oro y de otro tipo, a los alimentos, a la criptodivisa venezolana y a su sector bancario y, desde principios de 2020, Estados Unidos ha intentado bloquear a Venezuela para que obtenga combustible de Irán mediante la inclusión en la lista de capitanes de petroleros, la prohibición del uso de puertos aéreos y marítimos venezolanos y el bloqueo de activos de Rosneft. También se ha informado de que funcionarios estadounidenses han hecho amenazas extraoficiales para impedir las transacciones de empresas de terceros Estados con Venezuela.

Ahora está claro que los Estados Unidos o bien calcularon mal o fueron deliberadamente engañados en cuanto al verdadero alcance del apoyo popular detrás de Juan Guaido y la rapidez con la que sería capaz de liderar un levantamiento popular contra el presidente Nicolás Maduro. La situación trae a la memoria a Ahmad Chalabi y sus escabrosas historias sobre las armas de destrucción masiva en Irak, que convencieron a muchos de los principales miembros del gabinete de George W. Bush y proporcionaron la justificación para la segunda invasión liderada por Estados Unidos y el posterior derrocamiento de Saddam Hussein.

La esperada “victoria rápida” sobre la base de un levantamiento popular inspirado por Guaido y apoyado por las fuerzas armadas no se materializó en absoluto. El 5 de diciembre de 2020, en las elecciones a la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaido perdió el control (junto con su escaño), dejando los planes de cambio de régimen de Estados Unidos y sus aliados europeos y regionales en ruinas.

Las oportunidades de arrastrar a altos funcionarios de la República Bolivariana de Venezuela a los Estados Unidos han sido escasas, dada la extrema infrecuencia de los viajes al extranjero de estas personas. En este contexto, es fácil entender por qué Alex Saab, como uno de los pocos individuos cercanos a la administración del presidente Maduro que podía y estaba dispuesto a viajar, se ha convertido en una obsesión para las fuerzas de seguridad estadounidenses y por qué se le consideró un objetivo extremadamente valioso.

LA DESIGNACIÓN Y ACUSACIÓN DE ALEX SAAB

Entonces, ¿quién es Alex Saab y por qué Estados Unidos lo considera un objetivo valioso?

Alex Nain Saab Moran nació el 21 de diciembre de 1971 en la región colombiana del Atlántico, en la ciudad de Barranquilla.

Sus padres, que emigraron del Líbano y Palestina en los años 50, fundaron un negocio textil que funcionó con éxito durante más de 50 años. (Trágicamente, los padres de Alex Saab murieron con pocos días de diferencia a finales de abril de este año tras contraer el virus COVID-19.) El Sr. Saab se encontraba en ese momento bajo arresto domiciliario en Cabo Verde y se le negó el permiso para asistir a los funerales de sus padres)

Alex Saab expandió la empresa familiar fuera de Colombia a Ecuador y Venezuela, representando esta última más del 80% de su negocio. Los registros indican que Alex Saab se apartó del negocio familiar a principios de los años 90, cuando fundó su propia empresa de ropa. Esta empresa llegó a tener más de 120 tiendas en toda Colombia. Al mismo tiempo, estableció un negocio de artículos promocionales que contaba entre sus clientes con grandes marcas como Coca-Cola, Pepsi y, especialmente, Esso (el nombre comercial de Exxon Mobil en Venezuela en ese momento) para quien fabricaba uniformes para su uso en 22 países.

A principios de 2000 se trasladó a Venezuela y en 2003 comenzó a centrar sus intereses empresariales en torno al sector de la construcción, inicialmente como inversor, pero en el último periodo como promotor y contratista.

Alex Saab comenzó a trabajar con departamentos de la República Bolivariana de Venezuela durante la época del presidente Chávez. Comenzó en 2011 con un contrato para la construcción de 25.000 unidades en el marco de un proyecto de viviendas sociales. Este fue uno de los programas de bienestar social insignia del presidente Chávez y tenía el objetivo de construir 3.000.000 de viviendas asequibles para los menos pudientes de Venezuela. El programa ha continuado bajo el presidente Maduro. El contrato exigía la construcción de una planta de fabricación de materiales de construcción para reducir la dependencia de las importaciones. Saab construyó no una, sino dos instalaciones de este tipo sin ninguna financiación estatal.

Saab fue capaz de demostrar que podía entregar un proyecto tan importante a tiempo y dentro del presupuesto. Los Estados Unidos, en pos de su extralimitación judicial extraterritorial por motivos políticos y su bloqueo económico de facto a la República Bolivariana de Venezuela, han hecho necesario buscar soluciones internas para crear nuevas cadenas de suministro, logística, financiación y relaciones comerciales. La experiencia que Alex Saab adquirió en la gestión y organización de la logística del contrato de viviendas sociales fue reconocida por el gobierno del presidente Maduro y se le adjudicó su primer contrato para ser proveedor del programa de alimentos de bienestar social del gobierno en 2015. De nuevo, según los registros vistos, fue capaz de entregar a tiempo y dentro del presupuesto.

A partir de ese éxito inicial, Alex Saab ha seguido creciendo y hoy en día, aunque no es (al contrario de lo que dicen algunos medios de comunicación sin fundamento) el único proveedor del programa de alimentos de bienestar social, es ciertamente uno de los más grandes. Se entiende que los diversos intereses empresariales de Alex Saab emplean a más de 100.000 personas en Venezuela y en otros lugares.

En abril de 2018, como reconocimiento a los servicios excepcionales que estaba prestando, Alex Saab fue nombrado Enviado Especial encargado de realizar Misiones Especiales en nombre de Venezuela. Más recientemente, el 24 de diciembre de 2020, se informó de que, como reconocimiento adicional a su servicio a la República Bolivariana de Venezuela, Saab fue nombrado su Representante Permanente Alterno ante la Unión Africana -con el rango de Embajador Adjunto en la misión permanente ante la Unión Africana- y con el saludo de “Su Excelencia”.

Alex Saab ha manifestado públicamente que tuvo el honor de ser nombrado Enviado Especial de Venezuela en abril de 2018 para ampliar su colaboración en el suministro de alimentos básicos, así como de medicamentos. Se trata de un papel que cobró mayor importancia desde el inicio de la epidemia de COVID-19. El impacto de la presión política y económica que desde hace años ejercen Estados Unidos y sus aliados es una de las principales razones del nombramiento de Saab. Precisamente para contrarrestar esta amenaza externa y dotarle de la inmunidad e inviolabilidad necesarias para viajar y negociar libremente en nombre de Venezuela, tal y como han hecho los agentes diplomáticos durante siglos.

Hay muchos para quienes no importa lo que hagan Nicolás Maduro y Alex Saab, nunca tendrán razón. Sin embargo, sería justo decir que aquellos que quieren atacar a Alex Saab y a Venezuela deberían primero informarse sobre lo que significa ser el blanco de una extralimitación judicial sin precedentes por razones políticas antes de hacer comentarios mal informados. Deberían entender la realidad del bloqueo económico, tal y como lo detalla la Relatora Especial de Naciones Unidas, la Sra. Douhan (ver más adelante), y su impacto en la vida del pueblo de Venezuela. Deberían aprender cómo esto ha provocado un aumento masivo de los costes de transporte, seguros y otros costes logísticos. Por supuesto, nada de esto recibe la mención que debería porque la prensa sensacionalista y los sitios web de pseudo-noticias atraen a los lectores prometiendo historias sensacionalistas de corrupción y precios predatorios en lugar de la verdad mundana sobre los detalles de los costes de los seguros o la disponibilidad de buques de carga que no están amenazados con sanciones por parte de Estados Unidos.

Evan un somero vistazo a internet muestra que desde que en 2015 Alex Saab se adjudicó su primer contrato relacionado con el programa de bienestar social alimentario, ha sido objeto de un escrutinio mediático mucho mayor que el de otros proveedores. Gran parte de esto se ha derivado del hecho de que para muchos que perdieron ante el emprendimiento y la determinación de Saab, él era un extraño, un colombiano de origen libanés. Sin embargo, fueron precisamente estas características las que le permitieron ganarse la confianza de las autoridades venezolanas y obtener los beneficios correspondientes.

A diferencia de otros, Saab estaba dispuesto a aceptar los riesgos crediticios, logísticos y políticos, y a menudo a adelantar sus propios fondos, para asegurarse de poder cumplir los plazos de entrega exigidos por la República Bolivariana a sus proveedores y demostrar por qué debía ser considerado un socio de confianza. A medida que las sanciones económicas se hacían más duras, esta disposición a compartir el riesgo (a cambio de una recompensa importante) permitió a Alex Saab conseguir más contratos, eventualmente no sólo de alimentos básicos, sino también de medicamentos y, en 2020, también de gasolina.

La atención sobre Alex Saab creció a medida que aumentaba la presión de Estados Unidos sobre el presidente Maduro. Una plétora de sitios y portales de pseudo-noticias han convertido en una obsesión diaria despotricar de todo lo relacionado con Saab. Se rumorea ampliamente que estos sitios de noticias son financiados por exiliados venezolanos anti-Maduro con sede en Florida e incluso algunos rumores (no sorprendentes) de que la financiación proviene de partes de las agencias gubernamentales de Estados Unidos – algo a lo que Elliot Abrahams aludió recientemente.

Por lo tanto, no es de extrañar que el crescendo de la histeria anti-Saab haya cobrado fuerza tras la deserción a Colombia en 2017 de la ex fiscal general venezolana Luisa Ortega Díaz. Ella misma fue acusada de prácticas corruptas y se convirtió en prófuga de la justicia al huir a Colombia. Desde Bogotá ha liderado una larga campaña, sin, hay que decirlo, ninguna prueba que sustente sus acusaciones contra el presidente Maduro y los que ella alega que son cercanos a él y a su familia -incluido Alex Saab-.

Desde que se fugó, Díaz, junto con varios portales en línea, ha lanzado acusaciones contra Alex Saab haciendo casi imposible que funcione de la manera más comercialmente viable y siga cumpliendo sus obligaciones contractuales con la República Bolivariana de Venezuela. Bancos, contrapartes y empresas de logística empezaron a cortar sus vínculos con él o a reducir significativamente su actividad para evitar verse arrastrados al pantano digital de mentiras y medias verdades. Aunque la campaña en las redes sociales cobró fuerza a lo largo de 2017, los registros muestran que Alex Saab siguió cumpliendo con sus obligaciones con el gobierno venezolano, lo que no hizo más que aumentar su aprecio y valor. No sería un eufemismo decir que las conexiones globales de Alex Saab demostraron ser un salvavidas para la República Bolivariana de Venezuela.

Como se ha señalado anteriormente, Alex Saab obtuvo por primera vez el reconocimiento nacional y llamó la atención de quienes pretendían quebrantar la administración del presidente Hugo Chávez en 2011, cuando se le adjudicó un contrato para construir casas prefabricadas. Sin embargo, Saab ganó reconocimiento mundial cuando fue sancionado por Estados Unidos el 25 de julio de 2019, el mismo día en que también fue acusado por acusaciones de lavado de dinero relacionadas con el mismo proyecto de vivienda social venezolano. El hecho de que fuera sancionado y acusado el mismo día no hace más que subrayar el carácter político de la persecución de Alex Saab.

Curiosamente, las sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (“OFAC”) se emitieron contra el Sr. Saab por presuntos delitos relacionados con el programa de subsidios alimentarios de Venezuela, denominado Comités Locales de Abastecimiento y Producción, comúnmente conocido como CLAP, y no con el contrato de viviendas sociales.

La OFAC calificó a Saab como “un aprovechado que orquesta una vasta red de corrupción que ha permitido al presidente Nicolás Maduro y a su régimen beneficiarse significativamente de la importación y distribución de alimentos en Venezuela”. También alega que “el Sr. Saab se ha beneficiado personalmente de contratos sobrevalorados a través de una sofisticada red de empresas ficticias, socios comerciales y miembros de la familia”. Los dos hijos adultos de Alex Saab -Shadi e Isham que en ese momento estaban en la universidad- también fueron sancionados por Estados Unidos el 25 de julio de 2019. La redacción de la Acusación deja claro que las únicas razones por las que se sancionó a los hijos fue precisamente el hecho de que son hijos de Alex Saab, y esto fue una forma cínica de presionarlo.

En el contexto de lo anterior, es palpable el deseo político casi rabioso de poder llevar a Estados Unidos a uno de los supuestos aliados más cercanos del presidente Maduro. La información que Alex Saab podría ser “persuadido” a compartir se considera tan importante que la disposición de las fuerzas del orden estadounidenses a hacer lo que sea necesario también es obvia. El concepto de extralimitación judicial extraterritorial por motivos políticos ha sido una piedra angular de la política exterior estadounidense desde la presidencia de George W. Bush y durante el régimen de Trump cobró fuerza, especialmente en relación con Venezuela. Su legalidad es muy tenue, aunque hasta hace muy poco el número de quienes estaban dispuestos a cuestionar su legitimidad era insignificante.

RÉGIMEN DE SANCIONES DE ESTADOS UNIDOS Y VENEZUELA

Antes de pasar a intentar separar el grano de la paja, la verdad de las noticias falsas, merece la pena hacer un breve repaso de cómo Estados Unidos ha ampliado la extralimitación extraterritorial de su régimen de sanciones en el contexto de su uso como instrumento de política exterior. En ningún lugar ha sido más evidente esta extralimitación judicial por motivos políticos que en el compromiso de Estados Unidos con la República Bolivariana de Venezuela durante la última década y, en particular, en los últimos 5 años.

En 2015, Estados Unidos declaró unilateralmente la situación de Venezuela como una emergencia nacional que amenazaba la seguridad y la política exterior de Estados Unidos. introdujo sanciones selectivas contra personas y entidades presuntamente implicadas en el tráfico de drogas. Impuso un embargo de armas en 2016 por considerar que el Gobierno no cooperaba suficientemente en la lucha antiterrorista.

En 2017, Estados Unidos denunció la elección de una Asamblea Constituyente en Venezuela como ilegítima e impuso sanciones contra el gobierno y varias entidades estatales, incluida la petrolera nacional PDVSA, bloqueando sus transacciones y el acceso a los mercados financieros estadounidenses. En 2018, tras las elecciones presidenciales venezolanas, Estados Unidos endureció sus sanciones contra el gobierno, alegando la mala gestión económica, la corrupción, la represión de los opositores políticos y los esfuerzos por socavar la democracia.

En enero de 2019, tras reconocer al recién elegido presidente de la Asamblea Nacional como presidente interino de Venezuela, Estados Unidos impuso más

sanciones contra PDVSA, el Banco Central de Venezuela y funcionarios clave del gobierno, e impuso un embargo económico total en agosto de 2019. Estados Unidos también otorgó a la autoproclamada presidencia interina el control de los activos y propiedades del Gobierno venezolano en cuentas bancarias estadounidenses, incluido el dinero que va a PDVSA desde su unidad estadounidense, Citgo. Otras sanciones de Estados Unidos en 2018 y 2019 se dirigieron a los sectores del oro y otras minas, los alimentos, las criptomonedas y la banca.

Desde principios de 2020, Estados Unidos ha tratado de impedir que Venezuela obtenga combustible de Irán mediante la inclusión en la lista de capitanes de petroleros, la prohibición del uso de puertos marítimos y aéreos venezolanos y el bloqueo de los activos de Rosneft. Se ha informado de que funcionarios estadounidenses han hecho amenazas extraoficiales para impedir las transacciones de empresas de terceros Estados con Venezuela.

Aunque Estados Unidos ha estado ciertamente a la cabeza de esta “guerra de leyes”, ha recibido el apoyo de algunos de sus aliados tradicionales. La Unión Europea y los grupos regionales se han sumado a las voces a favor de una ruptura política, pero todas las partes tienen ahora que reevaluar sus posiciones dado el hecho de que el hasta ahora ungido heredero, Juan Guaido, ya no es un representante elegido por el pueblo de Venezuela.

La Unión Europea impuso sanciones contra Venezuela en 2017, entre ellas un embargo de armas, la prohibición de exportar otros bienes que puedan ser utilizados para la represión interna, la prohibición de exportar tecnología y material hecho para la vigilancia o interceptación de las telecomunicaciones, y la prohibición de viajar y la congelación de activos de personas cuyas acciones fueron consideradas por la UE como un atentado contra la democracia, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos, que han sido impugnadas por Venezuela ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. También se informó que 1.200 millones de dólares en fondos del Gobierno de Venezuela han sido congelados por un banco portugués desde 2019. Casi 2.000 millones de dólares en oro propiedad del Banco Central de Venezuela y depositados en el Banco de Inglaterra también están congelados mientras avanza un caso en los tribunales británicos. En total, más de 10.000 millones de dólares han sido congelados arbitrariamente en varios bancos del mundo.

En 2019, 13 de los 14 países del Grupo de Lima acordaron prohibir la entrada de funcionarios venezolanos y negarles el acceso a sus sistemas financieros. Asimismo, en 2019, la mayoría de las partes del Tratado de Río aprobaron una resolución que permite imponer sanciones selectivas, incluida la congelación de activos, a funcionarios venezolanos que supuestamente participan en el narcotráfico, las actividades terroristas, la delincuencia organizada y/o las violaciones de los derechos humanos.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, se puede entender por qué es casi imposible para el Gobierno de Venezuela, las empresas venezolanas y los individuos hacer negocios con socios extranjeros debido a las restricciones impuestas.

EL IMPACTO DE LAS SANCIONES Y LA REVISIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS

El declive de la economía venezolana comenzó en 2014 con la caída de los precios del petróleo. Las sanciones unilaterales impuestas cada vez más por Estados Unidos, la Unión Europea y otros países han agravado los problemas mencionados. Según los informes, los ingresos del Gobierno se han reducido en un 99% y el país vive actualmente con el 1% de sus ingresos previos a las sanciones. Las remesas procedentes del extranjero han disminuido debido al bloqueo de los activos del Estado y a la complejidad de las transferencias bancarias y a los impedimentos para realizarlas. Cuatro años de hiperinflación han provocado la devaluación total de la moneda nacional (1 USD = 1,8-1,9 millones de bolívares). Esto ha provocado la disminución de los salarios del sector público de 150-500 dólares en 2015 a 1-10 dólares en 2020, y un nivel de pobreza creciente.

La Relatora Especial de las Naciones Unidas, Sra. Alena Douhan (“la UNSR” o “la Sra. Douhan”), visitó Venezuela del 1 al 12 de febrero de 2021 para examinar el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales en el país. Las conclusiones preliminares de la UNSR se publicaron el 12 de febrero. Entre otras cosas, se ha establecido que:

“Hoy… los activos venezolanos congelados en bancos de Estados Unidos, Reino Unido y Portugal ascienden a 6.000 millones de dólares. Se informa de que la compra de bienes y los pagos de las empresas públicas están bloqueados o congelados.

El sector privado, las organizaciones no gubernamentales, las universidades, los clubes deportivos y los ciudadanos de Venezuela denuncian el rechazo o la reticencia de los bancos extranjeros a la hora de abrir o mantener sus cuentas bancarias, incluidas las de los bancos corresponsales en Estados Unidos y Europa; las dificultades para conseguir visados y comprar billetes; la necesidad de actuar a través de agentes de terceros países; y la necesidad de pagar costes de seguro adicionales… Los obstáculos a la importación de alimentos, que constituyen más del 50% del consumo de alimentos, han provocado el crecimiento constante de la desnutrición en los últimos 6 años, con más de 2,5 millones de personas en situación de inseguridad alimentaria grave.

Los mecanismos de afrontamiento incluyen la disminución del número de comidas al día (1 o 2 en lugar de 3); la reducción de la cantidad y la calidad de los alimentos; la descapitalización/venta de los bienes del hogar para comer; y la reducción de los gastos de salud, ropa y educación; con el aumento correlativo de las crisis familiares, las tensiones, la violencia y las separaciones; el trabajo infantil; la participación en la economía sumergida; la actividad delictiva, incluido el tráfico de drogas y de personas; el trabajo forzoso; y la migración… Venezuela ha dependido casi por completo de las medicinas importadas del extranjero, mientras que la mayoría de los servicios médicos públicos eran proporcionados por el Estado de forma gratuita antes de 2016.

Los impedimentos para la atención sanitaria incluyen la falta o la grave insuficiencia de medicamentos y vacunas; el aumento de los precios; la escasez de electricidad para suministrar equipos; la escasez de agua y los problemas de saneamiento que afectan a la higiene; el deterioro de las infraestructuras por falta de mantenimiento, la ausencia de piezas de repuesto, la no disponibilidad de nuevos equipos por falta de recursos o por la negativa a venderlos o entregarlos; la degradación de las condiciones de trabajo y la falta de equipos de protección contra las enfermedades infecciosas; la pérdida de personal en todas las áreas médicas por los bajos salarios; y la finalización de la construcción de hospitales y centros de atención primaria”.

Al final de las conclusiones preliminares, el UNSR destacó que el estado de emergencia nacional anunciado por el Gobierno de Estados Unidos el 8 de marzo de 2015, como base para introducir sanciones contra Venezuela y repetidamente prorrogado, no corresponde a los requisitos del artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP”), como

la existencia de una amenaza para la vida de la nación, la limitación de las medidas a las exigencias de la situación, una duración limitada, la ausencia de discriminación, la prohibición de derogar el derecho a la vida y la prohibición de castigar una actividad que no constituye un delito penal, como se menciona en la comunicación de los expertos en derechos humanos del 29 de enero de 2021.

Asimismo, se afirmó que las sanciones unilaterales contra el petróleo, el oro, la minería y otros sectores económicos, la aerolínea estatal y la industria de la televisión constituyen una violación del derecho internacional, y no se excluye su ilicitud con referencia a las contramedidas.

El propósito anunciado de la campaña de “máxima presión” -cambiar el Gobierno de Venezuela- viola el principio de igualdad soberana de los Estados y constituye una intervención en los asuntos internos de Venezuela que también afecta a sus relaciones regionales.

El UNSR subrayó que la aplicación de la jurisdicción extraterritorial a los nacionales y empresas de terceros Estados por la cooperación con las autoridades públicas, nacionales y empresas de Venezuela, y las supuestas amenazas a dichos terceros Estados, no está justificada por el derecho internacional y aumenta los riesgos de un exceso de cumplimiento de las sanciones.

La Sra. Douhan concluyó que las sanciones impuestas contra Venezuela, sus ciudadanos y empresas afectan a las personas en Venezuela y más allá de su territorio, tanto en el sector público como en el privado; a los nacionales de terceros países y a los empleados de empresas de terceros países afectados por las sanciones secundarias o por el temor a las mismas; a los donantes y a las ONG humanitarias internacionales; a los beneficiarios de la asistencia de las organizaciones internacionales tradicionalmente financiadas por Venezuela; mientras que las personas de bajos ingresos, las mujeres, los niños y las personas con necesidades especiales o con enfermedades crónicas o graves son los más afectados en lo que respecta a todo el ámbito de los derechos humanos, incluidos los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales y el derecho al desarrollo.

LA ACUSACIÓN DE MIAMI

El 25 de julio de 2019, como se ha señalado anteriormente, Alex Saab y uno de sus principales proveedores, Álvaro Pulido Vargas, fueron acusados cada uno en una acusación de ocho cargos presentada por el Distrito Sur de Florida con un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero y siete cargos de lavado de dinero. La acusación también alega y solicita la confiscación de más de 350 millones de dólares que representan la cantidad de fondos involucrados en la violación (“la acusación”)

El escrito de acusación alega que, a partir de noviembre de 2011 o en torno a esa fecha y hasta al menos septiembre de 2015, Alex Saab y Pulido conspiraron con otros para blanquear el producto de una trama de sobornos ilegales desde cuentas bancarias situadas en Venezuela hasta cuentas bancarias situadas en los Estados Unidos y a través de ellas. La acusación continúa diciendo que Alex Saab y Pulido obtuvieron un contrato con el gobierno venezolano en noviembre de 2011 para construir viviendas de bajo costo.

Continúa alegando que los acusados y sus co-conspiradores se aprovecharon entonces del tipo de cambio controlado por el gobierno de Venezuela, según el cual se podían obtener dólares estadounidenses a un tipo de cambio favorable, presentando documentos de importación falsos y fraudulentos para bienes y materiales que nunca fueron importados a Venezuela y sobornando a funcionarios del gobierno venezolano para que aprobaran dichos documentos.

La acusación continúa alegando que la actividad ilegal era un esquema de soborno que violaba la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de los Estados Unidos (“la FCPA”), que implicaba delitos de soborno contra Venezuela, que las reuniones para promover los pagos de sobornos tuvieron lugar en Miami y que Alex Saab y Pulido transfirieron dinero relacionado con el esquema a cuentas bancarias en el Distrito Sur de Florida. Por último, la acusación continúa alegando que, como resultado del plan, Alex Saab y Pulido transfirieron aproximadamente 350 millones de dólares fuera de Venezuela, a través de Estados Unidos, a cuentas en el extranjero que poseían o controlaban. Desgraciadamente, para la credibilidad de la acusación, esta última alegación ha sido ampliamente desmentida por una reciente decisión de la Fiscalía de Ginebra (véase más adelante).

Es interesante observar que, a pesar de la llamativa cifra de 350 millones de dólares, Alex Saab está acusado específicamente de siete acusaciones de blanqueo de dinero por un total de aproximadamente 460.000 dólares, junto con un cargo de conspiración. A continuación se examinan con más detalle los motivos de esta acusación y la refutación de Alex Saab de estos cargos.

Son estos ocho cargos los que se enumeran en la solicitud de extradición presentada por los Estados Unidos con fecha 29 de junio de 2020 (“la nota diplomática”) enviada a la República de Cabo Verde. Esto, a su vez, nos devuelve al punto de partida: la detención de Alex Saab en la isla de Sal el 12 de junio de 2020.

IMPUGNACIÓN DE LA ACUSACIÓN

Se ha contactado con el equipo jurídico de Alex Saab para que haga un resumen de su reacción ante el auto de procesamiento, las acusaciones que contiene y cómo se defiende de los cargos.

Se proporcionó una breve declaración que se resume a continuación:

Introducción

La primera vez que tuve conocimiento de las acusaciones, objeto de la Acusación que ha dado lugar a la solicitud de extradición, fue el 15 de julio de 2019, cuando aparecieron artículos en los medios de comunicación. Me sorprendieron estas acusaciones, ya que siempre he gestionado mis negocios plenamente en el marco de las leyes aplicables pertinentes. Los artículos de los medios de comunicación fueron aún más sorprendentes, ya que los negocios del grupo de empresas Fondo Global e Construccion (“FGC”) – [ver más adelante ]- habían sido investigados en su totalidad por Ecuador y Venezuela y no se encontró ninguna prueba de infracción.

Por lo tanto, las acusaciones carecen por completo de fundamento y todas las transferencias de fondos “sospechosas” tenían fines legítimos y pueden explicarse plenamente.

Antecedentes

Sería útil proporcionar algo de contexto a las acusaciones, ya que la mayoría de los observadores sólo escuchan una parte de la historia y, además, de los sitios de pseudo-noticias respaldados por Estados Unidos y promovidos por las voces más rabiosas contra Venezuela.

Creé el Fondo Global y Construcción en 2011 para aprovechar las oportunidades que ofrecía en Venezuela el Programa de la Misión Vivienda (“MVE”) del entonces presidente Hugo Chávez, que pretendía construir 3 millones de viviendas para los venezolanos menos favorecidos.

Lo que el escrito de acusación no señala es que los contratos del HMP se adjudicaron a 19 empresas de todo el mundo y no sólo a mí y a mis socios. Este es un tema recurrente a lo largo de los implacables ataques mediáticos contra mí y espero de verdad que cualquiera que lea esta declaración tenga en cuenta este hecho.

La principal razón por la que se adjudicó a FGC un contrato en el marco del HMP, a pesar de ser una empresa joven, fue que adquirió los derechos de importación del Sistema de Construcción Emmedue (https://www.mdue.it/en/ ), que es un método de construcción que utiliza un 70% menos de materiales que otros sistemas de construcción establecidos.

El contrato de FGC era por un total de 25.000 casas, pero tenía la condición de que las primeras 12.500 se construirían con materiales importados a Venezuela y las últimas 12.500 debían construirse con material que se fabricaría en una nueva planta de producción en Venezuela. Con ello se pretendía crear puestos de trabajo y preservar las reservas de divisas.

El Presidente Chávez tenía mucho interés en utilizar la HMP no sólo para crear empleo e igualdad para los venezolanos, sino que también quería que se introdujeran en el país nuevas tecnologías que redujeran la dependencia de las importaciones. La introducción del sistema de construcción Emmedue fue un ejemplo perfecto de esa innovación. Al final, construí no una, sino dos instalaciones de fabricación para satisfacer las necesidades del sector local de la construcción. Ambas se construyeron sin ningún tipo de subvención ni coste para la República Bolivariana de Venezuela.

Llegados a este punto, cabe mencionar que, al tratarse de un proyecto de importancia nacional, se concedió a FGC la exención de los derechos de aduana y del IVA, beneficio que se concedió a todas las partes implicadas y no sólo a FGC.

Hasta la fecha, mis socios y yo hemos entregado 8.300 viviendas en el marco de nuestro contrato con el Ministerio de Vivienda, lo que ha sido verificado por la Ministra de Vivienda el 16 de julio de 2020.

A pesar de lo que la basura sensacionalista quiere hacer creer, mis socios y yo siempre trabajamos dentro de las leyes de Venezuela y de los países de los que importamos materiales a Venezuela. Sólo puedo suponer que, como FGC era una empresa relativamente joven, pero había sido lo suficientemente emprendedora como para licenciar tecnología que otros no tenían y se le concedió un contrato, esto creó celos entre los que se perdieron. De ahí que fuera objeto de insinuaciones y especulaciones sobre el funcionamiento fraudulento.

Tanto Ecuador como Venezuela han investigado las acusaciones de irregularidades y no han encontrado ninguna infracción. Fundo Global de Construccion es la empresa que concibió, planificó y ejecutó el proyecto y ha sido investigada por las autoridades ecuatorianas y no se ha encontrado ninguna irregularidad ni por el juez de instrucción inicial ni por un tribunal superior.

Las acusaciones

Hay dos acusaciones centrales en la Nota Diplomática.

La primera es una acusación de pago de sobornos a funcionarios corruptos, que se evidencia en las transferencias enumeradas en la solicitud de extradición (Cuadro I) y que se produjeron facturas supuestamente fraudulentas y falsas para la importación de materiales para robar aproximadamente 350 millones de dólares (Cuadro II)

La fuente de las acusaciones contenidas en el acta de acusación son, como se ha señalado anteriormente, tres informantes que obtuvieron beneficios a cambio de su cooperación.

Las tres personas afectadas son

Juan José Slebi de la Rosa, fecha de nacimiento 21 de septiembre de 1967, en un momento dado titular de la cédula de ciudadanía colombiana #72148092 (denominada CC1 en la solicitud de extradición), Reinaldo Slebi de la Rosa, nacido el 10 de marzo de 1963, en su momento con cédula de ciudadanía colombiana #8743816 (denominada CC2 en la solicitud de extradición) y Richard Mauricio Ramírez Jaimes, nacido el 26 de marzo de 1971, en su momento titular del pasaporte colombiano #AO 310786 (denominado CC3 en la solicitud de extradición). CC1 y CC2 son hermanos.

Que yo sepa, ninguno de ellos ha sido o fue en su momento funcionario del gobierno.

Los tres son de Barranquilla, Colombia, que es donde yo nací. Independientemente de lo que afirme Estados Unidos, ninguno de ellos fue nunca mi socio comercial en ningún sentido formal, pero los conocía socialmente y el hijo de Juan José Slebi asistió a la misma escuela que uno de mis hijos. A través de este conocimiento, los tres ayudaron a entender y negociar un laberinto de procesos aduaneros (ya que FGC era nuevo en los procedimientos) y por ello ganaron algunos honorarios legítimos.

Dadas sus limitadas funciones en mi negocio, no puedo entender cómo podrían haber proporcionado cualquier información sustancial a las autoridades estadounidenses, especialmente cualquier cosa que pudiera remotamente haber sido utilizada como base para la acusación. Cabe destacar que en la solicitud de extradición contenida en la Nota Diplomática del 29 de junio de 2020, enviada a la República de Cabo Verde, los EE.UU. ni siquiera se atreven a admitir que los tres son ahora ciudadanos de los EE.UU. llamándolos “anteriormente nacionales colombianos”. En algún momento posterior me enteré de que los tres estaban involucrados en la venta ilegal de visas estadounidenses, supuestamente en cooperación con funcionarios estadounidenses en Colombia, por lo que es posible que para obtener inmunidad y otros beneficios los tres crearan una historia fantástica. Quede claro que eso es todo lo que la acusación es: una fantástica historia falsa.

En cuanto a las alegaciones contenidas en la Solicitud de Extradición, baste decir que no tengo conocimiento de por qué los tres informantes viajaron a los Estados Unidos, con quién se reunieron, dónde se reunieron y, desde luego, no tengo conocimiento de que se hicieran pagos a funcionarios corruptos (a los que el Diplomatic Not notablemente no identifica ni nombra).

Respuesta a las acusaciones

Permítanme referirme a las alegaciones específicas referidas en la Acusación y detalladas en la Solicitud de Extradición de fecha 29 de junio de 2020.

El cuadro I, a continuación, detalla una lista de pagos que supuestamente se hicieron a funcionarios corruptos del gobierno. Se trata de una completa invención. Todos los pagos correspondían a cargos efectuados en una tarjeta American Express para mí y/o mi socio

TABLA 1

FECHA CCY DE A/C DE A A/C DE PROPÓSITO IMPORTE 1 29/10/2014 USD MultiBankPanamá BUENA CENTRAL Citibank FLA (1593) Juan José Slebi Factura de la tarjeta de crédito 10,915.00 2 30/03/2015 USD MultiBankPanamá MOZI Citibank FLA (1593) Juan José Slebi Factura de la tarjeta de crédito 43,000.00 3 20/04/2015 USD MultiBankPanamá MOZI Citibank FLA (1593) Juan José Slebi Factura de la tarjeta de crédito 90,000.00 4 11/05/2015 USD MultiBankPanamá CHINA ROYAL Citibank FLA (1593) Juan José Slebi Factura de la tarjeta de crédito 50,000.00 5 22/05/2015 USD MultiBankPanamá MOZI Citibank FLA (1593) Juan José Slebi Factura de la tarjeta de crédito 100,000.00 6 28/05/2015 USD MultiBankPanamá CHINA ROYAL Citibank FLA (1593) Juan José Slebi Factura de la tarjeta de crédito 67,000.00 7 03/09/2015 USD MultiBankPanamá SALMEX “Una institución financiera” 174 Viewmont LLC Alquiler de casas 32,500.00 8 05/10/2025 USD MultiBankPanamá MOZI Citibank FLA (1593) Juan José Slebi Factura de la tarjeta de crédito 68,000.00 461,415.00

Los puntos 1 a 6 y 8 corresponden a los pagos de las tarjetas de crédito y el punto 7 es un pago por el alquiler de una casa para mi hijo que en ese momento vivía en Los Ángeles. Está claro que no se trata de “sobornos” ni de pagos a ningún “funcionario corrupto”. Para evitar dudas, todas las facturas se refieren a gastos realizados en Europa; no hay ni un solo artículo que se haya comprado en Estados Unidos.

En cuanto al uso de dólares para liquidar las facturas, no fue una elección deliberada por mi parte. Las condiciones de la tarjeta American Express exigen que el importe a pagar se liquide en dólares y que esos dólares se ingresen en una cuenta bancaria en Estados Unidos. Por lo tanto, esto no equivale ni puede equivaler a “abusar del sistema financiero estadounidense” como se alega, sino simplemente a cumplir las condiciones de la relación contractual entre el emisor de la tarjeta y yo. Para ser absolutamente claro, a diferencia de otros países, no existe ningún mecanismo por el cual las facturas de American Express que se deben pagar en los Estados Unidos puedan ser liquidadas a través de una oficina local de American Express. Una vez más, el pago en dólares en una cuenta bancaria en los Estados Unidos era una obligación contractual y no un acto voluntario por mi parte ni que pudiera haber variado.

El cuadro II enumera lo que la solicitud de extradición denomina “una muestra” de los aproximadamente 350 millones de dólares de supuestos “pagos sospechosos”, sin evidenciar de ningún modo en qué consisten dichos pagos.

TABLA II

FECHA REMITENTE CUENTA RUTA BENEFICIARIO CUENTA IMPORTE $ TOTAL 27/03/12 ELM Banco Central de Venezuela Banco de NY Mellon JAAR Credit Suisse 864,300 864,000 11/01/13 THERMO Banco Central de Venezuela Deutsche Bank NY FONDO GLOBAL Banesco Panamá 10 x 864,300 8,643,000 11/01/13 ELM Banco Central de Venezuela Deutsche Bank NY JAAR Banesco Panamá 17 x 864,300 14,693,100 01/12/14 ELM Banco Central de Venezuela Bank of America NY JAAR Banco Mundial de Comercio 12 x 864,300 10,371,600 14/07/14 ELM Banco Central de Venezuela ? BUENA CENTRAL Banco Mundial de Comercio 6,000,000 6,000,000 34,572,000

Es obvio que el hecho de destacar los 350 millones de dólares es un intento deliberado por parte de EE.UU. de sensacionalismo y de llamar la atención. Los Estados Unidos afirman poder rastrear estas transferencias corruptas e ilegales, pero no aportan ninguna prueba que demuestre la ilegalidad.

Las alegaciones de que estos pagos son sospechosos se basan únicamente en el hecho de que la única cantidad subyacente (864.300 dólares) se repite muchas veces. Sin embargo, esto puede explicarse de forma sencilla:

Lo que son 350 millones de dólares, es la cantidad total necesaria para pagar los materiales de construcción y otros suministros. Lo que son 350 millones de dólares no es un beneficio ficticio obtenido por FGC y sus accionistas.

Para ser claros, además de los pagos por suministros y después de deducir los costes de los trabajadores y otros gastos, el beneficio real es una fracción de esta cifra deliberadamente engañosa. En cualquier caso, hay cartas de CADIVI y del Banco Central de Venezuela que confirman que todos los procedimientos se siguieron correctamente.

Como las casas tienen un diseño estándar, los materiales necesarios para la construcción también se pidieron de forma estandarizada para mantener los costes bajo control. Así, cada contenedor contenía material suficiente para construir diez casas, lo que supone un valor aproximado de 864.300 dólares por contenedor. De ahí que esta cantidad se repita tan a menudo.

Al igual que en el caso de la tarjeta American Express, la moneda y la ubicación de las cuentas bancarias de los proveedores eran obligaciones contractuales estipuladas por los beneficiarios. Yo no provocaba ni controlaba cómo se realizaban los pagos a los proveedores. Esa decisión la toma exclusivamente el Banco Central de Venezuela, que elige cómo encaminar los pagos en moneda extranjera.

No está nada claro cómo Estados Unidos afirma ahora que las transferencias del cuadro II representan “transferencias evidentemente sospechosas”, sobre todo porque los departamentos de cumplimiento de los distintos bancos corresponsales estadounidenses de primer nivel que procesaron los “pagos de muestra” no compartían esta opinión. Es imposible aceptar que esos bancos no se preguntaran por qué se estaban realizando pagos repetidos del mismo importe a lo largo de un período prolongado.

Estas transacciones repetidas deben haber sido cuestionadas e implícitamente las explicaciones aceptadas, ya que nunca se presentaron Informes de Transacciones Sospechosas en el momento en que se produjeron. Una cantidad sustancial de los 350 millones de dólares acabó en bancos de Suiza, pero los bancos receptores se plantearon preguntas sobre el origen de las entradas y se mostraron satisfechos de que fueran legítimas. De hecho, la reciente finalización de una investigación de tres años sobre posibles delitos de blanqueo de dinero por mi parte por parte del fiscal de Ginebra es una confirmación más de la fragilidad de la acusación.

Además, ni el Departamento de Servicios Financieros de Nueva York ni la Reserva Federal plantean ninguna preocupación por estas transferencias en el momento actual. Entonces, ¿por qué ahora? El hedor de la autocomplacencia política es difícil de pasar por alto.

Sin embargo, ahora se espera que creamos que años después de que se produjeran las supuestas transferencias sospechosas y, mucho después de que los organismos gubernamentales facultados para identificar y castigar las conductas sospechosas no encontraran ninguna irregularidad, que milagrosamente todo es ahora evidente. ¿Presentará ahora Estados Unidos cargos penales contra los bancos más importantes? Si no lo hace, entonces no puede haber ninguna base posible para presentar cargos infundados de blanqueo de dinero contra mí.

Por último, en la acusación se afirma un cargo de conspiración para blanquear dinero y siete cargos de blanqueo de dinero. Ambos estatutos exigen que los ingresos supuestamente blanqueados se deriven de una actividad ilícita específica (“SUA”). La disposición específica de la FCPA que se cita como violada es la número 15, como principal SUA. Esta disposición, sin embargo, sólo puede ser violada por una persona que esté “en el territorio de los Estados Unidos”. Dado que no he estado en los Estados Unidos durante más de 30 años, esta acusación es ridícula.

Una segunda SUA citada es una “ofensa contra una nación extranjera”, pero la acusación no aporta ninguna prueba de una violación de la ley de cualquier nación que no sea Estados Unidos. Además, si ha habido delitos contra un Estado extranjero, debería ser ese Estado extranjero el que presentara cargos contra mí y no los Estados Unidos actuando con una extralimitación judicial extraterritorial.

CONCLUSIÓN

No niego que tengo una buena relación de trabajo con el gobierno del presidente Maduro y antes del presidente Chávez.

Esto ha sido reconocido públicamente por, primero, mi nombramiento como Enviado Especial en abril de 2018, y, el 24 de diciembre de 2020 se me dio la responsabilidad adicional como Representante Permanente Alterno ante la Unión Africana.

Como persona ajena a la empresa, me gané la confianza de los presidentes Chávez y Maduro al cumplir sistemáticamente con los plazos y el presupuesto de los contratos que mis socios y yo ganamos y que apoyaban las iniciativas de bienestar social.

Estos contratos han sido muy denostados por la oposición y Estados Unidos (en su política de injerencia en los asuntos internos de Venezuela para lograr un cambio de régimen) ha intentado por todos los medios desacreditar el trabajo realizado con acusaciones e insinuaciones sin fundamento.

Tanto Ecuador como Venezuela (y ahora la Fiscalía de Ginebra) han examinado las acusaciones y no han encontrado ninguna prueba de delito.

A través de un arduo trabajo he desarrollado una extensa red de negocios global que he podido poner a disposición de la República Bolivariana de Venezuela en un momento de gran necesidad.

He ganado legítimamente contratos que han sido adjudicados de acuerdo con la ley venezolana. Licitaciones que están abiertas a cualquiera.

No soy la única persona a la que se le han concedido contratos del gobierno; otros han recibido proyectos mucho más grandes que yo.

La extralimitación judicial por motivos políticos de Estados Unidos ha alejado a la República Bolivariana de Venezuela de los principales proveedores de servicios financieros. Esto, como reconoce el Relator Especial de las Naciones Unidas (véase el anexo 1), se traduce en un aumento significativo de los costes. Este es otro punto que los que alegan precios predatorios deberían digerir antes de recurrir a las redes sociales para amplificar sus falsedades.

Se me ha señalado injustamente como parte de un intento desesperado de motivación política para obligar al presidente Maduro a abandonar su cargo y ser sustituido por el títere de Estados Unidos, Juan Guaido.

Estados Unidos ha formulado acusaciones basadas en información contaminada proporcionada por personas que nunca fueron mis “socios comerciales” y que, a cambio de decirle a Estados Unidos lo que quería oír, recibieron la ciudadanía, reducción de las penas de cárcel, visados y probablemente también dinero.

Todo lo que estoy haciendo es tomar las medidas apropiadas para protegerme de las acciones políticamente motivadas de terceros para cumplir con mis deberes no sólo como Enviado Especial de la República Bolivariana, sino también para proteger mis legítimos intereses comerciales – como cualquier empresario tiene derecho a hacer en cualquier otro lugar del mundo.

LA DECISIÓN DEL FISCAL DE GINEBRA

Tal vez el acontecimiento más importante en lo que respecta a Alex Saab y su lucha contra la Acusación y la Solicitud de Extradición, es la decisión de la Fiscalía de Ginebra de poner fin a una investigación de tres años sobre las acusaciones de blanqueo de dinero contra el Sr. Saab y Álvaro Pulido.

A principios de 2018, la Fiscalía de Ginebra (“GPP”) inició una investigación por presunto blanqueo de capitales de Alex Saab y Pulido. La investigación se centró en 22 cuentas abiertas en el gigante bancario suizo UBS AG y se desencadenó a partir de cuatro informes de transacciones sospechosas (“STR”) generados por la Unidad de Inteligencia Financiera de Suiza (conocida por sus siglas “MROS”).

Los RTS se centraron en los fondos que fluyeron hacia cuentas vinculadas a Alex Saab, Pulido y varias empresas panameñas y colombianas. Las cuentas, algunas de las cuales se abrieron ya en 2012, fueron operadas a través de UBS en Ginebra y Zúrich, Credit Suisse, Zúrich y PostFinance, Ginebra.

En su investigación de tres años, el GPP examinó las alegaciones relativas a:

Exportaciones falsas y de mala calidad fuera de Colombia vinculadas al Fundo Global e Construccion. FGC abrió una cuenta en UBS en 2012 y fue una de las cuentas cuya actividad fue examinada por el GPP. El hecho de que Ecuador y Venezuela hayan realizado investigaciones sobre las acusaciones de corrupción de funcionarios del gobierno por parte del Fundo Global e Construccion derivadas de un contrato que se le adjudicó (en 2011) para importar materiales a Venezuela para su uso en la construcción de viviendas sociales y no encontraron ninguna infracción. Este era el mismo contrato de viviendas sociales y la misma empresa que supuestamente están en el centro de la Acusación emitida desde Miami el 29 de julio de 2019. Que Group Grand Limited (“GGL”), constituida en Hong Kong, era una tapadera del presidente venezolano Nicolás Maduro Que Alex Saab y Pulido eran a su vez “testaferros” del presidente Maduro Las acusaciones de Luisa Ortega, ex fiscal general de Venezuela y hoy prófuga desacreditada en Colombia

A pesar de esta vorágine de acusaciones, el GPP pudo comprobar que si una investigación independiente es llevada a cabo por un fiscal con pleno conocimiento de la realpolitik, que conoce perfectamente el derecho internacional consuetudinario, que está seguro de que su reputación resistirá a cualquier tipo de suciedad que puedan arrojar en su dirección terceras partes poderosas descontentas con un resultado que no se ajusta a su narrativa, entonces es legítimo y lógico concluir que las acusaciones de blanqueo de dinero contra Alex Saab no se basan más que en una extralimitación judicial por motivos políticos y en una ideología que se niega a reconocer que los Estados soberanos dentro de su esfera de influencia inmediata tienen derecho a discrepar de ella.

Como se ha señalado anteriormente, la investigación se dio por terminada después de tres años con la conclusión del fiscal de Ginebra de que “…no hay elementos adicionales para continuar la investigación sobre el cargo de blanqueo de dinero…”. Además, se acordó que los costes legales de Alex Saab en relación con la investigación “serían compensados”.

ANEXO 1

INFORME PROVISIONAL DEL RELATOR ESPECIAL DE LA ONU SOBRE VENEZUELA, FEBRERO DE 2021

Resultados preliminares de la visita a la República Bolivariana de Venezuela del Relator Especial sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos

Caracas (12 de febrero de 2021), la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos, Sra. Alena Douhan, visitó la República Bolivariana de Venezuela del 1 al 12 de febrero de 2021. La Relatora agradece al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela por permitir y apoyar su visita al país. El propósito de la visita fue evaluar el impacto de las sanciones unilaterales en el disfrute de los derechos humanos de las personas que viven en Venezuela y de cualquier otra persona afectada.

Estas observaciones son de carácter preliminar, resultado de extensas consultas con una amplia gama de interlocutores. El informe completo se presentará al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en septiembre de 2021.

El Relator Especial se reunió con el Presidente y Vicepresidente de la República; los Vicepresidentes encargados del Área Económica, de Planificación, de Seguridad Ciudadana, de Obras y Servicios Públicos, del Área Social y los Ministros de Relaciones Exteriores, de Salud, de Educación, de Planificación, de Economía, de Finanzas, de Petróleo, de Minería, de Alimentación, de Educación, de Mujer e Igualdad de Género, de Bloqueo, de Vivienda, de Trabajo Social, de Ciencia, de Tecnología, de Transporte, de Trabajo Social, de Cultura y de Pueblos Indígenas; los Titulares de los Poderes Judicial, Ciudadano y Electoral; los Presidentes de PDVSA y del Banco Central; dirigentes de diversos partidos políticos; representantes de los sindicatos; del sector privado, incluido el Presidente de Fedecámaras, de la Conferencia Episcopal Venezolana, de organizaciones humanitarias nacionales e internacionales, así como de otros actores no gubernamentales venezolanos que trabajan en el ámbito de la salud, los derechos humanos, la protección de la infancia, la mujer y la tercera edad; personal médico y víctimas; profesores universitarios y maestros de escuela, así como investigadores independientes, entre otros.

La Relatora Especial también se reunió con representantes del equipo de las Naciones Unidas en el país y de la comunidad diplomática. Visitó el Hospital Infantil del Corazón; la planta farmacéutica Quimbotiec; el complejo Canaimita; la escuela primaria Hugo Chávez y el preescolar Ciudad Mariche, en las afueras de Caracas. En el Estado de Carabobo, el Gobernador facilitó una reunión con los directores de las empresas públicas (agua, electricidad, gas y telecomunicaciones), la maternidad adscrita al hospital estatal, uno de los centros provinciales de salud primaria inspirados en el modelo cubano y varias organizaciones no gubernamentales.

La Relatora Especial extiende su agradecimiento y gratitud a todos estos interlocutores que han ofrecido generosamente su tiempo, información, análisis, experiencias y pensamientos para ayudarla a comprender en poco tiempo lo que ha resultado ser una situación muy compleja y alarmante.

La Relatora Especial elogia la cálida acogida y la forma constructiva y cooperativa en que el Gobierno facilitó su visita, que permitió un diálogo franco y abierto. Expresa su especial agradecimiento al Ministerio de Asuntos Exteriores por su eficaz colaboración con su oficina. También agradece a la oficina del Coordinador Residente de las Naciones Unidas su apoyo y asesoramiento durante la visita.

Contexto de la visita al país

Estados Unidos ha impuesto sanciones contra Venezuela desde 2015, cuando introdujo sanciones selectivas contra personas y entidades presuntamente implicadas en el tráfico de drogas. En 2016 impuso un embargo de armas por considerar que el Gobierno no cooperaba suficientemente en la lucha antiterrorista.



Una ley estadounidense de 2014 dio lugar a sanciones contra funcionarios venezolanos a los que se acusa, entre otras cosas, de reprimir violentamente las protestas, perseguir a los opositores políticos, recortar las libertades de prensa y la corrupción. En 2015, Estados Unidos declaró la situación de Venezuela como una emergencia nacional que amenazaba la seguridad y la política exterior de Estados Unidos.

En 2017, Estados Unidos denunció la elección de una Asamblea Constituyente en Venezuela como ilegítima e impuso sanciones contra el gobierno y sus entidades, incluida PDVSA, bloqueando sus transacciones y el acceso a los mercados financieros estadounidenses. En 2018, tras las elecciones presidenciales venezolanas, Estados Unidos endureció sus sanciones contra el gobierno, citando la mala gestión económica, la corrupción, la represión de los opositores políticos y los esfuerzos por socavar la democracia.

En enero de 2019, tras reconocer al recién elegido presidente de la Asamblea Nacional como presidente interino de Venezuela, Estados Unidos impuso más sanciones contra PDVSA, el Banco Central de Venezuela y funcionarios clave del gobierno, e impuso un embargo económico total en agosto de 2019. Estados Unidos también otorgó a la autoproclamada presidencia interina el control de los activos y propiedades del Gobierno venezolano en cuentas bancarias estadounidenses, incluido el dinero que va a PDVSA desde su unidad estadounidense, Citgo. Otras sanciones de Estados Unidos en 2018 y 2019 se dirigieron a los sectores del oro y otras minas, los alimentos, las criptomonedas y la banca. En septiembre de 2020, se impusieron sanciones estadounidenses a cinco legisladores de la oposición por actuar supuestamente “como parte de un esquema más amplio para manipular las elecciones parlamentarias que tendrán lugar en diciembre de 2020”. Desde 2020, Estados Unidos ha tratado de bloquear a Venezuela para que no obtenga combustible de Irán, incluyendo en la lista a los capitanes de los petroleros, prohibiendo el uso de los puertos aéreos y marítimos venezolanos y bloqueando los activos de Rosneft. Se ha informado de que funcionarios estadounidenses han hecho amenazas extraoficiales para impedir las transacciones de empresas de terceros Estados con Venezuela.

El Relator Especial toma nota de la decisión del Gobierno de los Estados Unidos, de 21 de enero de 2020, de revisar las sanciones de los Estados Unidos para minimizar el impacto humanitario de la pandemia y de la acción del Gobierno de los Estados Unidos, de 2 de febrero de 2021, de suavizar las sanciones que afectan al funcionamiento de las operaciones ordinarias en los puertos y aeropuertos de Venezuela.

La Unión Europea impuso sanciones contra Venezuela en 2017, entre ellas un embargo de armas, la prohibición de exportar otros bienes que pudieran utilizarse para la represión interna, la prohibición de exportar tecnología y material hecho para la vigilancia o interceptación de las telecomunicaciones, y la prohibición de viajar y la congelación de activos de personas cuyas acciones fueron consideradas por la UE como atentatorias contra la democracia, el Estado de derecho y el respeto de los derechos humanos, que han sido impugnadas por Venezuela ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. También se informó de que 1.200 millones de dólares en fondos del Gobierno de Venezuela han sido congelados por un banco portugués en 2019. Cerca de 2.000 millones de dólares en oro propiedad del Banco Central de Venezuela y depositados en el Banco de Inglaterra también están congelados mientras avanza un caso en los tribunales británicos.

En 2017 y 2018, Canadá congeló activos y prohibió las transacciones de bienes de funcionarios venezolanos acusados de represión, graves violaciones de derechos humanos, corrupción, censura, ejecuciones extrajudiciales y otros actos. En 2018, México congeló activos e impuso prohibiciones de viaje a 13 altos funcionarios venezolanos. En 2018 y 2019, Suiza impuso un embargo de armas a Venezuela y congeló activos e impuso prohibiciones de viaje a funcionarios venezolanos. En 2019, Colombia prohibió la entrada de unos 200 venezolanos vinculados al gobierno. Panamá impuso sanciones selectivas contra personas y entidades venezolanas en 2018 consideradas de alto riesgo de participar en el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.

En 2019, 13 de los 14 países del Grupo de Lima acordaron prohibir la entrada de funcionarios venezolanos y negarles el acceso a sus sistemas financieros. También en 2019, la mayoría de las partes del Tratado de Río aprobaron una resolución que permite imponer sanciones selectivas, incluida la congelación de activos, a funcionarios venezolanos que presuntamente participan en el narcotráfico, las actividades terroristas, la delincuencia organizada y/o las violaciones de los derechos humanos.

El 13 de febrero de 2020, Venezuela presentó una remisión a la Corte Penal Internacional en virtud del artículo 14 del Estatuto de Roma con respecto a las medidas coercitivas unilaterales.

Situación económica y humanitaria en Venezuela

Venezuela tiene una de las mayores reservas de petróleo del planeta. El petróleo ha sido la principal exportación del país y la principal fuente de ingresos y divisas. Desde el año 2000, el Gobierno ha anunciado la puesta en marcha de un amplio abanico de proyectos sociales en los ámbitos de la vivienda, la educación, la alfabetización, la alimentación, el suministro de electricidad y agua, la atención sanitaria, la planificación familiar, la alfabetización informática y el desarrollo de las comunas, muchos de los cuales se han ejecutado sin coste alguno para el pueblo o han sido sustancialmente subvencionados por el Estado. La economía monoorientada ha dependido en gran medida de las ventas de petróleo; la mayoría de los productos, desde la maquinaria y las piezas de repuesto hasta los alimentos y los medicamentos, se han importado principalmente de Estados Unidos y Europa. La producción interna se ha mantenido en un nivel bastante bajo y no ha podido satisfacer las necesidades del consumo interno. El declive de la economía comenzó en 2014 con la caída de los precios del petróleo. Entre otros factores que afectan a la economía de Venezuela, se han citado la mala gestión, la corrupción y los controles estatales de precios.

Las sanciones unilaterales impuestas cada vez más por Estados Unidos, la Unión Europea y otros países han agravado los problemas mencionados. Los ingresos del Gobierno se redujeron en un 99%, y el país vive actualmente con el 1% de sus ingresos anteriores a las sanciones. Las remesas procedentes del extranjero han disminuido debido al bloqueo de los activos del Estado y a la complejidad de las transferencias bancarias y a los impedimentos para realizarlas. Cuatro años de hiperinflación han provocado la devaluación total de la moneda nacional (1 USD = 1,8-1,9 millones de bolívares). Esto ha provocado la disminución de los salarios del sector público de 150-500 USD en 2015 a 1-10 USD en 2020, y un creciente nivel de pobreza. En 2018-2019, el Gobierno introdujo nuevas políticas económicas: se levantaron los controles de precios y se permitió al sector privado volver a entrar en la economía.

Sin embargo, el endurecimiento de las sanciones a las que se enfrenta el país desde 2015 socava el posible impacto positivo de las actuales reformas, así como la capacidad del Estado para mantener las infraestructuras y ejecutar proyectos sociales. Actualmente, Venezuela se enfrenta a la falta de maquinaria necesaria, repuestos, electricidad, agua, combustible, gas, alimentos y medicinas. Los activos venezolanos congelados en bancos de Estados Unidos, Reino Unido y Portugal ascienden a 6.000 millones de dólares. Se informa de que la compra de bienes y los pagos de las empresas públicas están bloqueados o congelados. El sector privado, las organizaciones no gubernamentales, las universidades, los clubes deportivos y los ciudadanos de Venezuela denuncian el rechazo o la reticencia de los bancos extranjeros a abrir o mantener sus cuentas bancarias, incluidas las de los bancos corresponsales en Estados Unidos y Europa; las dificultades para obtener visados y comprar billetes; la necesidad de actuar a través de agentes de terceros países; y la necesidad de pagar costes de seguro adicionales. El refuerzo de las sanciones económicas y el creciente exceso de cumplimiento dieron lugar a la aprobación de la Ley Constitucional Antibloqueo en octubre de 2020.

Se ha informado de que las líneas eléctricas pueden trabajar hoy en día a menos del 20% de su capacidad. Se calcula que el número de venezolanos que han abandonado el país en busca de una vida mejor desde 2015 oscila entre 1 y 5 millones, y que la población se reducirá a unos 27 millones en 2021. La mayoría de los servicios públicos se han visto mermados entre un 30% y un 50% de su personal, incluido el más cualificado (médicos, enfermeras, ingenieros, maestros, profesores, jueces, policías, etc.), lo que ha provocado una desorganización interna, un aumento de la carga de trabajo del personal restante, una reducción de los servicios y una disminución de su calidad.

Se calcula que el 90% de los hogares están conectados al sistema nacional de distribución de agua. Sin embargo, numerosos hogares denuncian cortes frecuentes debido a los cortes de electricidad que afectan a las bombas de agua y al mantenimiento de las infraestructuras, y a la escasez de personal de mantenimiento cualificado. La distribución de agua sólo puede hacerse “por turnos” para garantizar su entrega a toda la población, y la mayoría de los hogares sólo pueden acceder al agua una o dos veces por semana durante varias horas. Debido a los impedimentos comerciales, el uso de agentes químicos para tratar y purificar el agua para hacerla potable se ha reducido en un 30%.

Los impedimentos a la importación de alimentos, que constituyen más del 50% del consumo de alimentos, han provocado el crecimiento constante de la desnutrición en los últimos 6 años, con más de 2,5 millones de personas en situación de inseguridad alimentaria grave. Los mecanismos para hacer frente a esta situación incluyen la disminución del número de comidas al día (1 o 2 en lugar de 3); la reducción de la cantidad y la calidad de los alimentos; la descapitalización/venta de los bienes del hogar para comer; y la reducción de los gastos en salud, ropa y educación; con un aumento correlativo de las crisis familiares, las tensiones, la violencia y las separaciones; el trabajo infantil; la participación en la economía sumergida; la actividad delictiva, incluido el tráfico de drogas y de personas; el trabajo forzoso; y la migración. El programa de cajas de alimentos CLAP, iniciado como iniciativa gubernamental en 2017 y que abarca 6 millones de hogares en todo el país, disminuye la diversidad de artículos.

Venezuela ha dependido casi por completo de las medicinas importadas del extranjero, mientras que la mayoría de los servicios médicos públicos eran prestados por el Estado de forma gratuita antes de 2016. Los impedimentos para la atención sanitaria incluyen la falta o la grave insuficiencia de medicamentos y vacunas; el aumento de los precios; la escasez de electricidad para abastecer los equipos; la escasez de agua y los problemas de saneamiento que afectan a la higiene; el deterioro de las infraestructuras debido a la falta de mantenimiento, la ausencia de repuestos, la no disponibilidad de nuevos equipos por falta de recursos o la negativa a venderlos o entregarlos; la degradación de las condiciones de trabajo y la falta de equipos de protección contra las enfermedades infecciosas; la pérdida de personal en todas las áreas médicas debido a los bajos salarios; y la finalización de la construcción de hospitales y centros de atención primaria.

En particular, el Hospital de Cardiología Infantil de Caracas se enfrenta a una disminución de 5 veces el número de cirugías (de una media de 1.000 intervenciones anuales en el periodo 2010-2014 a 162 en 2020). Las plazas de personal médico en los hospitales públicos están vacantes en un 50-70%. Solo alrededor del 20% de los equipos médicos están actualmente en funcionamiento. El país se enfrentó a una grave escasez de vacunas contra el sarampión, la fiebre amarilla y la malaria en 2017-2018. Al parecer, la falta de pruebas y tratamiento del VIH en 2017-2018 provocó un grave aumento de la tasa de mortalidad. El desvío de activos de la filial estadounidense de PDVSA, CITGO, ha impedido que se realicen trasplantes de hígado y médula ósea a 53 niños venezolanos; dichos trasplantes se habrían realizado en Italia y Argentina antes de 2016 con cargo al Estado. El Relator Especial también observa el crecimiento reportado de la mortalidad neonatal y materna desde 2013, con una ligera mejora en 2019, cuando se activó la cooperación humanitaria con UNICEF, la OPS, la iglesia y otras organizaciones humanitarias.

Otros efectos nocivos de la crisis son el creciente problema de los embarazos de adolescentes, que está llegando a un nivel de crisis con niñas de 12-13 años que se quedan embarazadas en medio de la falta de acceso a la información sobre la anticoncepción y su uso; y el aumento del VIH/SIDA debido a las relaciones sin protección.

La educación escolar y universitaria ha enfrentado una grave disminución del apoyo gubernamental desde 2016, incluyendo la terminación o reducción del suministro de uniformes escolares, zapatos, mochilas y material de oficina; y la reducción del número de comidas diarias en la escuela (de 2 a 1), la disminución de su cantidad y diversidad de alimentos o su cancelación total. La indisponibilidad de recursos financieros y la reticencia de las empresas extranjeras a comerciar con las instituciones públicas venezolanas y, a menudo, con las privadas, ha provocado la suspensión del Programa Canaima, iniciado en 2015 para ensamblar ordenadores portátiles compactos con fines educativos, de los que se han distribuido 6,5 millones a través del sistema escolar sin coste alguno. Incidentes técnicos en 2019 incapacitaron el satélite público de Venezuela, reduciendo sustancialmente la cobertura de Internet en el país y haciendo difícilmente posible el aprendizaje a distancia en el curso de la pandemia.

Ante la crisis económica y humanitaria, el gobierno venezolano activó la cooperación con el PNUD, UNICEF, ONUSIDA, la OPS, otras agencias internacionales, así como con la iglesia, el sector privado y las ONG humanitarias que prestan ayuda humanitaria, facilitando cierta reconstrucción de los sistemas de agua y el suministro de vacunas, medicamentos, pruebas, reactivos, material escolar y alimentos. Sin embargo, los intentos de liberar los fondos congelados en el Banco de Inglaterra para la compra de medicamentos, vacunas, kits de protección y equipos médicos a través del PNUD y la OPS en 2020 han fracasado. No se han liberado los fondos para la compra de COVAX a través de la OPS en 2020 – 2021. A pesar de la intensificación del trabajo con los actores humanitarios, se han reportado algunos casos de vigilancia y persecución del personal de las ONG nacionales que participan en el trabajo humanitario.

Evaluación de la base jurídica para la imposición de sanciones

El Relator Especial considera que el estado de emergencia nacional anunciado por el Gobierno de los Estados Unidos el 8 de marzo de 2015 como motivo para introducir sanciones contra Venezuela, y prorrogado en repetidas ocasiones, no se corresponde con los requisitos del art. 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, tales como la existencia de una amenaza para la vida de la nación, la limitación de las medidas a las exigencias de la situación, una duración limitada, la ausencia de discriminación, la prohibición de derogar el derecho a la vida y la prohibición de castigar una actividad que no constituya un delito, como se menciona en la comunicación de los expertos en derechos humanos de 29 de enero de 2021.

El Relator Especial subraya que las sanciones unilaterales contra los sectores petrolero, aurífero, minero y otros sectores económicos, la aerolínea estatal y la industria de la televisión constituyen una violación del derecho internacional, y no se excluye su ilicitud con referencia a las contramedidas. El propósito anunciado de la campaña de “máxima presión” -cambiar el Gobierno de Venezuela- viola el principio de igualdad soberana de los Estados y constituye una intervención en los asuntos internos de Venezuela que también afecta a sus relaciones regionales.

Refiriéndose a las normas consuetudinarias sobre la inmunidad de los bienes del Estado, el Relator Especial recuerda que los activos del Banco Central y los bienes utilizados para las funciones públicas pertenecen al Estado de Venezuela y no a su gobierno o a cualquier individuo. Por lo tanto, la congelación de los activos del Banco Central de Venezuela por el no reconocimiento de su gobierno, así como la adopción de las sanciones pertinentes, viola los derechos soberanos del país e impide que su gobierno efectivo ejerza su deber de garantizar las necesidades de la población.

La Relatora Especial subraya que la inclusión de funcionarios estatales en la lista de oficio contradice la prohibición de castigar una actividad que no constituye un delito, impide a los funcionarios la posibilidad de representar los intereses de Venezuela en los tribunales internacionales y otras instituciones internacionales, y socava el principio de igualdad soberana de los Estados. También señala que las reiteradas negativas de los bancos de Estados Unidos, Reino Unido y Portugal a liberar activos venezolanos incluso para la compra de medicamentos, vacunas y kits de protección, bajo el control de las organizaciones internacionales, viola el mencionado principio e impide la capacidad de Venezuela para responder a la emergencia de COVID-19.

Al Relator Especial le preocupa que las sanciones selectivas unilaterales, en su forma actual, violen, como mínimo, las obligaciones que se desprenden de los instrumentos universales y regionales en materia de derechos humanos, muchas de las cuales son de carácter perentorio -garantías procesales y presunción de inocencia con vistas a que los motivos de su introducción no constituyan, en su mayor parte, crímenes internacionales ni se ajusten a los fundamentos de la jurisdicción penal universal-, al tiempo que toma nota del hecho de la presentación ante la Corte Penal Internacional por parte de un grupo de Estados de una remisión contra Venezuela el 27 de septiembre de 2018.

El Relator Especial subraya que la aplicación de la jurisdicción extraterritorial a los nacionales y empresas de terceros Estados por la cooperación con las autoridades públicas, los nacionales y las empresas de Venezuela, y las supuestas amenazas a esos terceros Estados, no se justifica en virtud del derecho internacional y aumenta los riesgos de que se cumplan excesivamente las sanciones. El Relator Especial observa con preocupación las presuntas amenazas a empresas privadas y a donantes, socios y organizaciones humanitarias de terceros países, así como la introducción de cláusulas de confidencialidad en la Ley Constitucional Antibloqueo de Venezuela en lo que respecta a la identidad de los socios correspondientes.

Impacto en el disfrute de los derechos humanos

El Relator Especial observa con preocupación que las sanciones sectoriales a las industrias petrolera, aurífera y minera, el bloqueo económico de Venezuela y la congelación de los activos del Banco Central han agravado la situación económica y humanitaria preexistente al impedir la obtención de ingresos y el uso de recursos para desarrollar y mantener las infraestructuras y para los programas de apoyo social, lo que tiene un efecto devastador en toda la población de Venezuela, especialmente en la que se encuentra en situación de extrema pobreza, las mujeres, los niños, los trabajadores de la salud, las personas con discapacidades o enfermedades crónicas o que ponen en peligro la vida, y la población indígena.

El Relator Especial subraya que las exenciones humanitarias existentes son ineficaces e insuficientes, están sujetas a procedimientos largos y costosos, y no cubren la entrega de piezas de repuesto, equipos y maquinaria necesarios para el mantenimiento y la restauración de la economía y los servicios públicos.

Al Relator Especial le preocupa que la aplicación de sanciones secundarias extraterritoriales, así como las presuntas amenazas de sanciones, den lugar a un exceso de cumplimiento de los regímenes de sanciones existentes, impidiendo al Gobierno de Venezuela, a su sector público y a las empresas privadas comprar maquinaria, repuestos, medicamentos, alimentos, suministros agrícolas y otros bienes esenciales, incluso dentro de las licencias concedidas por el Gobierno de los Estados Unidos.UU, y también dan lugar a un número creciente de denegaciones de transferencias bancarias, a la ampliación de los plazos de las transferencias bancarias (de 2 a 45 días), a un aumento de los costes de entrega, de los seguros y de las transferencias bancarias, así como a un aumento de los precios de todos los bienes (especialmente los importados).

El Relator Especial observa con preocupación que la ausencia de recursos y la reticencia de los socios, bancos y empresas de reparto extranjeras a tratar con los socios venezolanos se traduce en la imposibilidad de comprar los equipos médicos y tecnológicos, reactivos y repuestos necesarios para la reparación y el mantenimiento de los sistemas de electricidad, gas, agua, transporte público, telefonía y comunicaciones, escuelas, hospitales, viviendas y otras instituciones públicas, lo que socava el disfrute de muchos derechos humanos, incluido el derecho a una vida digna.

A pesar de la revisión periódica y el aumento de los salarios en Venezuela, el salario medio del sector público se estima en 2 ó 3 dólares al mes, lo que cubre menos del 1% de la cesta básica de alimentos y hace que la población dependa cada vez más del apoyo social del Gobierno en forma de CLAP (alimentos) y de transferencias periódicas de dinero a través del “Carnet de la Patria”, de múltiples subsidios para los funcionarios públicos, así como de la ayuda humanitaria extranjera.

El Relator Especial señala que esto aumenta el nivel de migración, facilita la participación de las personas en la economía sumergida, afectando en primer lugar a los especialistas de alto nivel del sector público, incluidos los médicos, las enfermeras, los maestros, los profesores universitarios, los ingenieros, los agentes de policía, los jueces, los técnicos y muchos otros, violando sus derechos económicos, incluidos los derechos al trabajo, al trabajo decente, a la seguridad social, incluida la seguridad social, y a un nivel de vida adecuado. El número de vacantes entre el personal necesario para garantizar el funcionamiento normal de los servicios públicos habría alcanzado entre 1/3 y 1/2. La migración masiva en ausencia de un transporte asequible pone en peligro la vida de los migrantes e impone cargas adicionales a los países receptores. Se ha denunciado, entre otros problemas, el acceso a los alimentos, las medicinas y la asistencia médica para los migrantes venezolanos, la falta de documentos de identidad para los niños nacidos en el extranjero, la separación de las familias y la ausencia de la debida atención a los niños que se quedan con los abuelos en Venezuela.

Al Relator Especial también le preocupa que la falta de médicos y enfermeras y de suficientes medicamentos, equipos médicos, piezas de repuesto, actualizaciones de programas informáticos pertinentes, vacunas, pruebas, reactivos y anticonceptivos cubiertos inicialmente en su mayor parte por el Gobierno, dé lugar a la violación del derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud; el aumento de las tasas de mortalidad materna, neonatal e infantil, y de mortalidad por enfermedades graves (oncología, VIH, hemofilia, síndrome de Guillain-Barré, problemas cardiológicos y muchas otras); el deterioro de las condiciones de vida de las personas con necesidades especiales y enfermedades crónicas; y el aumento de los embarazos en adolescentes. La falta de disponibilidad de recursos, incluidos los activos congelados, para comprar vacunas y apoyar los programas de planificación familiar ha provocado brotes de malaria, sarampión y fiebre amarilla e infecciones oportunistas.

Al Relator Especial le preocupa que la falta de gasolina, con el consiguiente aumento de los precios del transporte, viole la libertad de circulación, impida el acceso a los hospitales, las escuelas y otros servicios públicos, agrave los problemas de entrega y distribución de alimentos y suministros médicos -especialmente en las zonas remotas del país, lo que afecta, entre otras cosas, a la población indígena- y provoque retrasos en los servicios públicos, incluida la justicia penal y civil. La supuesta falta de gasóleo, utilizado sobre todo para fines agrícolas, industriales y de transporte, tiene un efecto potencialmente dramático en la producción y el almacenamiento de alimentos, con el riesgo de agravar aún más la inseguridad alimentaria del pueblo venezolano, que ya se enfrenta a un deterioro de la cantidad y la calidad de los alimentos y a una mayor desnutrición, aumentando, por tanto, los riesgos para la salud y las amenazas para la vida.

El Relator Especial observa con preocupación que, debido a la falta de disponibilidad de maquinaria nueva, piezas de repuesto y personal competente, la población de Venezuela tiene un acceso limitado a la electricidad, lo que impide, entre otras cosas, el funcionamiento de las bombas de agua, lo que da lugar a la violación del derecho al agua, incluida el agua potable y el agua para el saneamiento, aumentando los riesgos de enfermedades pertinentes.

El Relator Especial subraya que los bajos salarios, la ausencia o insuficiencia de útiles escolares, uniformes y alimentos en la escuela, que solían ser proporcionados por el Gobierno, los problemas de transporte, la ausencia de electricidad y la reducida cobertura de Internet y telefonía móvil ponen en peligro el ejercicio del derecho a la educación. Las razones anteriores, así como la reportada imposibilidad de utilizar recursos en línea con direcciones IP venezolanas, afectan el acceso a la información y la libertad de expresión. La supuesta reticencia de los socios extranjeros a cooperar con las instituciones venezolanas, incluidas las universidades, las sociedades deportivas y las ONG, así como los impedimentos a las transferencias de dinero, las dificultades para obtener visados y la negativa a abrir y el cierre de cuentas bancarias de ciudadanos venezolanos o de empresas públicas y privadas radicadas en Venezuela por temor a sanciones secundarias, afectan al derecho a la educación, a las libertades académicas y a los derechos culturales, e impiden la prestación de ayuda humanitaria.

Al Relator Especial también le preocupa que la escasez de gas, que obliga a la gente a cocinar con fuego de leña, pueda violar el derecho a un medio ambiente favorable. Observa que, debido a la necesidad de garantizar las necesidades humanas esenciales para la supervivencia, el Gobierno habría suspendido todos los programas destinados a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, incluidos los proyectos agrícolas y sanitarios, la protección del medio ambiente, la mejora de la alfabetización y la informática, la reconstrucción y otros.

La Relatora Especial subraya que el bloqueo de los bienes, activos y cuentas bancarias de los ciudadanos de Venezuela por parte de los bancos extranjeros y corresponsales, a menudo por exceso de cumplimiento, da lugar a la violación del derecho de propiedad. También observa con preocupación que la aplicación de sanciones unilaterales contra Venezuela afecta a los derechos de los nacionales de terceros países, en particular, la rescisión de contratos con empresas de terceros países tiene el riesgo potencial de afectar a los derechos económicos y de propiedad de sus propietarios y empleados; y la ausencia de contribuciones de Venezuela, que solía donar a proyectos de asistencia regional (por ejemplo, el ALBA), está afectando negativamente al derecho a la ayuda humanitaria de sus beneficiarios más allá de las fronteras de Venezuela.

El Relator Especial reconoce que las sanciones selectivas y secundarias violan los derechos a un juicio justo, las garantías procesales, la libertad de circulación, los derechos de propiedad y el derecho a la reputación. Las sanciones impuestas a los representantes de los grupos de la oposición por su participación en las elecciones violan su derecho a tener y expresar opiniones, y a participar en los asuntos públicos. Mientras que el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (art. 275) ofrece a las personas incluidas en la lista la posibilidad de acceder al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, aunque no existan garantías procesales antes de que se adopten las decisiones sobre las sanciones, el Relator Especial señala que no se garantiza el acceso a la justicia en lo que respecta a las sanciones de los Estados Unidos, especialmente a la vista de las numerosas negativas denunciadas de abogados estadounidenses a presentar casos ante la OFAC debido a las supuestas amenazas del Gobierno de los Estados Unidos o al temor a hipotéticas sanciones.

El Relator Especial concluye que las sanciones impuestas contra Venezuela, sus ciudadanos y empresas afectan a las personas de Venezuela y de fuera de su territorio, tanto en el sector público como en el privado; a los nacionales de terceros países y a los empleados de empresas de terceros países afectados por las sanciones secundarias o por el temor a las mismas; a los donantes y a las ONG humanitarias internacionales; a los beneficiarios de la asistencia de las organizaciones internacionales tradicionalmente financiadas por Venezuela; mientras que las personas de bajos ingresos, las mujeres, los niños y las personas con necesidades especiales o con enfermedades crónicas o graves son los más afectados en lo que respecta a todo el ámbito de los derechos humanos, incluidos los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales y el derecho al desarrollo.

El Relator Especial acoge con satisfacción los informes sobre el mayor compromiso del Gobierno de Venezuela con el PNUD, el UNICEF, el ONUSIDA, la OPS, otros organismos internacionales y las ONG eclesiásticas, del sector privado y humanitarias, en la prestación de ayuda humanitaria, facilitando cierta reconstrucción de los sistemas de agua y el suministro de vacunas, medicamentos, pruebas, reactivos, material escolar y alimentos, ayudando así a unos 4 millones de personas. Sin embargo, al Relator Especial le preocupan los informes sobre la mala gestión en la distribución de la ayuda humanitaria, la vigilancia y la persecución del personal de las ONG nacionales que participan en la labor humanitaria, y la ausencia de una normativa provisional para el trabajo de las ONG internacionales.

Recomendaciones del Relator Especial

La Relatora Especial recuerda a todas las partes su obligación, en virtud de la Carta de las Naciones Unidas, de observar los principios y normas del derecho internacional, incluidos los principios de igualdad soberana, independencia política, no intervención en los asuntos internos de los Estados y solución pacífica de las controversias internacionales. La Relatora les insta a resolver cualquier disputa a través de las instituciones judiciales y otras instituciones internacionales competentes.

El Relator Especial subraya que las preocupaciones humanitarias deben prevalecer siempre sobre las políticas y que las medidas unilaterales sólo pueden adoptarse teniendo debidamente en cuenta el Estado de Derecho, las normas de derechos humanos, el derecho de los refugiados y el derecho humanitario; deben cumplir las obligaciones jurídicas internacionales de los Estados y sólo pueden aplicarse en el curso de contramedidas internacionalmente lícitas. El Relator Especial recuerda que durante cualquier actividad unilateral deben realizarse evaluaciones preliminares y continuas del impacto humanitario, ya que ninguna buena intención justifica la violación de los derechos humanos fundamentales como “daño colateral”.

El Relator Especial subraya la inadmisibilidad de aplicar sanciones de forma extraterritorial e insta al Gobierno de EE.UU. a poner fin a la emergencia nacional en relación con Venezuela, revisar y levantar las sanciones sectoriales contra el sector público de Venezuela, revisar y levantar las sanciones secundarias contra terceros Estados, y abstenerse de imponer sanciones sobre el suministro de gasóleo que provocarían una crisis humanitaria de proporciones sin precedentes.

El Relator Especial insta a todos los interlocutores (incluidos los Estados, las organizaciones internacionales, los bancos, las empresas privadas y la sociedad civil) a que eviten la coacción, las amenazas escritas u orales o cualquier otro acto que pueda provocar o dar lugar a un exceso de cumplimiento, y a que interpreten todas las limitaciones de la forma más estricta posible en el período intermedio antes del levantamiento de las sanciones unilaterales, teniendo debidamente en cuenta las Orientaciones publicadas por el Relator Especial en diciembre de 2020.

El Relator Especial hace un llamamiento a todos los Estados para que revisen y levanten las sanciones selectivas de acuerdo con los principios del derecho internacional, el Estado de derecho, los derechos humanos y el derecho de los refugiados, para que garanticen la posibilidad de que los funcionarios estatales de Venezuela representen al Estado en base al principio de igualdad soberana de los Estados, y para que garanticen los derechos de las personas afectadas a la presunción de inocencia, las garantías procesales, el acceso a la justicia y otros derechos fundamentales.

El Relator Especial insta a los Gobiernos del Reino Unido, Portugal y los Estados Unidos y a los bancos correspondientes a que descongelen los activos del Banco Central de Venezuela para adquirir medicamentos, vacunas, alimentos, equipos médicos y de otro tipo, repuestos y otros bienes esenciales para garantizar las necesidades humanitarias del pueblo de Venezuela y el restablecimiento de los servicios públicos, en colaboración con el PNUD y otros organismos de las Naciones Unidas y mediante mecanismos mutuamente acordados y supervisados por ellos.

Al tiempo que reconoce el efecto devastador de las sanciones unilaterales en el amplio ámbito de los derechos humanos, especialmente el derecho a la alimentación, el derecho a la salud, el derecho a la vida, el derecho a la educación y el derecho al desarrollo, el Relator Especial hace un llamamiento al Gobierno de Venezuela y a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos para que apliquen plenamente el acuerdo de cooperación firmado entre ellos, refuercen la presencia del ACNUDH sobre el terreno para supervisar, entre otras cosas, el impacto de las sanciones unilaterales y organicen visitas de los procedimientos especiales pertinentes al país.

El Relator Especial hace un llamamiento al Gobierno de Venezuela, al PNUD, a otras agencias de la ONU y a la OACDH en Venezuela para que negocien un acuerdo que garantice la distribución transparente, justa y no discriminatoria de los bienes esenciales y de la ayuda humanitaria bajo el control de las instituciones internacionales, independientemente de la raza, el género, la nacionalidad, la edad, las creencias religiosas o las opiniones políticas, teniendo debidamente en cuenta a los grupos con necesidades especiales.

La Relatora Especial hace un llamamiento al Gobierno de Venezuela para que, en colaboración con el Coordinador Residente de las Naciones Unidas y el ACNUDH en Venezuela, termine de redactar una legislación clara y no discriminatoria que permita y facilite la labor humanitaria de las ONG internacionales y nacionales en Venezuela, y garantice la seguridad e integridad de su personal. Al mismo tiempo, se refiere a la obligación de las ONG humanitarias de respetar las normas de la actividad puramente humanitaria.

ANEXO II

VISIÓN GENERAL DE LA POLÍTICA DE SANCIONES DE ESTADOS UNIDOS

Las sanciones unilaterales siempre han causado mucha controversia debido a las denominadas sanciones extraterritoriales (secundarias), que afectan principalmente a Estados Unidos. Se trata de que los terceros países y sus ciudadanos y empresas se comprometan también a abstenerse de comerciar con el país contra el que se imponen las sanciones, pues de lo contrario también serán sancionados. [1]

1. Cómo ha evolucionado la política

La historia moderna de la política de sanciones de Estados Unidos puede dividirse en 5 etapas principales que se observan aquí.

La primera etapa parte de la adopción del Pacto de la Sociedad de Naciones (inspirado doctrinalmente por los EE.UU.), a saber, el artículo 16 ordenaba un embargo automático y colectivo contra cualquier nación que iniciara una guerra de agresión. Esto sería un “remedio terrible”, dijo el presidente estadounidense Woodrow Wilson. Ante el corte de “todas las relaciones financieras, comerciales o personales”, el argumento era que las naciones se lo pensarían dos veces antes de amenazar a sus vecinos.

Casi al mismo tiempo, el Congreso aprobó la Ley de Comercio con el Enemigo (TWEA, por sus siglas en inglés) que no sólo impedía el comercio con Alemania (el enemigo de EE.UU. durante la Primera Guerra Mundial), sino que también autorizaba la confiscación de los bienes alemanes en Estados Unidos.

El futuro fiscal general, A. Mitchell Palmer, fue el Custodio de la Propiedad Extranjera encargado de gestionar estos activos. El New York Times se maravilló de la amplitud de sus poderes; su oficina servía simultáneamente como “la mayor institución fiduciaria del mundo, un director de vastas empresas comerciales de variada naturaleza, una agencia de detectives y un tribunal de equidad.”

El gobierno de EE.UU. hizo valer muchos poderes nuevos durante la guerra, incluyendo el control de los ferrocarriles de la nación y el poder de levantar un ejército a través de la conscripción, pero estos actos fueron pensados como medidas de guerra y la mayoría fueron rescindidos después del final de la guerra en 1918.

Sin embargo, una disposición de la Ley de Comercio con el Enemigo siguió vigente. La sección 5(b) permitía al presidente “investigar, regular y prohibir” todas las transacciones financieras con países extranjeros. Su lenguaje anodino ocultaba una poderosa concesión de autoridad.

Durante la Gran Depresión, los abogados del gobierno redescubrieron la Ley de Comercio con el Enemigo mientras rebuscaban en las viejas leyes de tiempos de guerra en busca de la autoridad presidencial para combatir la crisis económica.

En 1933, Franklin D. Roosevelt citó la sección 5(b) cuando declaró un “feriado bancario” y prohibió temporalmente todas las transacciones bancarias. El Congreso aprobó entonces una ley que bendecía la acción del presidente y modificaba la sección 5(b) para aclarar que podía invocarse “en tiempo de guerra o durante cualquier otro periodo de emergencia nacional declarado por el Presidente”. Las implicaciones de esta amplia autoridad quedaron claras una vez que estalló la Segunda Guerra Mundial en Europa.

Después de que la Alemania nazi invadiera Dinamarca y Noruega en 1940, FDR emitió una orden ejecutiva que congelaba los activos daneses y noruegos en Estados Unidos. A medida que las conquistas nazis se ampliaban, también lo hacía la congelación estadounidense; en 1941 cubría la mayor parte de la Europa continental. Estas acciones, coordinadas por una nueva oficina de Control de Fondos Extranjeros en el Departamento del Tesoro, mantuvieron millones de dólares fuera de las manos nazis.

También crearon un importante precedente: utilizando la autoridad de la Ley de Comercio con el Enemigo, el presidente podía -sin la aprobación del Congreso- congelar activos extranjeros en un momento en el que Estados Unidos todavía estaba en paz.

La Ley de Control de las Exportaciones de 1949 proporcionó más autoridad para controlar el comercio de Estados Unidos con sus enemigos. Washington convenció a Europa Occidental para que cooperara en la limitación de las exportaciones de productos estratégicos al bloque soviético, con la esperanza, a la postre incumplida, de restringir el armamento soviético. Corea del Norte y China se enfrentaron a embargos comerciales casi completos. Por temor al contrabando a través de terceros países, durante la década de 1950 todas las importaciones “de tipo chino” -incluyendo productos como la salsa de soja y la fruta de lichi- se sometieron al escrutinio de los funcionarios comerciales estadounidenses.

Un nuevo aparato burocrático, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, surgió para administrar estas sanciones. Las autorizaciones legales se multiplicaron con el tiempo, a menudo superando los motivos iniciales de su creación.

Tras aprobar la Ley de Poderes de Guerra de 1973, que limitaba el poder del presidente para desplegar la fuerza militar en el extranjero, y la Ley de Emergencia Nacional de 1976, que ponía fin a la declaración de emergencia de Truman de 1950, el Congreso pasó a ocuparse de los poderes sancionadores del presidente. En virtud de la Ley de Poderes Económicos Internacionales de Emergencia de 1977 (IEEPA), el presidente ya no podía invocar la Ley de Comercio con el Enemigo en tiempos de paz. La IEEPA recogía la mayoría de los poderes de la TWEA, pero el presidente tendría que declarar una nueva emergencia cada vez que quisiera invocarla, y el Congreso tendría la capacidad de anular estas declaraciones mediante el voto de la mayoría.

Los reformistas esperaban poner fin a la capacidad del presidente de imponer sanciones siempre que lo deseara sin dar explicaciones. Sin embargo, en una década, una serie de decisiones del Tribunal Supremo socavaron la mayoría de los límites de la ley a la autoridad presidencial, convirtiendo la IEEPA en lo que pretendía evitar: una concesión de poder sancionador prácticamente ilimitado. Este poder persiste ahora.

Luego llegaron los atentados del 11 de septiembre de 2001.

Siguiendo su estela, el gobierno de Estados Unidos desarrolló nuevas y poderosas sanciones financieras. A diferencia de las sanciones tradicionales, que funcionan impidiendo el tránsito de mercancías y congelando cuentas, las sanciones financieras convierten a los actores privados en ejecutores. Apoyándose en la nueva legislación y en las órdenes ejecutivas, el Departamento del Tesoro elaboró listas cada vez más extensas de “nacionales especialmente designados” (SDN) y de instituciones “de principal interés para el blanqueo de capitales”.

Una acción unilateral basada en la legislación nacional de Estados Unidos tenía, por tanto, implicaciones globales, ya que la gran mayoría del comercio y las finanzas mundiales se realizan en dólares y, por tanto, pasan por instituciones sujetas a la supervisión de Washington. Las sanciones financieras funcionaron, según el director de la CIA, Michael Hayden, como “una munición de precisión del siglo XXI”.

A medida que el poder de estas nuevas herramientas se hizo evidente, las Administraciones de Bush, Obama y Trump recurrieron cada vez más a ellas. En 2005, simplemente acusando de blanqueo de dinero, el Departamento del Tesoro provocó la quiebra de un banco con sede en Macao que tenía activos norcoreanos.

Por lo tanto, el concepto de sanciones económicas se ha desarrollado inicialmente sobre todo en EE.UU. y durante la adopción del Pacto de la Sociedad de Naciones se ha extendido a la comunidad internacional. Ello nos permite suponer que la práctica de aplicar sanciones extraterritoriales por parte de EE.UU. tiene una larga historia. Así, la política de sanciones de EE.UU. se estableció en los términos que, supuestamente, eran apropiados a principios del siglo XX, pero que no lo son en la actualidad. Además, la principal atención debe prestarse al hecho de que sus pilares en el marco de la Ley de Comercio con el Enemigo (1917) se habían aplicado incluso antes de la adopción del Pacto de la Sociedad de Naciones y, en consecuencia, no pueden definirse como parte de un sistema jurídico internacional actual.

2. Objetivo

Desde el punto de vista de las autoridades estadounidenses, las sanciones permiten al presidente de Estados Unidos ejercer su poder de forma unilateral y a menudo expeditiva. Suelen ser uno de los pocos puntos intermedios entre la guerra y las palabras. Las sanciones pueden desplegarse sin la intervención del Congreso y sin tener que mantener relaciones diplomáticas delicadas y largas o arriesgarse a perder vidas por una acción militar. En muchos casos, las sanciones son el resultado de una política multilateral bien pensada, como el aumento de las sanciones a Corea del Norte en los primeros meses de la administración Trump. Pero el poder otorgado al presidente de EE.UU. en virtud de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977 (IEEPA) -la autoridad legal sobre la que se construyen la mayoría de los programas de sanciones- es extraordinariamente amplio y relativamente ilimitado, lo que permite respuestas unilaterales aparentemente rápidas a cuestiones internacionales de interés.

Además, los Estados adoptan a menudo medidas coercitivas contra otros Estados (restricciones económicas, prohibición de viajar y congelación de los bienes de los funcionarios, limitación del ámbito y del alcance de la cooperación, etc.), sin vincularlas a un acto ilícito específico y a la responsabilidad jurídica internacional del Estado sancionado. Resultan especialmente difíciles los casos en los que dichas sanciones no violan obligaciones jurídicas específicas (de lo contrario, la cuestión de su legalidad se decidiría en el marco del régimen jurídico al que pertenecen las obligaciones violadas), sino que son sólo actos inamistosos.

En consecuencia, las sanciones de EE.UU. tienen un carácter sesgado, ya que desde el punto de vista político y jurisdiccional son actos inamistosos, teniendo en cuenta su diferencia en comparación con las sanciones de la ONU.

3. ¿Quién más se beneficia de ello, aparte de Estados Unidos?

Hasta ahora no hay beneficios, sólo costes y pérdidas para la economía estadounidense y la imagen internacional.

4. Por qué la Comunidad Mundial no hace nada para oponerse a estas medidas coercitivas unilaterales

Críticas a la Ley sobre la Democracia en Bielorrusia por la experiencia de Bielorrusia y Cuba

La base para la aplicación de las sanciones de Estados Unidos contra Bielorrusia es la “Ley sobre la Democracia en Bielorrusia” de 2004 (en vigor con las enmiendas de 2006). La ley cita como motivos para la imposición de sanciones las violaciones de los derechos humanos, la falsificación de elecciones, la negativa a investigar los casos de desaparición de líderes de la oposición, la intimidación y el encarcelamiento de activistas de la oposición, etc. Las sanciones incluyen la prohibición de la entrada de altos funcionarios de Bielorrusia en Estados Unidos, la prohibición de financiar y prestar al gobierno de Bielorrusia con cargo al presupuesto estadounidense, el bloqueo de los activos del gobierno de Bielorrusia en Estados Unidos y la prohibición de las transacciones de personas físicas y jurídicas con las estructuras gubernamentales de Bielorrusia. Las sanciones se impusieron hasta que el Presidente de Estados Unidos sea informado de que el gobierno de Bielorrusia ha realizado progresos significativos en la liberación de presos políticos, la investigación de las desapariciones de opositores, el cese de la intimidación de activistas, el enjuiciamiento de los responsables de amañar las elecciones, etc.

El 14 de junio de 2011, el presidente de Estados Unidos determinó que las autoridades bielorrusas siguen suponiendo “una amenaza extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos.”

Como se puede ver, no hay referencias a la violación de obligaciones legales internacionales específicas por parte de Bielorrusia. Estas sanciones no son posicionadas por Estados Unidos como una forma de llevar a Bielorrusia a la responsabilidad legal internacional.

Al mismo tiempo, es difícil considerar que estas sanciones violen cualquier obligación específica de Estados Unidos con Bielorrusia. Una excepción podría ser probablemente la congelación de activos del gobierno, que va en contra de las normas del derecho internacional sobre inmunidad estatal. En lo que respecta a este elemento, si realmente se congelaran activos estatales bielorrusos en Estados Unidos, Bielorrusia tendría motivos para hablar de exigir responsabilidades internacionales a Estados Unidos. En cuanto al resto, no se ven aquí violaciones directas de las normas jurídicas internacionales. En su caso, la ilegalidad de tales sanciones sólo puede justificarse con referencia a algunos principios generales del derecho.

Así, las autoridades bielorrusas consideran que las sanciones estadounidenses contradicen el principio de no injerencia en los asuntos internos, el Acta de Helsinki, la obligación de abstenerse de imponer sanciones económicas en relación con la adhesión de Bielorrusia al Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares y las obligaciones derivadas del Acuerdo Bielorruso-Estadounidense sobre Relaciones Comerciales.

Mientras tanto, algunos argumentos contra tales sanciones fueron desarrollados previamente, incluso por la Asamblea General de la ONU, en el contexto de las sanciones estadounidenses contra Cuba. Esto es tanto más importante cuanto que las sanciones “bielorrusas” reproducen, de hecho, el esquema de las sanciones “cubanas” impuestas por Estados Unidos en los años sesenta y regularmente actualizadas (“Ley Helms-Burton”, etc.). Las sanciones contra Cuba condujeron a la adopción por parte de la Asamblea General de la ONU de sucesivas resoluciones: “La necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos contra Cuba” y “Los derechos humanos y las medidas coercitivas unilaterales”. Estas resoluciones establecen que las medidas coercitivas unilaterales de carácter económico:

– contradicen el derecho internacional, en particular la Carta de la ONU, los principios de igualdad soberana y de no injerencia en los asuntos internos,

– violan el principio de libertad de comercio y navegación internacionales,

– amenazan la soberanía de los Estados,

– Afectan negativamente a la realización de los derechos humanos, crean obstáculos a las relaciones comerciales y dificultan el proceso de desarrollo socioeconómico,

– afecta especialmente a los grupos vulnerables de los países en desarrollo, en particular las mujeres y los niños.

La Asamblea General, entre otras cosas, “se opone firmemente al carácter extraterritorial de estas medidas” y “rechaza todo intento de introducir medidas coercitivas unilaterales”.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que estas disposiciones, que sólo tienen el estatus de resoluciones de la Asamblea General de la ONU (“AGNU”), no tienen fuerza legal independiente. Expresan más bien el deseo político de la AGNU respecto al desarrollo del derecho internacional, y no el verdadero estado de las normas jurídicas internacionales. Las perspectivas de impugnar las “sanciones unilaterales”, por ejemplo, en un hipotético juicio en la Corte Internacional de Justicia, son muy vagas.

Al mismo tiempo, las fuentes doctrinales señalaron que la legalidad de las medidas coercitivas también depende de si pueden calificarse desde el punto de vista del derecho internacional como represalias o retornos.

En estas condiciones, parece más prometedor considerar ciertos elementos de tales sanciones a la luz del sistema jurídico nacional del Estado que las impone, así como en el contexto de los regímenes jurídicos internacionales autónomos (OMC, CEDH, etc.). Así, por ejemplo, si las sanciones entran en conflicto con las obligaciones de libre comercio en el marco de la OMC, el Estado que sufre las sanciones tiene la posibilidad de impugnarlas en las estructuras de resolución de conflictos de la organización. Una empresa o un particular cuyos intereses económicos se vean vulnerados por las sanciones impuestas por un Estado europeo puede intentar impugnar dichas sanciones ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Si las sanciones, por su contenido o por el procedimiento de adopción, violan la legislación del Estado promulgante, las autoridades judiciales de ese Estado pueden intervenir para impugnarlas. Lo mismo ocurre con las sanciones de las organizaciones internacionales contra Estados que no son sus miembros.

Críticas de la Asamblea General de la ONU a las sanciones unilaterales de Estados Unidos contra Cuba

Los críticos señalan que la situación de la población de Cuba se deteriora en primer lugar debido a las sanciones, que suponen una escasez de alimentos, agua potable y medicamentos. Las epidemias emergentes de enfermedades neurológicas (incluidas las que conducen a la ceguera) causadas por la desnutrición están relacionadas con las sanciones. La desnutrición y las enfermedades causadas por el aumento de los precios de los alimentos y los servicios sanitarios han afectado más a los hombres y a las personas mayores, ya que el sistema de tarjetas ofrece prestaciones a las mujeres y los niños.

Desde 1992, la Asamblea General de la ONU aprueba anualmente una resolución que insta a Estados Unidos a levantar las sanciones. La resolución de la ONU, que tiene carácter de recomendación, se adopta por una abrumadora mayoría de votos.

Así, en 2004, 182 países se pronunciaron a favor de su adopción, y en contra, Estados Unidos, Israel, las Islas Marshall y Palau. Según la ONU, las sanciones contradicen la

de la carta, violan las normas del derecho internacional y el modo de funcionamiento de las relaciones comerciales internacionales, y suponen un menoscabo de la economía cubana. Rusia considera las sanciones como una reliquia de la Guerra Fría, una violación de los intereses de las personas jurídicas y físicas, así como de la libertad de comercio y navegación.

Crítica a la Ley Helms-Burton (que proclama el principio de extraterritorialidad de las medidas económicas estadounidenses)

Las suspensiones del Título III de la Ley Helms-Burton (que impone sanciones económicas contra Cuba) se han atribuido a la presión de la comunidad internacional. Incluso antes de que se aprobara la Ley Helms-Burton, los funcionarios extranjeros transmitieron una fuerte oposición, organizando esfuerzos de cabildeo contra la promulgación de la legislación. Los funcionarios extranjeros sostienen que la Ley Helms-Burton supone un esfuerzo extraterritorial para imponer la política de Estados Unidos a otras naciones, violando el derecho internacional. En este sentido, la Ley Helms-Burton es similar a la Ley de Democracia Cubana de 1992. La Ley de la Democracia Cubana, motivada por la misma política anticastrista, también fue objeto de enérgicas protestas por considerar que violaba el derecho internacional al legislar de forma extraterritorial. Una de las quejas formuladas contra la Ley de la Democracia Cubana es que Estados Unidos no tiene una base válida para afirmar su jurisdicción sobre las filiales extranjeras que pretende regular. La misma acusación se ha hecho sobre la Ley Helms-Burton, esta vez en relación con los inversores extranjeros que el Congreso intenta regular.

No existe un órgano legislativo específico que codifique todos los principios jurídicos internacionales que son vinculantes para todas las naciones. Más bien, el derecho internacional se basa en la costumbre, los tratados o convenciones y los principios generales del derecho reconocidos por las naciones civilizadas. El derecho internacional consuetudinario ha identificado cinco bases para la jurisdicción prescriptiva, que incluyen (1) territorial; (2) nacional; (3) universal; (4) de protección; y (5) de personalidad pasiva. La Ley Helms-Burton se basa en la última.

En resumen, aunque se pueden presentar argumentos en apoyo de la validez de la jurisdicció n de la personalidad pasiva, só lo son convincentes en lo que respecta al terrorismo, si es que lo son. La Ley Helms-Burton no implica una actividad delictiva, por lo que no entra en el ámbito aceptable de la jurisdicción de la personalidad pasiva.

En noviembre de 1996, la U.E. inició una acción en el marco de la Organización Mundial del Comercio (O.M.C.), que estaba previsto presentar formalmente al grupo de expertos el 14 de abril de 1997. La disputa sobre el asunto Helms-Burton se intensificó hasta el punto de que los comentaristas temían que la OMC pudiera verse en peligro. En respuesta a la queja de la U.E., Estados Unidos argumentó que la OMC no era el organismo adecuado para considerar la cuestión Helms-Burton porque se trata de un asunto político y de política exterior, no de una cuestión comercial. Estados Unidos amenazó con ignorar cualquier decisión de la OMC alegando que se trata de un asunto de seguridad nacional y, por tanto, inapropiado para su consideración por parte de la OMC. Además, Estados Unidos también amenazó con boicotear la audiencia de la OMC. Ambas acciones habrían constituido un ejemplo negativo para otras naciones implicadas en los procedimientos de la OMC y podrían haber socavado gravemente la autoridad de la incipiente organización. [4]

Existe un campo importante para impugnar las “sanciones unilaterales” no en el plano jurídico, sino en el político. Si consideramos las sanciones como medidas inamistosas de un Estado, adoptadas en respuesta a medidas inamistosas de otro Estado, entonces, por analogía, les son aplicables los criterios de legalidad de las contramedidas en el marco de las normas sobre responsabilidad jurídica internacional. En otras palabras, los criterios que determinan la legitimidad de las contramedidas adoptadas en respuesta a ofensas pueden determinar el grado de justificación de las medidas inamistosas adoptadas en respuesta a medidas inamistosas. En consecuencia, las “sanciones unilaterales” deberían:

ser llevado a cabo por un Estado que ha sufrido la política inamistosa de otro Estado contra este otro Estado,

para que se lleve a cabo sólo después de que el Estado receptor se niegue a poner fin a su política inamistosa,

tienen el único objetivo de animar al Estado destinatario a poner fin a la política hostil,

ser proporcional al gesto inamistoso del Estado receptor,

no violan las normas fundamentales de la comunicación internacional,

se terminará cuando cesen las medidas inamistosas del Estado destinatario o cuando se inicien las negociaciones para resolver la situación.

A la inversa, las sanciones merecerán críticas y se justificará la demanda de levantarlas si:

son introducidos por el Estado que no sufrió la política inamistosa del Estado destinatario,

provocar consecuencias negativas para terceros Estados,

son de carácter punitivo,

claramente desproporcionadas con respecto al gesto antipático que las provocó,

van en contra de las normas fundamentales de las relaciones internacionales,

continuar a pesar del cese de la política inamistosa del Estado receptor o a pesar del inicio de las negociaciones.

Por supuesto, estamos hablando de criterios pseudojurídicos, sin embargo, parece que bien pueden ser utilizados en los contactos políticos entre Estados, así como en la labor de propaganda, como criterios para reconocer las “sanciones unilaterales” como adecuadas o inadecuadas al estado concreto de las relaciones entre los Estados afectados.

6. Lo que significa en términos de Derecho Internacional y Estatutos de la ONU (en particular, la no injerencia en los asuntos internos de un Estado soberano), la extralimitación jurisdiccional, etc.

La imposición de sanciones es imposible sin normas convencionales que definan los fundamentos de la aplicación de las sanciones. Dichas normas establecen el marco de la competencia sancionadora de las organizaciones internacionales, introducen los principios generales de la coacción sancionadora a la que puede someterse el infractor. Muchas normas jurídicas internacionales en materia de sanciones son normas reguladoras generales de aplicación reiterada y tienen carácter imperativo. [2]

En consecuencia, las sanciones de Estados Unidos se definirán como “actos inamistosos extraterritoriales” o “medidas coercitivas extraterritoriales”.

En general, la prescripción extraterritorial de la ley estadounidense y su aplicación extraterritorial mediante sanciones unilaterales ocupa una zona gris en el derecho internacional público, que rige las interacciones entre los Estados-nación soberanos mediante tratados formales o costumbres ampliamente aceptadas.

En cuanto al derecho internacional convencional, el gobierno de Estados Unidos goza de una amplia libertad para restringir el comercio y las transacciones financieras. En sus numerosos tratados bilaterales de amistad, comercio y navegación celebrados con otras naciones, el gobierno de Estados Unidos no se enfrenta a límites en el uso de sanciones unilaterales debido a las excepciones de política exterior y seguridad nacional. Esta falta de barreras legales al alcance extraterritorial de la ley estadounidense también es válida para los tratados multilaterales, que suelen contener amplias excepciones para asuntos de seguridad nacional. Entre ellos se encuentran el artículo VIII, sección 2(b) del Convenio Constitutivo del Fondo Monetario Internacional y el artículo XXI de la Organización Mundial del Comercio. En contra de los críticos de las sanciones unilaterales de Estados Unidos, no existe el derecho al intercambio económico, según la histórica sentencia Nicaragua contra Estados Unidos de la Corte Internacional de Justicia, que data de junio de 1986. Hasta hoy, la aplicación del poder económico en las relaciones internacionales ha desafiado en gran medida los intentos de legalización.

Con respecto al derecho internacional consuetudinario, el gobierno de EE.UU. está generalmente autorizado a afirmar la jurisdicción prescriptiva y de ejecución extraterritorialmente sobre la base de los siguientes cinco principios.

En primer lugar, el principio de territorialidad objetiva permite al gobierno de Estados Unidos abordar los efectos directos y sustanciales resultantes de los actos cometidos más allá de las fronteras de Estados Unidos. También conocido como la “doctrina de los efectos”, este principio se originó a partir del centenario principio de territorialidad subjetiva, que establece la jurisdicción sobre las personas, los bienes y los actos localizados o realizados dentro del territorio estadounidense. En segundo lugar, el principio de nacionalidad activa permite al gobierno estadounidense regular a sus propios ciudadanos y nacionales en cualquier parte del mundo. En tercer lugar, el principio de nacionalidad pasiva permite al gobierno de EE.UU. perseguir los daños o perjuicios causados a sus ciudadanos o nacionales en el extranjero. En cuarto lugar, el principio de protección puede establecer una jurisdicción para contrarrestar las amenazas a la seguridad nacional de Estados Unidos. Por último, el principio de universalidad puede ser avanzado para llevar ante la justicia a los autores de crímenes cometidos contra la humanidad.

La aplicación de estos principios a situaciones concretas está abierta a la interpretación. Más allá del principio de protección, en los últimos años la administración estadounidense ha extendido ampliamente dos principios particulares para justificar el largo alcance de su jurisdicción para hacer cumplir la ley estadounidense en el extranjero. En primer lugar, la OFAC se ha basado habitualmente en el principio de la nacionalidad activa para reclamar la jurisdicción de ejecución sobre las empresas extranjeras que son propiedad o están controladas por una persona estadounidense en más de un 50% (o, en algunos casos, incluso menos).

Al estirar simultáneamente el principio de nacionalidad y territorialidad objetiva y socavar el principio de territorialidad subjetiva, el gobierno de Estados Unidos contribuye además a dejar de lado el centenario principio de cortesía, que aconseja la moderación en caso de jurisdicción concurrente de más de un Estado. En conclusión, el mecanismo jurídico de las sanciones estadounidenses en el ámbito del derecho internacional se enmarca en el derecho internacional consuetudinario y en el principio del consentimiento tácito.

Fuentes

https://cyberleninka.ru/article/n/pravovye-i-institutsionalnye-mehanizmy-realizatsii-mezhdunarodnyh-sanktsiy/pdf https://interaffairs.ru/jauthor/material/720 “Un siglo de sanciones” de BENJAMIN COATES http://origins.osu.edu/article/economic-sanctions-history-trump-global “La Ley de Libertad y Solidaridad Democrática (Libertad) de Cuba de 1996: obstáculo aislacionista a la política de compromiso” Michelle Arendt (https://scholarlycommons.law.case.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1522&context=jil) “Sanciones extraterritoriales de Estados Unidos. Sólo los tribunales nacionales podrían frenar eficazmente la aplicación de la ley estadounidense en el extranjero” Sascha Lohmann (https://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/comments/2019C05_lom.pdf)

Definiciones generales

Las principales leyes estadounidenses que regulan la cuestión de la imposición de sanciones:

Varias leyes delegan el poder de embargo en el Presidente:

Varias leyes prohíben específicamente el comercio con determinados países: