(18 de mayo del 2021. El Venezolano).- Un estudio analítico, publicado por la prestigiosa Johns Hopkins University, denota que el estado de Florida figura en el puesto número 32 de la nación en porcentaje de la población vacunada, con 33.43% inmunizada, con una o dos dosis requeridas, o sea 4.29 puntos por debajo de 37.72 que refleja la media nacional.

A esta estadística unen 12% adicional en espera de recibir el segundo pinchazo necesario de Pfizer o Moderna. Esto significa que Florida suma al menos 7.6 millones de personas vacunadas y 2.1 millones que necesitan la segunda dosis.

Al frente de la lista en la nación figuran Connecticut, Massachusetts y Rhode Island, con 44.43, 43.81 y 43.29% respectivamente.

En Florida, donde la campaña de vacunación inició el 13 de diciembre, con la aplicación de la primera dosis de Pfizer a personas de la tercera edad y personal sanitario, no fueron pocos los cuestionamientos sobre el manejo de las dosis y la falta de un plan central que facilitara el acceso al fármaco.

“La primera prioridad es el personal sanitario y técnico de hospitales”, señaló el gobernador, Ron DeSantis, a finales de diciembre, “seguido de la tercera edad y otros trabajadores de primera línea”, aseguró en aquel momento.

Las vacunas fueron inicialmente entregadas a hospitales y centros médicos y fueron esas instituciones las que decidieron el ritmo de la aplicación.

Más tarde, el estado repartió dosis de vacunas de farmacias y otras instituciones, instaló puntos de vacunación y finalmente, en febrero, aceptó el establecimiento de puntos de vacunación masiva del Gobierno federal.

En efecto, el gobernador amplió el rango de edad paulatinamente, a medida que las farmacéuticas Pfizer, Moderna y Jonhson intensificaron la producción de las vacunas, sobre todo a partir de la aplicación de la Ley de Producción para la Defensa, que permitió exigir que las empresas acepten y prioricen los contratos.

Escepticismo

Entretanto, el país se esfuerza por vacunar contra el COVID, pero un preocupante escepticismo sobre el fármaco, alimentado por preocupaciones y desinformación, golpea las posibilidades de lograr la inmunidad colectiva que permitiría el retorno a la normalidad, y Florida no es la excepción.

El estado, el tercero más poblado y golpeado por la pandemia, con 21.5 millones de habitantes y más de 2.3 millones de contagios y 35.000 fallecimientos, las cifras también son alarmantes: El 20% rehusa ser vacunado y un 16% adicional asegura no sentirse seguro aún para inmunizarse, según el estudio publicado por Morning Consult, una firma consultora internacional, con sede en Washington DC.

Las razones para no vacunarse varían. “Hay quienes no confían en los fármacos, sea porque no les gusta inyectarse o desconfíen de la fórmula médica porque fue aprobada en poco tiempo”, señaló el Dr. Hugo Lara, médico especialista en enfermedades infecciosas.

“Pero es necesario hacer comprender que cada una de las vacunas han sido minuciosamente probadas y aprobadas, y no hay por qué preocuparse. Se aprobaron en un tiempo récord porque evitaron la burocracia, el tiempo que normalmente demora el papeleo. Todos se pusieron a trabajar como debe ser, dada la emergencia médica que el país sufría”, argumentó.

Hoy Florida suma 2.3 millones de contagios y 36.200 fallecimientos acumulados, desde que comenzó la pandemia en marzo 2020.

Solamente Miami-Dade, el condado floridano más afectado, sobrepasa los 495.367 contagios y 6.320 decesos.

Tanto Florida como Miami-Dade y el resto de los condados perciben una merma sustancial de nuevos casos y muertes, que, gracias a las medidas sanitarias establecidas y el éxito de la vacunación, anticipan la luz al final del largo túnel.

Con información de Diario Las Américas