(16 de mayo del 2021. El Venezolano).- ALTO NIVEL de Nahuel Ferraresi, sus últimas actuaciones en la liga de Portugal, lo consagran como uno de los grandes defensores centrales del certamen lusitano, defendiendo al Moreirense, donde el tachirense ha venido marcando dianas de alta factura. El nativo de San Cristóbal, tiene apenas 22 años y mide 1,89….En la liga femenina brasileña sigue brillando la ascendente Natasha Rosas, quien se desempeña como lateral izquierdo en el Real Brasilia. La cumanesa es toda una bala a la hora de proyectarse y cierra bien a la hora de defender…Mucha orden mostró la tropa de Portuguesa para sentenciar a Estudiantes de Mérida, en un partido muy movido de principio a fin. Los rojinegros asfixiaron con su presing las salidas de los andinos. La noche del jueves bombardearon cinco a cero a Trujillanos. Como lo celebra el fiel lector Cristian Silva. Por cierto me cuenta Maiker Frías, que los hinchas del penta se encuentran de luto, tras el fallecimiento de Nelson Marcenaro, uno de los mejores zagueros venidos a Venezuela, quien obtuviera tres coronas con los portugueseños. Este Káiser nace en Montevideo un 4 de septiembre de 1952 y llega a la tropa llanera un 23 de septiembre del 73, proveniente del club Progreso de su tierra natal. Fue integrante del combinado celeste juvenil y monarca en Copa Libertadores con Peñarol, con el que también gano la Intercontinental, datos aportados por el siempre amable Jesús “Matador” Rodríguez.…Bastante complicado luce el panorama para Yaracuyanos. El cuadro de San Felipe ya lleva tres derrotas seguidas…Que grata revelación ha resultado el mediocampista Telasco Segovia, considerado uno de los juveniles sensación del actual campeonato, tras convertirse en pieza clave del Deportivo Lara. El jovencito no se cansa de derrochar clase con la pandilla crepuscular…Tremenda la calidad como narrador del barines Ricardo Paracuto, de verdad que da gusto escuchar los relatos de este súper consagrado locutor, me atrevo a decir que esta a la altura de los mejores de toda la geografía nacional, sigue adelante con tu enorme talento y humildad…EL EXPRESO AZUL blinda más su maquinaria, tras las incorporaciones de David Cubillán y Jhornan Zamora, dos artilleros de calidad comprobada…Anyelo Cisneros tuvo registro de siete dobles-dobles, demostrando de lo que esta hecho y ratificando su enorme potencial y jerarquía. Su accionar tiene una ventana bastante grande y mide 1,98. Esta gran promesa del sector Marare de Ocumare del Tuy, se perderá de vista y será un gran referente del deporte de los gigantes, al igual que el veloz caraqueño Garly Sojo…La tribu insular aumenta su poderío. Un ciclo increíble el que viven los favoritos isleños bajo la conducción del entrenador gaucho Nicolás Casalánguida…Windy Graterol se ha convertido en uno de los grandes referentes del campeón Spartans, imponiendo mucho respeto bajo los tableros, al ubicarse segundo en el departamento de bloqueos. El “Chino” ha sido prácticamente una muralla y espera contribuir para revalidar el cetro, al igual que los aleros Pedro Chourio y Nelson Palacios, quienes andan inspirados desde la línea de los lanzamientos triples ….El estado Sucre es una cuna de producir grandes basqueteros, de los activos destacan Arian Amundaray, Harold Cazorla, Eliécer Montaño, Anthony Pérez y Luis Bethelmy, de los retirados quien no recuerda a Ely Rondón, Gabriel Estaba y a Luis Jiménez, por citar tres….QUE GRAN MOMENTO de Avisaíl García con los Cerveceros de Milwaukee. El pelotero de 29 años y nativo de Anaco, no para de rendir con los lupulosos, mostrando una gran capacidad a la hora de batear…Una anécdota que uno siempre recuerda, y es que Roger Clemens obtuvo siete premios Cy Young durante su brillante carrera, pero no pudo lanzar un no hit no run, en cambio Nolan Ryan lanzó siete no hit no run, sin poder ganar el Cy Young …ABRAZO GIGANTE para el excelente amigo Juvenal Rivero, tras el nacimiento de su primer nieto llamado Matías, producto de la unión de su hijo Alejandro con Katherine. Juvenal es uno de esos progresistas y exitosos empresarios de la región llanera, cuídate mucho hermano, de igual forma para el doctor Juan Carlos Cuenca, presidente de Centauros, quien festejó en grande su cumpleaños…Se terminó el espacio…Mis respetos para todo el país.