(16 de mayo del 2021. El Venezolano).- “Listos para lograr ya un Acuerdo de Salvación Nacional”, dijo el Presidente (e) de Venezuela, Juan Guaidó, está la alternativa democrática, así lo reseñó el Centro de Comunicación Nacional.

El señalamiento lo hizo este domingo 16 de mayo durante un encuentro que sostuvo con la sociedad civil, partidos políticos y diputados del legítimo Parlamento nacional, a quienes agradeció la lucha que han dado durante años y que ha permitido tener todos los elementos para que hoy en día pueda lograrse ese Acuerdo de Salvación Nacional.

“Estamos listos ya para iniciar el proceso y lograr un Acuerdo de Salvación Nacional, vamos a salvar a Venezuela; es necesario, además de urgente. Al régimen le digo que se pongan de acuerdo; nosotros estamos listos ya para lograr un Acuerdo de Salvación Nacional”.

En la reunión, Guaidó aclaró que un “Acuerdo es diferente a una negociación, pues un Acuerdo pasa por una negociación”. Asimismo advirtió que desde la dictadura “van a tratar de degradar la posibilidad de un Acuerdo a una negociación”.

Insistió el también presidente de la legítima Asamblea Nacional en que, la propuesta del Acuerdo de Salvación Nacional es para todos los venezolanos incluyendo a la Fuerza Armada Nacional (FAN), al chavismo y a los que sostienen a Maduro.

“Esto (el Acuerdo de Salvación Nacional) no se nos ocurrió en un día; es una propuesta que hemos construido durante años y que pasa por tener la interlocución legítima, por ejemplo. Aquí nadie se chupa el dedo, sabemos a qué nos enfrentamos; no confiamos en la dictadura, razón por la que necesitamos toda la ayuda que hasta ahora tenemos de la Comunidad Internacional”.

Cabe recordar que el pasado martes 11 de mayo, el Presidente del Gobierno interino presentó a los venezolanos la propuesta de un Acuerdo de Salvación Nacional que debe concluir con la convocatoria de un cronograma de elecciones libres y justas que incluya presidenciales, parlamentarias, regionales y municipales con observación y respaldo internacional; la entrada masiva de ayuda humanitaria y vacunas contra el COVID-19, garantías democráticas para todos los actores de las fuerzas democráticas y el chavismo, con mecanismos para la reinstitucionalización de Venezuela, la liberación de todos los presos políticos, el regreso de los exiliados y justicia transicional, el compromiso de la comunidad internacional para lograr la recuperación de Venezuela y ofrecer incentivos al régimen, incluyendo el levantamiento progresivo de sanciones condicionado al cumplimiento de los objetivos fundamentales del Acuerdo.

Unión y dirección

Un nuevo llamado a la construcción de la “mejor y mayor unión posible” hizo Guaidó a todos los venezolanos, pues la misma es fundamental para avanzar en el logro del Acuerdo de Salvación Nacional.

“Necesitamos unión y dirección. Necesitamos la mayor y mejor unión posible. Unión y unidad, no es unanimidad. Los invito a todos a a avanzar en este camino, a que si incorporen en cada área, a que apoyemos y acompañemos las exigencias de cada sector, a ejercer toda la presión”.

Destacó que hay “una ruta factible y clara” que además cuenta con el apoyo de los aliados internacionales.

Sobre la Delegación en representación de las fuerzas democráticas, dijo que esta semana estaría dando información al respecto.

Finalmente y a propósito del mensaje de Padrino López sobre los enfrentamientos en el estado Apure y el secuestro de ocho soldados venezolanos por parte de una parte de la disidencia de las Farc dijo que es el “reconocimiento de la dictadura a la existencia de un Estado fallido”.

“Al Alto Mando Militar, no tengan miedo de decirlo como es: no es un grupo irregular, es la disidencia de las Farc amparada por Maduro (la que tiene en su poder a los centinelas). La soberanía nacional merece que la salvemos. Lo que ocurre en Apure no es un conflicto entre Venezuela y Colombia. Maduro no controla nada. Por cierto, hablando de reconocimiento, Maduro es un dictador y punto”.