(16 de mayo del 2021. El Venezolano).- Si las elecciones fueran hoy en Colombia, en medio de la peor crisis social y económica, el presidente sería Gustavo Petro, según los resultados de la más reciente encuesta SEMANA, realizada por el Centro Nacional de Consultoría.

Petro lidera la intención de voto con el 25 por ciento, mientras que sus rivales aparecen con cifras muy inferiores, lo cual revela que el senador no tiene prácticamente competencia, a un año de las elecciones.

En el segundo lugar está Sergio Fajardo, con el 6 por ciento. Les siguen Marta Lucía Ramírez (5%), Tomás Uribe, Juan Manuel Galán y Alejandro Char, todos ellos con el 3%. Por su parte, Federico Gutiérrez, Enrique Peñalosa, Germán Vargas Lleras y Jorge Robledo marcan con un 2%. Y con el 1% aparecen Alejandro Gaviria, Ángela María Robledo, Dilian Francisca Toro, Juan Carlos Pinzón y Francia Márquez. En este caso no marcaron ningún resultado Juan Carlos Echeverry y Roy Barreras.

El voto en blanco se ubicó en un 11 por ciento. Por su parte, el 25 por ciento dijo que no votaba por ninguno de los candidatos de la lista y el 6 por ciento dijo no saber y no respondió.

Un dato que llama la atención es que al eliminar estos dos últimos indicadores (el ninguno y el no sabe / no responde), Gustavo Petro sube 10 puntos y llega al 35% de la intención de voto. Mientras tanto, Fajardo solo sube al 9 por ciento y Marta Lucia Ramírez al 7%.

Petro luce hoy imbatible en todas las ciudades del país, a excepción de Barranquilla, donde está en un empate con Alejandro Char, y en Medellín, donde Federico Gutiérrez gana y ya supera también a Sergio Fajardo. El mayor fortín electoral de Petro hoy está en Bogotá, Santa Marta, Cartagena y Pasto.

