(14 de mayo del 2021. El Venezolano).- A través de la cuenta oficial de Instagram de la película Cinderella, se dio a conocer cómo lucirá la cantante de pop Camila Cabello en su papel de Cenicienta, al lado del actor Nicholas Galitzine, quien interpretará al Principe Robert. Dicha cinta será el debut de la cantante cubana-estadounidense.

Esta nueva adaptación de Cenicienta será tratada como un musical y se estrenará en la plataforma de streaming Amazon Prime Video en el mes de septiembre del 2021.

Ciderella es escrita y dirigida por Kay Cannon. En la producción también participarán Idina Menzel, Minnie Driver, Billy Porter, Pierce Brosnan, James Corden, John Mulaney, Charlotte Spencer, Maddie Baillio y Romesh Ranganathan como parte del cast. Nicholas Galitzine interpretará al Príncipe Robert en esta nueva adaptación Foto: Instagram / @cinderellamovieofficial

La adaptación comenzó siendo un proyecto de Sony Pictures, y en un momento estaba programada para estrenarse en julio, pero el portal Deadlineinformó que el proyecto pasó a manos de Amazon para producirla y filmarla.

“Cenicienta es un clásico que todos conocemos y amamos, pero esta vez con un toque moderno único y protagonizado por la sensacional Camila Cabello y un elenco de estrellas. El productor James Corden y el equipo de cineastas han tomado este amado cuento de hadas y lo han renovado con una perspectiva fresca y empoderadora que resonará en el público y las familias de todo el mundo. No podríamos estar más emocionados de que nuestros clientes globales canten y bailen con la reimaginación de esta historia clásica del director Kay Cannon “, comentó al respecto la directora de Amazon Studios, Jennifer Salke.

Uno de los motivos del porqué Sony Pictures dejó el proyecto fue el cierre de los mercados de taquilla de América Latina debido a la pandemia por COVID-19. La cantante debutará en cines con su papel de Cenicienta (Photo by Robyn Beck / AFP)

“La Cenicienta es una nueva versión musical de la historia tradicional. Nuestra heroína (Camila Cabello) es una joven ambiciosa cuyos sueños son más grandes de lo que el mundo le permitirá, pero con ayuda de su Fab G (Billy Porter), ella logra perseverar y hace que sus sueños se hagan realidad”, comentó la directora de Amazon Studios.

A pesar de que en 2015 Disney lanzó un live action del clásico cuento de hadas en donde pudimos ver a Lily James como Cenicienta, Amazon Studios apuesta por esta nueva versión.

Se dice que Cabello forma parte fundamental en la música de la película, ya que en ella se podrá disfrutar de canciones pop de artistas contemporáneos, así como también temas originales de la cantante cubana-estadounidense. La empresa británica Hipgnosis Songs Fund reveló que había hecho la gestión para que tres canciones aparecieran en la banda sonora: Single Ladies (Put a Ring on It) de Beyoncé, Sweet Dreams (Are Made of This) de Eurythmics y Good Timesde Chic. Camila Cabello no es la primer cantante que interpreta a una princesa de cuento de hadas EFE/EPA/DJ JOHNSON/Archivo

Cabello no es la primera cantante que interpreta a una princesa. Anna Kendrick participó en la película Into the Woods, Selena Gomez formó parte de la cinta Another Cinderella Story, Laura Marano protagonizó A Cinderella Story: If the shoe fits, ellas son algunas de sus compañeras cantante que han formado parte de algunas cintas referentes a la historia de Cenicienta y princesas.

Con información Infobae