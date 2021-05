(14 de mayo del 2021. El Venezolano).- Misión Vivienda es un perfecto desastre financiero que empobrece al país en el presente y destruye capacidades futuras. En esta entrega abordaré sólo el tema financiero en; CONSTRUCCIÓN y MANTENIMIENTO.

Escrito por Guillermo Bello Vicentini

CONSTRUCCIÓN:

El financiamiento de desarrollos inmobiliarios de urbanismo y viviendas del Régimen refleja un concepto de paralización financiera, no importa cuantos miles de millones de dólares se inviertan, estos no retornan ni ayudan a edificar nuevas viviendas. Dinero público que una vez utilizado para viviendas que no se venden ni se alquilan, se convierte en dinero congelado o enterrado que empobrece al país. Lo llaman “hacer patria”, pero en realidad “entierran patria”.

MANTENIMIENTO:

Los desarrollos inmobiliarios requieren de mantenimiento que lo podemos dividir en dos tipos;

El primero es el referente al interior de la vivienda propiamente dicha, así como las áreas comunes del condominio del edificio y las urbanizaciones que tienen documento de parcelamiento. Los asignados no pagan ninguno de estos compromisos. Dicha conducta promociona la ruina inmobiliaria en el corto plazo.

El segundo es referente a los servicios públicos donde el Régimen no mantiene la infraestructura necesaria para atender la demanda actual y mucho menos la de un futuro cercano. Además, los asignados consideran que es responsabilidad de los conjuntos vecinos privados y del estado, la obligación de servicios de agua, cloaca, electricidad, gas, vialidad, limpieza y mantenimiento en general, así como la exoneración del impuesto inmobiliario.

Sin porvenir financiero, continúan asignando viviendas sin pago alguno. Es una especie de conducta macabro-financiera que produce un torbellino de requerimientos económicos que succiona el dinero hacia un fondo perdido; en la medida en que más se construye, más se hunde!!!… Estos desarrollos generan tristeza y un sentido de recogimiento parecidos al experimentado cuando visitas un cementerio, los edificios son como lápidas con su respectivos nombres y epitafios que indican millones de dólares enterrados… GRAN MISIÓN VIVIENDA Y EL CEMENTERIO FINANCIERO