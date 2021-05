(12 de mayo del 2021. El Venezolano).- El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, reveló más detalles sobre su propuesta de Acuerdo de Salvación Nacional desde la plaza de Los Palos Grandes, ubicada en el municipio Chacao.

Durante su discurso, el titular de la legítima Asamblea Nacional expresó que: “Tenemos el apoyo de EEUU, hoy tenemos la posibilidad de salvar este país. Aquí nadie confía en la dictadura. Han cometido crímenes de lesa humanidad y han saqueado el país. En lo que sí confiamos en el apoyo de la comunidad internacional“.

“Estamos claros que al régimen no le interesa la vida de los venezolanos. Lo han demostrado de muchas maneras“, agregó.

Guaidó hizo énfasis en el patrón del régimen de los últimos procesos de negociación. “No es un tema de una negociación para cambiar espejos por cargos. Es el logro de un Acuerdo de Salvación Nacional”.

“No creamos en concesiones graciosas de la dictadura. Debemos buscar los espacios de participación segura de nuestra gente. Para que la gente exprese el descontento“, explicó.

“No vamos a dejar que ningún tipo de retroceso dañe lo más importante que tenemos, que es la esperanza para salir de esta tragedia“, sentenció Guaidó.

El jefe del Parlamento legítimo expuso que: “Exigir elecciones libres es salvar a Venezuela. Es una exigencia clara, no hay ningún tipo de concesión, es una exigencia de los venezolanos. Llamo a todos los sectores y partidos a concretar por lo que hemos luchado tanto. A salvar a Venezuela”.

“Esto tiene que ver con las conversaciones que tenemos con nuestros aliados internacionales, esto tiene que ver con la mayoría que hemos construido, con la libertad de expresión, con la liberación de presos políticas, con rescatar el país“, agregó.

“Venezuela no quiere otra fallida negociación, Venezuela quiere un acuerdo, lo necesita. Hay que ejercer mayoría, hay que fortalecer la interlocución de la AN, hay que fortalecer el respaldo de la comunidad internacional“, apostilló.

Guaidó destacó que lo importante de su propuesta no es el Acuerdo, sino el cumplimiento de garantías. “El país no está para la poca seriedad que demostraron en Noruega y República Dominicana. Venezuela necesita un Acuerdo de Salvación. Hacen faltas garantes, compromiso de nuestros aliados de la comunidad internacional, las alternativas si no llegamos a un acuerdo. Y las tenemos”, manifestó.