(12 de mayo del 2021. El Venezolano).- Un notable profesor Japonés Medico Inmunólogo y Bioquímico, causó revuelo cuando declaro a los medios que por 40 años realizo investigación sobre animales y virus, creo que suficientes para determinar la naturaleza del mismo, dice que el coronavirus, no era natural, si fuese natural no afectaría así al mundo entero, porque la temperatura varia de un país a otro, dependiendo de la especie, si fuera natural solo afectaría a los países con la misma temperatura de china, en cambio se propaga en un país como Suiza al igual que en las zonas desérticas, igualmente si fuera natural se propagaría en lugares fríos, pero moriría en lugares cálidos.

Escrito por Carlos R. Méndez Martínez

Tanto el virus, como la noticia no es una realidad, cuando dice que es completamente artificial, presumiblemente hecho en laboratorio y que trabaje en un laboratorio de Wuhan en china, durante 4 años. Conozco bien a todo el personal de este laboratorio. Dice supuestamente que Los llamo a todos después del accidente, de la corona, pero todos sus teléfonos estában fuera de servicio durante meses, y ahora se sabe, que están todos muertos. Alega supuestamente el escrito. Es posible que esto me cueste la vida, pero basado en mis conocimientos, incluso después de mi muerte, el gobierno puede retirar mi Premio Nobel si no es así, pero China miente y esta verdad algún día será revelada a todos. Lo creo y si lo que digo hoy, resulta ser incorrecto ahora, en investigaciones previas, puedo decir con un 100% de certeza que el coronavirus 19 no es natural, de ser cierto esto, es importante investigar lo que se dice para saber la veracidad de ello. es realmente una acusación sumamente grave, a la que no puedo sumarme y dar la veracidad de esta noticia y menos cuando en mayo del 2020, se publica en una biografía de este famoso profesional con honores que desmiente lo publicado en este momento.

Estas son palabras mayores, ya que no se trata del curandero de la tribu indígena o del gitano Pedro en su carreta, es nada más y nada menos que el Premio Nobel, no se trata de ningún advenedizo, el que lanza esta opinión a lo ciego. Lo cierto es que ha sido voz populix, los que hacen esta aseveración, comenzando por el expresidente Trump, que culpó directamente a los chinos anteriormente. Sin embargo los comentarios y opiniones de cualquier tipo de noticias dadas por internet o alguna red social, se debe tratar con cuidado. En este caso en una publicación de Mayo del 2020, niega rotundamente esa aseveración. Y esa presunta realidad que lo que hace es confundir más a las personas, cualquier medios de comunicación, están sujetos a investigación, hablando de aproximados mundialmente, de unos 13 millones 580 mil muertos contagiados y acá en Venezuela, va en el orden de unos 180 mil muertos, aproximadamente, sin contar los contagiados, positivos, entre los militares venezolanos, dentro de su desastre y sus hospitales privados (hospitalitos centinelas y principales) ahora populares entre fallecidos y positivos, oficiales, sub oficiales y tropa, a saber son unos 180 mil personas, aproximadamente. Mientras tanto dentro de una pandemia de casi dos años o más y todavía de mascarillas y caretas plásticas para utilizar en casa y en la calle, estas reglas básicas cumplibles, sobre todo por las personas de mayor edad sexagenarios sobre todo, con sus excepciones se cuidan al máximo, los jóvenes toman a la ligera la gravedad de lo que ocurre y se creen una especie de Superman, que no les da nada (creen ellos) asisten a reuniones, fiestas etc. Hasta sin mascarillas, he allí las consecuencias. Continuara…