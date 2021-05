(10 de mayo del 2021. El Venezolano).- Cientos de colombianos manifestaron en Madrid contra la represión y la violencia que se ha desatado en su país, a raíz de las protestas ciudadanas contra las reformas que anunció el presidente Iván Duque.

Estos fueron convocados por una coordinadora de distintos grupos de colombianos residentes en Madrid, que alzaron la voz en la ciudad con un lema predominándote “SOS Colombia”, pero también proclamas como “Colombia escucha, esta es tu lucha” o gritos contra el expresidente Álvaro Uribe.

Los colombianos salieron “a decir no a la reforma tributaria, no a la reforma de la salud y no a la violencia policial en contra de los colombianos de a pie. Realmente estamos reivindicando una vida digna y justa”, aseguró Peña, periodista colombiana residenciada en Madrid.

Hasta los jóvenes se manifestaron y denunciaron la forma en que han actuado las fuerzas de seguridad en Colombia estos últimos días.

David Ocampo joven colombiano declaró: “A la gente no se le está respetando el derecho a manifestarse. (…) No somos criminales, la fuerza pública, los policías nos están matando”.

John Sánchez, manifestante que junto a otros compañeros sostenía una de las pancartas, dijo «Que el mundo se entere de la barbarie que sucede en Colombia. (…) Están masacrando al pueblo», dijo.

Con información de NTN24