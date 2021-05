(09 de mayo del 2021. El Venezolano).- Para el exalcalde metropolitano de Caracas en el exilio, Antonio Ledezma, a Maduro le han ofrecido ayudarlo a saltarse los procesos que cursan en la Corte Penal Internacional.

Asegura manejar información según la cual en el pacto para repartirse rectores del CNE se incluye la promesa de algunos factores políticos que integran la llamada oposición que cohabita con el régimen.

“El entramado consistiría hacerle el trabajo a Maduro y a los integrantes de su línea de mando que han sido señalados como perpetradores de crímenes de lesa humanidad, para que esas incidencias se paralicen dejándolos libres de polvo y paja”, señaló.

“Ese proceso no tiene marcha atrás, que nada hará desvirtuar esos juicios, que ya la investigación está abierta y seguirá su marcha hasta que se impongan las sanciones correspondientes”, añadió.

No obstante Ledezma pidió estar alerta ante esta argucia para encarar cualquier maniobra que procure semejante impunidad, porque en Venezuela no habrá paz si no hay justicia, explicó.

Antonio Ledezma formo parte de un panel de un foro organizado por el Instituto Casla que lidera la abogada Tamara Sujú, quien califica como una de las defensoras de derechos humanos que se dedica a apuntalar esos juicios en la Corte Penal Internacional. Otros de los participantes en la conferencia virtual fueron Diego Arria, Pedro Bureli y María Corina Machado.

Ledezma propuso en la conferencia dotar a Venezuela de una conducción política y civil, coherente y con estrategia que no admitan dobles agendas, lo cual impone la tarea de organizar con disciplina los núcleos de lucha dentro del país y la diáspora que existe regada por todo el mundo.

“Solo organizados, con una agenda de resistencia firme y con ética política, será posible vencer la gran crisis moral que atrapa a Venezuela”, dijo.

Con información de El Nacional