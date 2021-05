(06 de mayo del 2021. El Venezolano).- El dictador venezolano, Nicolás Maduro, dijo este miércoles que el nuevo directorio del Consejo Nacional Electoral (CNE) fue escogido tras un acuerdo con “todos los sectores de la oposición” y consideró su instalación como un “gran paso” para fortalecer la institucionalidad, pese a que la elección fue duramente criticada.

“Fue un acuerdo político, como debe ser, dialogado y negociado con todos los sectores de la oposición, que ha dado un CNE muy fuerte desde el punto de vista de su institucionalidad, con miembros de un gran prestigio profesional, de una gran diversidad”, dijo Maduro en un acto de Gobierno.

Sin embargo, el líder opositor Juan Guaidó considera que el árbitro electoral fue impuesto de forma “unilateral” y que responde a una “estrategia” de Maduro para continuar en el poder, una postura que no comparten otros populares antichavistas, como el dos veces candidato presidencial Henrique Capriles.

El nuevo CNE fue escogido el martes por el Parlamento, de mayoría oficialista, y está conformado por tres chavistas y dos opositores.

El presidente del órgano es el ex ministro de Cultura en el Gobierno de Hugo Chávez y de Educación Universitaria con Maduro, Pedro Calzadilla; el vicepresidente es el rector de perfil opositor Enrique Márquez.

La Junta Nacional Electoral estará presidida por la oficialista Tania D’Amelio, sancionada por EEUU y la única que repite como rectora, mientras que el líder de la Comisión de Registro Civil y Electoral, será el también chavista Alexis Corredor.

El otro integrante del órgano es el opositor Roberto Picón, quien fue asesor de la extinta plataforma opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) que reunió a todos los partidos adversos a Maduro para las elecciones legislativas de 2015 en las que el antichavismo obtuvo una contundente victoria.

Para Maduro, la designación de estos rectores constituye un gran paso para el fortalecimiento de la institucionalidad del país y rechazó que otros países, principalmente Estados Unidos, critiquen la designación de estos nuevos rectores.

“No tienen moral para opinar del Poder Electoral ni del Poder Legislativo, Venezuela es un país que tiene una vida democrática impecable, intachable, a pesar de la campaña que ellos mismos financian”, indicó. En la imagen, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro. EFE/Orlando Barría/Archivo

La OEA condenó la nueva conformación del Consejo Nacional Electoral

La Organización de Estados Americanos (OEA) condenó este martes la conformación en Venezuela de un nuevo CNE por parte de la dictadura de Nicolás Maduro.

El organismo señaló en un comunicado que las designaciones realizadas por “una Asamblea Nacional ilegítima”, “son contrarias al Estado de derecho democrático y la independencia de los poderes políticos del Estado”.

La OEA recordó que el Consejo Permanente del organismo rechazó las “elecciones fraudulentas” organizadas por la dictadura de Maduro el pasado 9 de diciembre de 2020, “por no haber sido libres ni justas de conformidad con las condiciones establecidas en el derechos internacional; por carecer de imparcialidad y transparencia; por no haber contado con la participación de todos los actores políticos y de la ciudadanía; por no haber sido liberados los presos políticos; por falta de independencia de la autoridad electoral; y por no haber contado con observación electoral internacional independiente y creíble”.

“Esta ilegitimidad de origen vicia de nulidad sus actos y decisiones, así como cualquier legislación que aprobara”, subraya el texto publicado este martes, horas después de que el Parlamento chavista nombrara a los cinco rectores que conformarán el Consejo Nacional Electoral durante los próximos siete años. Josep Borrell, alto representante de la Política Exterior de la Unión Europea (John Thys/Pool via REUTERS)

La Unión Europea seguirá “evaluando”

La Unión Europea (UE) destacó este miércoles que la designación del nuevo CNE de Venezuela es “un primer paso” en el camino hacia un proceso electoral “creíble, inclusivo y transparente” en el país latinoamericano, que seguirá “evaluando”.

“La designación del Consejo Nacional Electoral (CNE) es un primer paso y parte de un proceso que seguiremos evaluando”, dijo el portavoz principal del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), Peter Stano, en una declaración enviada a la agencia de noticias EFE.

El portavoz del servicio que dirige el alto representante de la Política Exterior de la UE, Josep Borrell, señaló que “este proceso debe ser liderado por los venezolanos y debe incluir otros elementos que garanticen un proceso electoral creíble, inclusivo y transparente, como piden los propios venezolanos”.

“La UE seguirá apoyando el diálogo y los esfuerzos en curso para superar el actual estancamiento por medios pacíficos y democráticos dirigidos por Venezuela”, concluyó Stano.

Infobae