(06 de mayo del 2021. El Venezolano).- El año 2020 fue una gran carrera por desarrollar una vacuna eficaz contra la enfermedad COVID-19 que lograron completar solo un puñado de laboratorios. Con más de 1000 millones de dosis aplicadas, aún restan varios miles de millones por protegerse del coronavirus que se instaló como pandemia y aún avanza con miles de contagios y muertes en todo el mundo al día de hoy.

La ciencia avanzó con el desarrollo de las vacunas, incluso probando tecnología que nunca había sido utilizada antes, con las dos primeras vacunas hechascon tecnología de ARN, como lo son las de Pfizer-BioNTech y Moderna. Ambos resultaron tener tasas de eficacia muy altas y una seguridad muy buena. En los meses siguientes, esas dos vacunas de ARN han brindado protección a decenas de millones de personas en unos 90 países. Pero muchas partes del mundo, incluidas aquellas con un número elevado de muertos hoy no han tenido acceso a ellas, en parte porque requieren es difícil su logística y almacenamiento en congeladores ultrafríos.

Ahora, una tercera vacuna de ARN puede ayudar a satisfacer esa necesidad global y brindar protección a millones de personas en países lejanos y pobres. Una pequeña empresa alemana llamada CureVac está a punto de anunciar los resultados de su ensayo clínico en Fase III. La semana que viene, el mundo puede saber si existe una nueva vacuna segura y eficaz. CureVac trabaja en la tecnología de ARN Mensajero desde hace más de 20 años . REUTERS/Yves Herman/File Photo

“La firma biotecnológica alemana CureVac cree que la Unión Europea podría aprobar su vacuna contra el COVID-19 a finales de mayo o junio”, dijo un portavoz en el diario Augsburger Allgemeine. “Ya estamos muy avanzados en los ensayos clínicos de Fase Tres y estamos esperando los datos para el paquete final de aprobación”, dijo el portavoz Thorsten Schueller que agregó que Curevac sigue planeando producir hasta 300 millones de su vacuna este año.

Los expertos en vacunas tienen especial curiosidad por ver los resultados de CureVac, porque su inyección tiene una ventaja importante sobre las otras vacunas de ARN de Moderna y Pfizer-BioNTech.

Para el cofundador de CureVac, el biólogo Ingmar Hoerr, el ensayo de la vacuna COVID-19 de la compañía es la culminación de un cuarto de siglo de trabajo con ARN, una molécula que ayuda a convertir el ADN en las proteínas que hacen el trabajo de nuestras células. Como estudiante de posgrado en la Universidad de Tübingen en la década de 1990, Hoerr inyectó ARN en ratones y descubrió que los animales podían producir la proteína codificada por las moléculas. Se sorprendió al descubrir que el sistema inmunológico de los ratones producía anticuerpos contra las nuevas proteínas. Un voluntario recibe una dosis de la vacuna CureVac o un placebo durante un estudio de la empresa biotecnológica alemana CureVac como parte de las pruebas de una nueva vacuna contra el coronavirus, en Bruselas, Bélgica el 2 de marzo de 2021. REUTERS/Yves Herman

Aquí, pensó Hoerr, podría ser la base para un nuevo tipo de vacuna: “Estaba pensando, vaya, si esto funciona así en humanos, entonces tenemos una posibilidad farmacéutica completamente nueva”. En ese momento, solo unos pocos científicos en el mundo consideraban una vacuna de ARN como una posibilidad seria. Pero los defensores pensaron que podría cambiar la medicina. En teoría, podría crear una molécula de ARN para inmunizar a las personas contra cualquier virus. Incluso podría crear una vacuna de ARN para curar el cáncer, si pudiera hacer una molécula de ARN que codificara una proteína tumoral.

Los investigadores de CureVac también descubrieron cómo colocar las moléculas de ARN en burbujas grasas para protegerlas de la destrucción en su viaje hacia las células. Y quizás lo más importante, utilizaron una forma de ARN que podría permanecer estable a temperaturas relativamente cálidas. En lugar de requerir un congelador, la vacuna de CureVac podría refrigerarse.

Con el tiempo, otras empresas también entraron en el negocio de las vacunas de ARN: BioNTech en Alemania en 2008, luego Moderna en Boston en 2011. Sus experimentos comenzaron a demostrar que estas vacunas podían proteger a los animales contra una variedad de virus. En 2013, CureVac inyectó a voluntarios humanos una vacuna de ARN contra la rabia, en el primer ensayo clínico de la tecnología contra una enfermedad infecciosa. Desde entonces, la compañía ha rediseñado esa vacuna, y la versión actualizada se ha mostrado prometedora en los primeros estudios clínicos. Pero otros esfuerzos terminaron en fracaso. En 2017, CureVac anunció que su vacuna de ARN contra el cáncer de próstata no ofrecía beneficios a los pacientes. La firma alemana informó en un pronunciamiento público fechado en Ciudad de Panamá que ya ha inscrito a los primeros participantes en este estudio clínico y que busca un total de 3.000 voluntarios en el país centroamericano. EFE/EPA/JEROEN JUMELET/Archivo

Cuando golpeó la pandemia de coronavirus, CureVac, BioNTech y Moderna se unieron para fabricar vacunas de ARN. Pero BioNTech y Moderna pronto salieron adelante, en parte gracias a aliados con mucho dinero. BioNTech se asoció con el gigante farmacéutico Pfizer, mientras que Moderna trabajó con los Institutos Nacionales de Salud y recibió mil millones de dólares del gobierno de EE. UU. Como parte de la Operación Warp Speed. CureVac se quedó atrás.

Los investigadores de CureVac avanzaron con sus recursos limitados, diseñando una molécula de ARN que codifica una proteína que se encuentra en la superficie del coronavirus, llamada pico. Los experimentos con hámsteres demostraron que podría proteger a los animales del virus.

En junio, el gobierno alemán invirtió 300 millones de euros (alrededor de $ 360 millones) en la investigación Covid-19 de CureVac, y pronto otros inversores lo siguieron. En diciembre, después de los datos prometedores de los primeros estudios de seguridad, la empresa comenzó su prueba final, denominada Fase III, que recluta a 40.000 voluntarios en Europa y América Latina. La compañía verá por primera vez los datos cuando 56 voluntarios desarrollen Covid-19. Si la mayoría de ellos están en el grupo de placebo y pocos en el grupo de vacunados, será una prueba de que la vacuna funciona.

Curevac en Argentina EFE/ Alejandro García/Archivo

En marzo, se supo que Argentina es uno de los países elegidos para testear la vacuna alemana.

El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires fue elegido para coordinar el Ensayo Clínico de la Vacuna CUREVAC-004, la fórmula de la biofarmacéutica alemana que utiliza ARN mensajero. Las pruebas se realizarán en hospitales públicos y privados de la Provincia de Buenos Aires, y también se sumarán dos centros, uno en Rosario y otro en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

A partir del 8 de marzo, comenzó la inscripción de los voluntarios a aplicarse la nueva vacuna cuyafarmacovigilancia está a cargo de laboratorios Bayer, el gigante de la industria farmacéutica mundial que reconoce la excelencia de este producto y sumará toda su experiencia y estructura internacional para convertirlo en un caso de éxito.

CureVac trabaja en la tecnología de ARN Mensajero desde hace más de 20 años y está reconocido como el centro de estudio con más trayectoria en este tipo de desarrollos. Tras el inicio de la pandemia de COVID-19 se abocó a trabajar en una vacuna específica para este virus, con el apoyo del Gobierno Alemán y la Comunidad Económica Europea. Habiendo pasado exitosamente las Fases I y II. FILE PHOTO: A woman walks past a board in a testing center for the CureVac vaccine during a study by the German biotech firm CureVac as part of a testing for a new vaccine against the coronavirus disease (COVID-19), in Brussels, Belgium March 2, 2021. REUTERS/Yves Herman/File Photo

En este momento está realizando los ensayos clínicos de la Fase III en Alemania, Holanda, Bélgica, México, Colombia, Panamá y Perú. Y ahora, con la coordinación del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, también lo hará en Argentina.

A nivel mundial este estudio requerirá de miles de personas voluntarias, y en Argentina la Provincia de Buenos Aires espera aportar 9 mil. La directora de investigación y cooperación técnica del ministerio de Salud, Verónica González, expresó al respecto: “Que el ministerio pueda participar de este estudio nos ubica en un situación privilegiada de acceso a un potencial desarrollo altamente valorado, como representa hoy una vacuna para el SARS-CoV-2. Estoy convencida de que la Provincia tiene la capacidad científica, técnica, y la infraestructura necesaria para participar y sostener una investigación de esta magnitud”.

¿Cómo funciona la vacuna?

Se desarrolló siguiendo el principio de ARN Mensajero. Esto significa que el ácido ribonucleico transfiere el código genético procedente del ADN del núcleo celular a un ribosoma en el citoplasma, la parte de la célula que se encuentra entre el núcleo y la membrana plasmática. En el citoplasma se descifra la información para que el cuerpo humano produzca la proteína del virus, que desencadena la reacción inmunológica para protegerse de él.

Esta vacuna, basada en información genética, transporta las instrucciones para que las células del cuerpo humano fabriquen el antígeno que activa al sistema inmunitario y el organismo humano produce anticuerpos y células T para combatir el SARS COV2 en caso de infección. Así se consigue la inmunidad.

Con las nuevas variantes

CureVac anunció en abril que incluyó en sus ensayos las nuevas variantes del virus, y confirmó su objetivo de entrar al mercado en el segundo trimestre. La firma de biotecnología justifica esta inclusión en “la propagación rápida de nuevas variantes del virus” en América Latina y Europa, donde realiza desde fines de 2020 su tercera y última fase de ensayos clínicos, según un comunicado.

Se trata de probar en esas regiones “la eficacia del candidato a vacuna para las variantes específicas” del Covid-19, agregó la empresa. “Nuestro objetivo es proteger a la población y en particular a los grupos de edad de riesgo”, declaró Ulrike Gnad Vogt, directora de desarrollo en CureVac, la empresa que se alió a los gigantes farmacéuticos suizo Novartis y alemán Bayer, que participarán en las fases de producción futuras.