(05 de mayo del 2021. El Venezolano).- El presidente del Ecuador Lenín Moreno, fue el orador principal y el homenajeado en el Foro de Defensa de la Democracia en las Américas, celebrado este miércoles en Miami, en el que participaron además de Moreno, los ex presidentes Mauricio Macri, de Argentina, Andrés Pastrana, de Colombia, Luis Guilermo Solís, de Costa Rica, y Osvaldo Hurtado, de Ecuador; además del secretario general de la organización de Estados Americanos, Luis Almagro.

El presidente Moreno se sentó en exclusiva con Infobae para dialogar cara a cara acerca del legado de su gestión, la democracia en la región, la pandemia y la crisis que atraviesa en este momento Colombia.

Muchas gracias presidente por la oportunidad. Ante todo, felicidades porque lo están homenajeando hoy aquí en este foro justamente por haber sido la persona que le puso fin al correismo, al socialismo del siglo XXI en Ecuador. ¿Cree usted que ese es el mayor legado de su gestión como presidente del Ecuador?

Realmente el homenaje no es a mi, el homenaje es a la democracia. El homenaje es a esta forma de gobierno que independientemente de las debilidades que pueda tener, definitivamente es la que ha comprobado que en la práctica -que es donde se demuestra la terrenalidad de las cosas- que es el mejor sistema de gobierno. Que es donde, con libertad, los individuos pueden desarrollarse en todo sentido. En aspecto, inclusive, anatómico, fisiológico, neurológico, espiritualmente y económicamente también. Ese es el homenaje. A la libertad, a la democracia.

Muchos dicen que usted es el presidente que ha llevado al Ecuador de regreso a la democracia. ¿Lo considera de esa manera?

Me correspondió el liderazgo en esta etapa. Pero los líderes no hacen sino acelerar o desacelerar los procesos. Y en mi caso, con una actitud democrática, libertaria, logramos acelerar un proceso que el pueblo ecuatoriano lo estaba pidiendo. Independientemente de quién lo haya llevado adelante, lo hubiera hecho. En la imagen, el presidente electo de Ecuador, Guillermo Lasso, quien reemplazará a Moreno el 24 de mayo (EFE/ José Jácome/Archivo)

Ecuador tuvo un período en el que la libertad de prensa no abundaba, ¿Cómo está hoy la situación de la prensa en el Ecuador después de su gestión?

Completa y absolutamente libre. En este momento no hay periodistas encarcelados, en este momento no hay periodistas perseguidos e inclusive, te doy una primicia: yo había nombrado gobernador a un amigo de la infancia en una provincia del Ecuador. En un momento determinado, él se sintió ofendido por un periodista y le siguió un juicio. Un juicio para que se lo sancione. Inmediatamente llamé a decirle que estaba separado del cargo. Entonces, él me habló acerca de la dignidad, acerca del honor, que había sido avasallado. Entonces yo le dije, pues bien, defiéndete en el estado civil, no como miembro del gobierno.

En su momento, la frase icónica que se ha repetido de Rafael Correa hacia usted fue la mesa está servida, y la mesa no estaba servida. Hace un par de semanas usted dijo que la casa estaba en orden y Guillermo Lasso está diciendo que no está tan en orden. ¿Hay algo de autocrítica que usted quiera hacer de su gestión? ¿Algo que hubiera hecho diferente?

Pero claro que sí, siempre hay crítica a la actividad de un ser humano. El ser humano es un ser humano en transición y siempre puede haberlo hecho mejor. Puede haberlo dicho mejor, inclusive. El tema de la mesa servida, tu lo dices muy generosamente icónico. No, es una sátira. Se ha convertido en una sátira. Lejos de la abundancia, a veces hay escasez. Yo había manifestado, y es verdad, que dejamos las cosas entiendo que no absoluta y totalmente en orden, pero en orden. En orden, como para que el próximo gobierno pueda arrancar con una información bastante adecuada. Seguramente el nuevo presidente no está totalmente informado, pues de eso se trata este período de transición. De informarle de forma transparente todos aquellos elementos que necesitan para poder arrancar con su gobierno. Yo le había manifestado que la mesa no estaba servida. Que la mesa no esté servida no significa que las cosas no estén en orden, que no se esté avanzando. La mesa no servida significa únicamente que se ha hecho todo el esfuerzo, después de haber encontrado en ruinas prácticamente el erario nacional. Se ha hecho todo el esfuerzo después de un octubre terrible en el cual fuimos atacados por las huestes correístas. Después de una pandemia que todo el mundo ha soportado. Por supuesto, no tenemos una situación económica brillante pero hemos hecho todo lo posible por arreglar las cuentas, hemos hecho todo lo posible por dejar inclusive el dinero que el próximo gobierno necesita para poder arrancar los primeros meses.

Usted, como presidente huérfano de partido, un presidente que prácticamente solo sin apoyo del congreso, llevó adelante esta gestión. ¿Qué recomendación le puede dejar a Guillermo Lasso que va a ser un presidente que no va a contar con una mayoría en el congreso?

Precisamente, la única recomendación es el ejemplo. El ejemplo de lo que nos correspondió hacer como tu lo manifiestas Soledad, sin un partido político, sin un movimiento político que nos apoye, sin una mayoría en la asamblea. Sin embargo, logramos sacar adelante leyes importantísimas como la ley de defensa de la dolarización. Que es un sistema que el pueblo ecuatoriano ha acogido con mucho beneplácito y que mantener sus economías, sin que sean afectados como sucedía antes, o como sucede en otros países de nefastas administraciones como Venezuela, en la cual ven depreciar su dinero y la capacidad adquisitiva deteriorarse todos los días. Manifestantes participan en una jornada de protesta contra la reforma tributaria en Bogotá, Colombia (EFE/Archivo)

Acaba de mencionar a Venezuela. En este momento la gran noticia en Latinoamérica tiene que ver con la crisis que está viviendo Colombia. ¿Usted cree que hay una mano castro-chavista detrás?

Pero claro. Nuestro sistema de inteligencia lo ha detectado y lo comuniqué al presidente Duque hoy por la mañana, que nuestro sistema de inteligencia ha detectado una injerencia política y económica por parte de Maduro en Colombia. Creo que es importante que todo el mundo le diga en este momento a Maduro que saque sus sangrientas y abusivas manos de Colombia. Colombia es un país maravilloso, en el cual sin duda alguna debe tener problemas, sin duda alguna debe haber personas que estén reclamando por aquella decisión del presidente Duque. Pero hay que reconocer la violencia. Y yo nunca quisiera interpretar violencia como que es protesta social. La violencia no debe estar dentro de la política internacional.

Por último, la pandemia es el gran tema. Y la vacunación pareciera ser la luz al final del camino. ¿Cómo está el proceso de vacunación en el Ecuador en este momento? Y, ¿cómo ha visto la interferencia que han tenido China y Rusia en Latinoamérica, justamente a través de lo que algunos llaman la diplomacia de las vacunas?

Ojala fuera una diplomacia bastante más agresiva. Y por favor traduce agresiva como bastante más generosa. Nosotros hemos de reconocer que a todos en esta pandemia nos ha tocado aprender. Ha sido un ejercicio pedagógico en el cual hemos tratado de demostrarnos cada vez más en cómo hacerlo de mejor manera. Al principio un poco atropelladamente. Recordemos que hasta la organización mundial de la salud recomendaba en primera instancia el no uso de mascarillas. Para que veamos que a todos nos tocó aprender. Y también a vacunarnos, ha tocado aprender. Es un sistema de vacunas sui generis, en el cual la inoculación requiere cierto tipo de características, cierto tipo de trazabilidad especial. Pero en este momento hemos agarrado el ritmo ya. Estamos vacunando aproximadamente a cien mil personas por día y espero que estén vacunados para el fin de mi período por lo menos cuatro millones de personas. De todas maneras, desde junio del año pasado, hemos venido gestionando y adquiriendo con los anticipos respectivos a los diferentes laboratorios farmacéuticos 20 millones de vacunas, como para que sea vacunada la suficiente cantidad de ecuatorianos como para procurar lo que suelen llamar la inmunidad grupal. Esperamos que el señor presidente entrante tenga todo el éxito. Nosotros entregaremos todo este sistema y, por supuesto, todo el aprendizaje que hemos logrado en el sistema de vacunación. El día de ayer, inclusive, como segundo país de América, empezamos a vacunar en los vehículos para que los viejitos y personas con discapacidad puedan acercarse sin ninguna dificultad a recibir la inoculación de su vacuna.

Lenín Moreno entregará el poder a Guillermo Lasso el próximo 24 de mayo.