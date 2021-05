(05 de mayo del 2021. El Venezolano).- Meghan Markle, otra vez es noticia. Esta vez fue acusada de robar la historia de la escritora Corrinne Averiss para su primer libro infantil “The Bench”, pero la reconocido autora británica ha insistido en que no ve “similitudes” entre las dos publicaciones.

En un comunicado, la duquesa de Sussex, de 39 años, dijo que su libro para niños, que será publicado el 8 de junio por Random House, se inspiró en un poema que escribió para el príncipe Harry tras el nacimiento de su hijo Archie, quien cumplirá dos años el 6 de mayo.

Los expertos reales se apresuraron a señalar similitudes entre la historia de Markle y el libro para niños de Corrinne Averiss, “The Boy and The Bench”, que se lanzó en 2018.

Ambos libros presentan ilustraciones coloridas similares y una historia centrada en el “vínculo especial” entre un padre y un hijo mientras se sientan juntos en un banco.

Un usuario de Twitter comentó: “Casi idéntico al libro de Corrinne Averiss’ The Boy On the Bench ‘, incluso la portada”. Otro escribió: “¡Espero que el autor al que estafó la demande, el descaro de esta mujer! The Boy on the Bench de Corrinne Averiss”. La portada de “The Bench” de Meghan Markle y “The Boy On the Bench” de Corrinne Averiss

Sin embargo, Averiss expresó: “Al leer la descripción y el extracto publicado del nuevo libro de la duquesa, esta no es la misma historia ni el mismo tema que ‘El niño en el banco’. No veo ninguna similitud aparte del uso de un banco, que existe en tantas historias”.

“The Bench” explora el “vínculo especial entre padre e hijo a través de los ojos de una madre”, adelantó la duquesa de Sussex sobre su primer libro para niños, que costará USD 19 y que cuenta con ilustraciones del artista californiano Christian Robinson.

La ex actriz estadounidense, que eligió usar su título nobiliario en la portada del libro pese a sus graves acusaciones contra la familia real británica, explicó que quería que la historia fuese inclusiva y que contará con un “grupo diverso de padre e hijos”. Meghan Markle con su hijo Archie

Random House confirmó que estará a la venta el 8 de junio y costará USD 18,99.

“The Bench comenzó como un poema que escribí para mi esposo el Día del Padre, un después del nacimiento de Archie”, dijo Meghan. “Ese poema se convirtió en esta historia”.

“Christian realizó hermosas y etéreas ilustraciones en acuarela que capturan la calidez, la alegría y la comodidad de la relación entre padres e hijos de todos los ámbitos de la vida”, añadió la duquesa, refiriéndose al ilustrador del libro. “Mi esperanza es que The Bench resuene en todas las familias, sin importar la composición, tanto como en la mía”. Meghan Markle y el príncipe Harry en su último viajo a Londres en 2019 (EFE)

La pareja, que espera su segundo hjijo, está radicada en Estados Unidos desde su renuncia a la familia real británica en enero de 2020. Junto a Archie, viven en una mansión de USD 14 millones que compraron en Montecito, uno de las zonas más exclusivas de California.

Tras su mudanza, el matrimonio firmó lucrativos acuerdos con Netflix y Spotify. Además, Harry consiguió trabajo como ejecutivo en BetterUp, una compañía de asesoría en salud mental con sede en San Francisco, que trabaja con gigantes estadounidenses.

El nieto de la reina Isabel II dijo en la entrevista que concedió a Oprah Winfrey junto a su mujer que su familia le había cortado la ayuda financiera y que había tenido que utilizar la herencia que le dejó Lady Di para poder empezar una nueva vida en los Estados Unidos.