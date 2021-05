(04 de mayo del 2021. El Venezolano).- La comunidad de Allapattah está celebrando este hito histórico con una ceremonia de corte de cinta en Main Street. Allapattah Main Street, recientemente designada, es la única de su tipo en la ciudad de Miami, y tiene como objetivo revitalizar y brindar oportunidades a los propietarios de negocios locales y la comunidad en general. A través de una proclamación formal presentada por el Comisionado de la Ciudad de Miami Alex Díaz de la Portilla, el 5 de mayo ahora será reconocido formalmente como el “Día de Allapattah Main Street”.

A través de los esfuerzos de Allapattah Collaborative CDC, The Florida Department of State otorgó a esta Organización comunitaria la única designación de Main Street en la ciudad de Miami. Allapattah Main Street ™ se encuentra a lo largo del distrito comercial de la 17th Avenida, la cual la ciudad de Miami designó en 2003 como Little Santo Domingo. Allapattah es uno de los barrios más antiguos de la ciudad, ubicado al noroeste del centro de Miami y al este del aeropuerto internacional de Miami.

Allapattah Main Street está ubicada en un vecindario multicultural de clase trabajadora, en el corazón de la cultura dominicana y las pequeñas empresas, con residentes provenientes del Caribe y América Latina. Allapattah Collaborative CDC ha trabajado junto con Main Street America, Citibank, NALCAB, SFCDC, Ochoa Urban Collaborative y Florida Main Street desde 2018 para implementar una variedad de iniciativas que apoyan el desarrollo equitativo para que las empresas actuales no solo permanezcan en el corredor, sino que también prosperen.

“Estamos encantados de colaborar con Florida Main Street y la ciudad de Miami en la implementación integral de Allapattah Main Street. Nuestros esfuerzos están mostrando resultados con más de 1 millón de dólares en acceso a capital para pequeñas empresas y más de 1200 horas de asistencia técnica para garantizar que nuestras empresas prosperen a pesar de la gran cantidad de desafíos que enfrentan. Nuestro objetivo es reactivar la microeconomía local e impulsar los distritos comerciales de nuestro vecindario ”. – Mileyka Burgos-Flores, fundadora y directora ejecutiva, The Allapattah Collaborative CDC

“La designación de Main Street de Allapattah, como parte del programa Florida Main Street, es un momento muy orgulloso para todos los que amamos a Allapattah como nuestro hogar. Es la primera Main Street oficial de la ciudad de Miami.

Como Comisionado del distrito uno, planeo continuar mi misión de revitalizar nuestro distrito mientras preservó la historia y los valores de nuestra comunidad. Gracias a Allapattah Collaborative ya todos los involucrados en lograr este galardón para nuestra comunidad ”. Comisionado de la Ciudad de Miami, Alex Díaz de la Portilla, Distrito 1

El National Main Street Center lidera un movimiento a nivel nacional comprometido con el fortalecimiento de las comunidades a través del desarrollo económico basado en la preservación en los centros históricos y los distritos comerciales del vecindario. Trabajando con una red de programas de coordinación y comunidades locales, Main Street ha ayudado a más de 2,000 comunidades en todo el país a recuperar la vitalidad económica de corredores comerciales, mientras celebra su carácter histórico y une a las comunidades. Main Street America es un apoyo fundamental para las empresas locales que atraen más de 85 mil millones en inversión pública y privada, creando más de 672,000 nuevos empleos netos y más de 150,000 nuevos negocios netos. Junto con sus socios, The Allapattah Collaborative CDC ha implementado una estrategia de desarrollo que incluye participación comunitaria integral, prácticas de desarrollo equitativas accionables, programas de creación de riqueza y promoción de políticas para mejorar el desarrollo económico, proteger comunidades vulnerables y apoyar a empresas y residentes de larga data.

Sobre The Allapattah Collaborative CDC (TAC):

Allapattah Collaborative CDC es el resultado de un proceso de participación comunitaria que involucra a residentes, propietarios de pequeñas empresas, propietarios de tierras y proveedores de servicios para construir un plan de acción de desarrollo equitativo enfocado en prevenir el desplazamiento y la gentrificación. Allapattah Collaborative CDC está implementando activamente técnicas para fomentar la identidad, apoyando estrategias de creación de riqueza para las comunidades de color marginadas y abogando por políticas y procedimientos que apoyen el desarrollo comunitario equitativo, integral y sostenible.

A través del desarrollo de políticas, la participación de la comunidad, la educación y la concientización, TAC se esfuerza por crear una comunidad equitativa, resiliente y auténticamente preservada.

Allapattah, uno de los barrios más antiguos de Miami, se encuentra al noroeste del centro de Miami, al oeste de Wynwood y aproximadamente a cinco millas del Aeropuerto Internacional de Miami. Es un barrio de clase trabajadora con una mezcla de usos residenciales, comerciales e industriales.

Para más información: www.allapattahcdc.org

Con información de Nota de Prensa