(03 de mayo del 2021. El Venezolano).- Este lunes 3 mayo a través de una entrevista con el periodista Sergio Novelli, la ex fiscal venezolana en el exilio, Luisa Ortega Díaz, afirmó que las declaraciones del pasado sábado del actual fiscal de Maduro, Tarek William Saab buscan evadir su responsabilidad ante la Corte Penal Internacional.

Ortega Díaz afirmó que hace cuatro años, cuando ocurrió el asesinato de Juan Pablo Pernalete a manos de un “Guardia” Nacional Bolivariano, ella tenía razón: Se estaban cometiendo violaciones de derechos humanos en el país.

“Es que yo tenía razón. Y lo que hoy está haciendo el Fiscal usurpador ?no es que es un destello de bondad, una lucidez para demostrarse como defensor de Derechos Humanos. Lo que está pasando es que ese Fiscal, que es tan delincuente como Maduro, primero, quiere engañar a la CPI y a la comunidad internacional. Y segundo, quiere defender y proteger a Maduro y a los máximos responsables de la violación de los Derechos Humanos en Venezuela”, detalló la ex fiscal.?

Para Ortega Díaz lo que ocurre es que el régimen está evitando que la CPI investigue la comisión de crímenes de lesa humanidad en el país y por eso “el Fiscal quiere mostrar que ellos (el régimen) están investigando. Que no es necesario que la CPI investigue. Que ellos están interesados en que se sancionen las violaciones”, sentenció.?

Caso Fernando Albán

“Yo no estuve para los otros casos, pero a mí me pasaron las informaciones”, dijo la ex fiscal del régimen, mientras continuó su discurso donde apunta que “lo está diciendo hoy para evadir la responsabilidad de la CPI”.

Afirma que desconoce cómo ocurrieron los hechos. “Para el caso de Alban, él habla de homicidio culposo, es decir, que hubo negligencia en la tortura. Como si fuese una situación normal que lo hayan torturado, pero se les fue la mano… ¿qué es eso? Hay otro tema que es que busca proteger a los máximos responsables”, condenó.?

Llamado a la conciencia

Luisa Ortega Díaz, luego de haber sido –también– cómplice del régimen de Maduro, en esta oportunidad le hizo un llamado a quienes tienen pruebas de violaciones de Derechos Humanos contra Maduro y Vladimir Padrino López.

“Que se vean en ese espejo de Ernesto Villegas. Lo utilizaron en 2017 para decir una mentira y él estaba consciente de la mentira. Lo expusieron y eso es probable que tenga una responsabilidad también”, sentenció.

La ex fiscal en el exilio le recordó a aquellos protectores de Maduro que “en el momento en que ellos quieran salvarse, los van a inculpar, a cualquiera”.