El miércoles por la mañana, recibí una llamada de un antiguo amigo, perteneciente al Ejército. Trabajamos juntos. Un pariente suyo cayó abatido el viernes anterior. El malestar, dolor, impotencia de muchos oficiales debe tener preocupado a Nicolás, y al designado en mala hora general Padrino.

Uno de los participantes habló vía telefónica brevemente conmigo, desde un teléfono de su pariente.

La versión que me da, es distinta a la ofrecida en las primeras declaraciones a los medios. Aún no se dice la mitad.

La emboscada

La incursión nocturna a campamentos de las FARC, fue previamente estudiada y analizada por asesores cubanos y rusos, quienes planificaron una operación de comando.

Seleccionaron a la élite de los comandos en Venezuela, los “navyseal” de las FANB, de la armada y de los comandos estratégicos del ejército.

“dieciocho (18) componentes por cada unidad, es decir treinta y seis (36) funcionarios, con paracaídas sobre el objetivo para neutralizar el campamento…Ese era un señuelo” Así me lo dijo el Oficial.

“Cuando ellos salimos de retirada, a ser retirados por los helicópteros, estábamos emboscados…” Cuenta que los guerrilleros le hacen armas a los dos helicópteros y se atrofia el rescate. En el sitio cayeron muertos TREINTA (30) Militares, entre tropa profesional, oficiales y suboficiales, el comandante de la operación, un teniente coronel del Ejército también cayó (eso no se ha dicho) y todos los oficiales de la armada “cayeron, sobrevivieron cinco (5), de treinta y dos (32), hasta la fecha han rescatado apenas nueve (9), gracias a la iglesia y su intermediación…”. Los demás están escondidos en diferentes sitios, en espera del rescate.

Lo más triste es que no hay versión oficial de las bajas.

Los helicópteros no estaban artillados, fueron usados unos de fabricación rusa, muy grandes, muy vulnerables por su tamaño. Su desplazamiento es muy lento y los hace objetivo muy fácil.

No hay seriedad en la información de las FANB ni de los responsables.

¿Por qué los usaron de señuelo? ¿Que protegían los guerrilleros que necesitaban el apoyo del régimen de Nicolas representado por Padrino?

¿Por qué no hicieron lo mismo de Cantaura en la época de los gobiernos democráticos, cuando no estaba la “guerrilla infiltrada”, a pesar de las críticas de los sectores de la izquierda? Allí un bombardeo aéreo impidió que murieran soldados venezolanos y desaparecieron a los insurrectos de la narcoguerrilla.

Las fotos no me atrevo a mostrarlas.

La guerrilla tiene armamento de última generación y los superaban en números.

¿Por qué el silencio? ¿Qué pasó con el honor y la solidaridad militar?

EL COQUI TRABAJA PARA EL CHAVISMO

Los funcionarios del CICPC y los organismos de seguridad, igual que nuestras Fuerzas Armadas, perdieron el norte, el honor, el respeto y como sucede desde hace mucho, allí manda la delincuencia. Una con uniforme y otra sin el.

Douglas Rico, no era “malandro”, sino un tremendo profesional, que lamentablemente se enchufó y allí se le olvidó todo. Ha permanecido largo tiempo allí pues es “perro fiel” de Nicolás, de Cilia. Es comisario pues es licenciado en ciencias artes y policiales. De lo contrario tuviera todos los títulos del mundo no podría. Sus hijos también son funcionarios y excelentes en prácticas de tiro.

Los funcionarios que lo conocen, comentan que le deben estar pagando “una pelota de dólares para mantener esa postura”. Hay una conmoción general por sus declaraciones. Todos los funcionarios están deseosos por irse, por buscar mejores horizontes.

Perdió Douglas Rico el respeto. Ser mal dirigido es una cosa pero ser dirigido por “malandros” desde Miraflores es otra. Allí el gobierno demuestra que apadrina a “El Coqui”, cuyo verdadero nombre es Carlos Luis Revete.

Los “chamos roban, secuestran” tienen a Caracas agarrada por todos lados.

El gobierno de Nicolás los armó y se desplazan por donde les da la gana, por toda Venezuela incluso.

¿Quien trae los “machitos blancos??

El gobierno lógicamente. Todos los “toyota” los trae el gobierno, la gente de “plata, enchufaos”

¿Por qué “EL COQUI” tiene “machitos chasis largos de los nuevos, último grito”?

Iris Varela, el hijo de “papi, papi” José Vicente Rangel, el nieto de la mencionada momia…

El tipo está involucrado en muchos delitos. Le suministra municiones a los colectivos, como un mercal, les dice a los “choros” “haz la cola allí, llévate una caja de punto 50, 7.62mm, 9mm, 38…”

Bandas como estás, las han creado porque ellos están convencidos que el día que estalle un conflicto interno y se revelen los militares y funcionarios honestos, estos “malandros”, van a salir hacia delante para defender la revolución “castrocomunistas”.

Un error. Esos “niños” en la práctica no tienen la preparación ni la capacidad de los funcionarios de carrera.

Es un negocio el de “El Coqui” y compañía.

Cifras reales que no permiten hacerse del conocimiento público, demuestran que en Caracas se producen un promedio de 10-20 secuestros diarios.

Los CICPC cuadran con los familiares para ir a llevarles el dinero a los tipos, en los cerros, en los alrededores del metro, etc.

Funcionarios muertos, masacrados y lógico los “malandros” tienen hasta RPG, bazucas… “de donde sacan ese material militar, más de 150 fusiles, fal, AR15, R15, AK ultra livianos, diez (10) patrullas destruyeron y se llevaron otras para el cerro.

Los policías ya no quieren trabajar. Aplican la misma regla desde que comenzó esta revolución en el 23 de enero: “A los policías le quitan las motos, pero las armas no las regresan, esa es la orden, la ley, en el bloque 3, bloque 2, bloque 1, qué son los más peligrosos del 23 de enero, allí ni Padrino puede entrar. Ahora no regresan nada. Al 23 de enero, ni la planicie no puede entrar ningún cuerpo de seguridad, solo por la avenida Sucre”. En la parroquia La Vega, cota 905, son los “santos”, a los que todos le ponen velas…

Me dicen que tienen una oficina en Miraflores…

Si los policías quieren hacerlo bien, les “siembran el procedimiento en su contra” y terminan presos ellos y los delincuentes libres.

Tenemos un régimen bajo la tutela de la Guerrilla narcocomunista y del hampa en las ciudades.

Qué más debe de ocurrir, antes de que quienes deben restituir el orden y ejercer la función de policía constitucional lo hagan…

Mientras la burocracia de la OEA, de Noruega, habla y habla, ya el problema avanzó a peores…Ahora no es a Maduro que hay que sacar, ni a Guaidó imponer, es la GUERRILLA NARCOTRAFICANTE Y EL HAMPA la que dicta las reglas.

Dios nos ampare.

PORTUGUESA

Nuestro corresponsal Enrique López y Miguel Di Nápoli nos informan que: La “Plataforma Democrática Nacional” (PDN), señalan que escogerán los mejores candidatos para participar. Conformada por 17 organizaciones políticas que convergen a nivel nacional, encabezadas entre ellas por Acción Democrática, Copei, Movimiento Al Socialismo, El Cambio y entre otras UPP 89. Voceros de Acción Democrática del ala Bernabé, se presentan. Edgar Jiménez, Roberto Canela y Edgar Pérez, al igual que de Carlos Gutiérrez, vocero político de Voluntad Popular (VP), los cuales han sostenido conversaciones con Rafael “Chato” Vásquez, quien sería el candidato por Araure, David Zapata y/o Edgar Rivero, por el municipio Páez y con el ingeniero Gustavo Rattia, por Turén, alianzas estas que vienen avanzando con la organización El Cambio, al que le corresponde postular al candidato en los municipios Unda, Sucre, Boconoito, Guanarito, Papelón, Santa Rosalía, Esteller y Ospino. A Copei, le corresponde elegir a su representado o representada en Guanare, recayendo en Avanzada Progresista presentar el nombre en la localidad de San Rafael de Onoto; y UPP 89 en la población de Agua Blanca. De igual manera se pudo conocer que en algunas jurisdicciones del estado Portuguesa, se pudieran sumar como aliados a la fórmula presentada por PDN el movimiento político Tupamaro, Partido Comunista de Venezuela (PCV), Patria Para Todos (PPT); y otras organizaciones que pertenecieron hasta hace poco al Gran Polo Patriótico (GPP), producto al descontento existente con los rojo-rojitos.

FLORIDA ESTADOS UNIDOS

Manuel Marín se hizo cargo de Acción Democrática en estas tierras. No sé de cuál AD, ¿Si la chavista de frente con Bernabé o la chavista indirecta de Ramos Allup?

ASOMBRO También cuando veo al hijo de Arias, Jesús Javier Arias, en la ciudad de Orlando. Lo vi con dos niñas que presumo no eran sus hijas, sino de javiela, cuyo ex marido, reside en Estados Unidos.

RADIO RUMBOS

Gracias a Dios no me hice parte de esa pantomima. Trabajé en esa emisora y allí fuimos censurados. Lo del recién evento, es simplemente un pleito entre “chavistas”. Se suspendió la programación momentáneamente, Me causo gracia ver a “verdugos pidiendo clemencia”. La misma sala resolvió un problema entre “socios”. A Elsa Siciliano le vendió Francisco Vargas, quien era consultor jurídico de la Alcaldía en tiempos del atorrante Freddy Bernal.



MARCEL LES DIO CON TODO:



El ex director general del canal RCTV, Marcel Granier durante una entrevista con su homólogo abogado y periodista venezolano, Leopoldo Castillo en una breve intervención en el programa “El Citizen”, reprendió a los llamados líderes opositores del partido Voluntad Popular, Leopoldo López y Juan Guaidó. Con dureza afirmó que ellos son “dirigentes que no defienden a sus seguidores y que además de inútiles, son mezquinos y estúpidos”. “La gente ya no quiere seguir exponiendo su vida, su integridad, frente a un liderazgo que no sabe defenderlos (…)”.

Agregó Marcel Granier “reconozco los méritos de Leopoldo López (…) pero no tiene ideas claras, ese ‘discursito’ social demócrata que nadie sabe qué es (…) no volverá a tropezar con la misma piedra, otra vez y otra vez, eso es lo que hemos estado haciendo”.

Todo esto lo dijo Granier, luego de conocer la disolución de contratos por el caso Telesur y sus beneficiarios tanto Castillo como el ex directivo de la planta de Bárcenas en Caracas.

El problema es que al “ciudadano”, lo dejaron por fuera como la “guayabera maracucha”. Y además Marcel carece a mi juicio de moral para reclamar. Hace unos años, solía asistir a la casa de un “enchufao” en Margarita, donde se casaron y pasaron una noche, Nicolás y Cilia. Marcelo cada vez que iba allí, la gente del servicio me contaba las barbaridades que decía a favor del régimen.

CARACAS

El lenguaje político de la mesa de la unidad, o de la nueva plataforma, G4, es el mismo de siempre. Dicen una cosa y hacen otra. Si lo hacen, como siempre el mal de la política moderna es el “calculismo”. Todo tiene un objetivo, una retribución. Nadie hace nada por nada.

De la nueva plataforma que lanzó la oposición, nos llegan unos ruidos, casi un escándalo. Nace una nueva división, organizada para defender sus intereses. Allí están VP, Causa R, MPV y Encuentro Ciudadano, dirigidos por Emilio Graterón, Andrés Velásquez, Simón Calzadilla y Delsa Solórzano. Ellos se han dado a la tarea de oponerse a cualquier elección que llamen. Observamos como la causa R le salió al paso a Américo de Grazia, cuando asomó su participación como candidato a la gobernación del estado Bolívar y nos dice un alto dirigente de esa alianza, estamos buscando cual es la motivación para esto. Ellos avalan el pedimento de las condiciones para participar aparentemente. Por debajo se oponen a cualquier acuerdo para la participación. No es porque no crean. La razón es que no tienen dirigentes con liderazgos creíbles o reconocidos en las regiones. No cuentan con estructuras consolidadas en el país. El partido de Delsa, solo existe en el papel. En la calle, solo ella. Ni siquiera en Caracas. Voluntad Popular ya no existe en Zulia, Falcón, Lara, Apure, Anzoátegui, Nueva Esparta, Barinas, Cojedes, Delta Amacuro, Portuguesa. En esas regiones, ni que se “amarren chorizos”, serían seguidos. Absolutamente minúsculos. Cuenta con un pequeño grupo en Caracas, La Guaira, Aragua y Carabobo, Táchira, Trujillo, Yaracuy (Hacía abajo a toda carrera) y en Bolívar con Francisco Sucre.

SE VAN: Los hermanos Guanipa están a punto de dejar Primero Justicia. Desacuerdos con Julio Borges, Henrique Capriles y Carlos Ocariz, quienes promueven la participación y los hermanos Guanipa se oponen. Recuerden, uno de ellos no aceptó juramentarse como gobernador del Zulia. ¿Cómo es que ahora se van a presentar como candidatos otra vez? Preguntan. Juan Pablo Guanipa, después de Omar Prieto, es el político con más alto nivel de rechazo. No es fácil. El otro Guanipa, Tomás, siempre ha dicho que es mejor político (Tomás), aspira la alcaldía de Caracas y si tienen una oportunidad, no la dejará pasar como su hermano. No tiene de otra.

La nueva plataforma como la anterior, no consulta a nadie. Los caciques viejos actúan solos y por ello. De hecho, publicaron un comunicado respecto a lo del CNE únicamente visto por Emilio Graterón, Luis Somaza de VP junto con Delsa Solórzano. De esas maniobras desde la presidencia encargada del entorno de Guaido. También comentan, que pretenden favorecer y proyectar a Delsa Solórzano para la gobernación de Miranda. Esto ha causado molestias en PJ, quien de paso tiene que lidiar, con los alcaldes disidentes del área metropolitana, quienes apoyan a David Uzcategui. Es un liderazgo importante y recorre el estado todos los días. De última hora nos dicen también que lo más seguro es que el G4 o la nueva alianza no participe. No han logrado llegar a un acuerdo con el gobierno para la designación de los rectores y las garantías y la comunidad internacional no avalaría una participación en esas condiciones.

ZULIA

El tema de la gasolina sigue siendo el dolor de cabeza de los ciudadanos. Debieran los privados tener la posibilidad de importar y distribuir la gasolina, sin la intervención mafiosa de la policía y los militares. Políticos del chavismo controlan la mafia.

INSÓLITO Omar Prieto promueve el “bachaquerismo” de la gasolina. Él en la creencia de que las mentiras que dice a diario en la radio, darán resultados. A los que llaman al “aburridisimo espacio” le hacen llegar medicinas, y/o otras ayudas y utiliza taxis, a los cuales les pagan otorgándoles con preferencia 60 LITROS DIARIOS DE GASOLINA. ¿Qué creen ustedes que hacen la mayoría de ellos? Pues simple, la “revenden”. Qué desastre.

NOTA: Omar Prieto a través de sus operadores AP y RS, impidió que otro chavista Gerardo Nuñez acompañado de Gustavo Vecino adquirieran el control de la emisora FM Sabor 106.5, pues según ellos, detrás de GUSTAVO VECINO está el financiamiento de Luis Caldera. Alejandro Higuera lo había prometido pero los operadores por siglas mencionados, presionaron y lograron frustrar el “negocio”, al valor de 2500 dólares mensuales. ¿Y como Omar Prieto tiene dinero para eso? Misterios…

Por ahora nuevos sondeos (hay un adeco pero no aparecen) posicionan a Rafael Bracho en el Municipio Francisco Javier Pulgar. Leonidas González en Lagunillas y Dirwings Arrieta en San Francisco. Casanova en Maracaibo, ni rivales aparecen con fuerza.

Para la Gobernación por la oposición continúa el nombre de Manuel Rosales en la calle.

El PCD se posiciona en las parroquias pero aún no definen si participan.

GUERRA EN LA ZONA EDUCATIVA

Damelis Chavez vs Yamelis Suarez

La diputada “6D” Damelis Chávez fue a hablar directamente con Omar para que procediera a destituir a Yamelis Suarez, antes amiga y mano derecha, fue también para caracas para que lo hiciera el ministro hoy difunto. Su rabia es que Yamelis no hacía lo que se decide y ordena ella. “Yo te propuse, yo te puse yo te quito…” cuentan testigos que le gritó.

Es tanta la rabia que llegaron comisiones del SIPEZ, del CBPEZ, y detuvieron a varias personas y empleados de la zona educativa que eran del entorno de Yamelis Suárez.

La destituyeron y en su lugar nombraron a la señora Cindy Burgos. A Yamelis la nombraron en la Secretaría de Educación, sin voz ni mando. Y es tan grave la situación que separaron del cargo a la hermana de Damelis Chávez, la profesora Dilma que era la ocupante del mencionado cargo por parte de la gobernación, mientras todo se calma.

Las detenciones en la zona fueron porque siguen cobrando en dólares la certificación y legalización de notas y de títulos de educación.

La gente se pregunta ¿Y por qué no se llevaron presa a la sobrina Darcila Chávez y a su pareja que son los cabecillas del negocio grande en la zona educativa?

