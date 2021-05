(02 de mayo del 2021. El Venezolano).- No es un secreto para nadie que en los últimos años se han incrementado y visibilizado los problemas entre razas. Ahora mismo, la comunidad asiática en Estados Unidos ha sufrido mucho a causa de esta situación, sin embargo los líderes han buscado maneras de contrarrestar este asunto. La alcaldesa Daniella Levine Cava anunció la campaña We are one Miami-Dade.

En una cadena de tuits, la funcionaria contó parte de lo que significa esta camapaña: “A lo largo de esta pandemia, observé con horror el aumento de la violencia y la discriminación hacia los estadounidenses de origen asiático y los isleños del Pacífico en todo nuestro país. Lo vimos en el tiroteo de Atlanta el mes pasado y los innumerables ataques reportados en todo el país, incluso aquí. Es por eso que me enorgullece anunciar nuestra nueva campaña, “We are One Miami-Dade” (somos uno Miami-Dade en español), para promover la tolerancia y la inclusión en nuestra comunidad. Verá estos mensajes en todos los autobuses y trenes de tránsito de Miami-Dade y en línea mientras trabajamos juntos para difundir un mensaje de respeto e inclusión

Del mismo modo, Levine Cava aseguró que seguirá la política de tolerancia cero a los abusos raciales. “Miami-Dade no tolerará la discriminación, el acoso o el racismo de ningún tipo en nuestro lugar de trabajo ni en ninguna de nuestras comunidades. Y como su alcalde, tiene mi compromiso de que nuestro condado se solidariza con la comunidad de AAPI y todos los que llaman hogar a Miami-Dade”.