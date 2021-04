(29 de abril del 2021. El Venezolano).- El partido político Vente Venezuela emitió un comunicado en la que manifestó públicamente su rechazo a las maniobras del régimen para ganar tiempo y legitimidad.

De la misma manera, aseguró que la organización política liderada por María Corina Machado no participará en la farsa electoral que Nicolás Maduro pretende convocar este año.

“Nosotros SÍ VAMOS a acudir a unas elecciones, pero ASÍ NO. Participaremos en unas elecciones cuando sean unos comicios de verdad, no a una farsa como la que están imponiendo hoy para darle más tiempo al régimen”, destacó el escrito.

A continuación, el texto íntegro del documento:

En Vente Venezuela estamos convencidos de que es nuestra obligación hablar siempre con la verdad. Por eso, nos dirigimos al país en un momento en el que no pueden existir dudas sobre la posibilidad de participar o no en unas supuestas elecciones convocadas por Nicolás Maduro, negociar o no con el régimen y buscar alianzas con personas que puedan tener alguna responsabilidad en el drama que atraviesa Venezuela.

Desde nuestra organización, afirmamos sin dudas: no reconocemos la legitimidad del Consejo Nacional Electoral (CNE) que nombre la ilegítima Asamblea Nacional y no participaremos en la farsa electoral que Maduro pretende convocar este año.

Llamamos a todos los ciudadanos y fuerzas democráticas a hacer un frente común contra este nuevo engaño con el que el régimen busca reconocimiento, a través de la asignación envenenada de algunas gobernaciones y alcaldías, como ocurrió en 2017.

Nosotros SÍ VAMOS a acudir a unas elecciones, pero ASÍ NO. Participaremos en unas elecciones cuando sean unos comicios de verdad, no a una farsa como la que están imponiendo hoy para darle más tiempo al régimen.

Iremos a elecciones sin presos políticos, sin exiliados, sin censura de medios de información, sin la presencia de grupos armados ilegales que intimidan a la ciudadanía y a las fuerzas policiales y militares; iremos, en definitiva, cuando exista soberanía y cuando realmente podamos elegir y lograr ampliar los senderos de la libertad, no para reforzar los candados de esta jaula en la que nos encierran.

SÍ VAMOS a negociar, pero ASÍ NO. No contarán con Vente Venezuela para una negociación que haga más cómoda la jaula; lo que queremos es sumar la fuerza necesaria para llegar a una negociación que reviente la jaula. Vamos a negociar el cuándo y el cómo saldrá Nicolás Maduro y el conglomerado criminal que lo mantiene en el poder.

Claro que tenemos fuerza y liderazgo en cada rincón del país, con proyectos y una visión distinta sobre lo que debemos ser como nación, pero los haremos valer en libertad, porque SÍ VAMOS a darlo todo y a sacrificarlo todo por la dignidad y el bienestar de los venezolanos.

Y SÍ VAMOS a restearnos con la unión para construir más presión y con un solo propósito, el que representa la auténtica aspiración de la sociedad venezolana: salir de esta tiranía de mafias y no cohabitar con ella.

Nuestro llamado a todos los ciudadanos, organizaciones sociales, partidos, personalidades y a toda la comunidad democrática internacional es a plantarse firmes y a trabajar juntos en una ruta que no tenga otro objetivo que la urgente liberación de Venezuela y el fin de una tragedia que no podemos postergar más.

Caracas, 29 de abril de 2021.