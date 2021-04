(29 de abril del 2021. El Venezolano).- El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, se pronunció este jueves 29 de abril sobre los enfrentamientos entre las disidencias de las FARC y militares venezolanos en la frontera con Colombia.

En mandatario condenó las muertes de militares del país a manos de este tipo de organizaciones y repudió el sufrimiento que viven los habitantes del estado Apure por esta situación.

Responsabilizó directamente a Nicolás Maduro de ser el principal culpable de que estos territorios sean cedidos y se conozcan sobre los delitos que quedan impunes.

“Maduro está permitiendo que terroristas financiados por él vulneren la soberanía. Hoy Maduro secuestra el poder y de ahí deriva la vulnerabilidad que tiene nuestra gente y también los soldados venezolanos, dijo.

“Son evidentes cuando asesinan a hijos de militares y el cobarde Maduro no ha dado alguna declaración de lo que ustedes amparan”.

Criticó abiertamente que tenga fuerzas para perseguir a políticos y disidentes de su régimen, pero que no tenga los pantalones para enfrentar a estos grupos armados.

Guaidó también manifestó que Padrino López debe dar explicaciones a la sociedad y responder a las familias de las victimas de estos conflictos fronterizos.

“¿Cómo se le responde a los familiares de los militares caídos? ¿Por qué Padrino López y Ceballos no van a capturar a Santrich e Iván Márquez que están en Venezuela?”, agregó.

Sobre los casos de abusos sexuales a mujeres

El mandatario también se refirió a la polémica sobre los múltiples casos denunciados en redes sociales de abuso sexual, que ha tenido como responsables a figuras de los medios de comunicación, teatro, la política y las artes.

“Es doloroso cuando sucede en nuestros entornos, existe un genero más afectado. No hay que tolerar ningún tipo de acosos de ninguna manera, son patrones destructivos que han llevado a la normalización, no esta bien. Para resarcir el daño no es suficiente una confesión, debe existir una pena. Narrar y revivir el momento ya es muy doloroso, lo hemos visto durante los últimos días, debemos prestarle atención”, puntualizó.

“Esto no puede ser tolerado y punto. Es intolerable para todos, lo hemos reflejado todos de alguna manera, debemos ver cómo podemos lograr ayudar a las victimas”, añadió.