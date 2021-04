(28 de abril del 2021. El Venezolano).- El Youtuber Alex Tienda se ha vuelto tendencia en Venezuela durante las últimas semanas por el documental que ha desarrollado en el país, a través del cual muestra las realidades y maravillas del territorio nacional.

Recientemente ha causado revuelo en las redes sociales por el capítulo final de su material audiovisual, el cual realizó en el Salto Ángel, la cascada más alta del mundo con sus 979 metros y su mayor caída ininterrumpida de 807 metros.

Parte del cierre de esta producción se hace con una emotiva reacción del youtuber, quien luego de apreciar la majestuosidad del Kerepakupai Merú (su nombre en Pemón), llora de la emoción y alcanza a decir unas cortas palabras.

“¡Wao! No saben la sensación amigos, está… espectacular… Venezuela, los amo. Está hermoso su país. Me dejó sin palabras, me dejó sin aliento y me dejó sin saber qué decirles en este momento. Solo quedan las imágenes de algo que… Wao voy a recordar esto toda la vida. ¡Está increíble!”, alcanza a decir el youtuber mexicano quien en su cuenta de Twitter demuestra la emoción por haber logrado realizar este documental y por visitar el Salto Angel, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1994.

“He visitado muchísimos lugares en el mundo, he visitado monumentos. He visitado maravillas del mundo. He visitado edificios increíbles, pero hay puntos de tu vida, momentos de tu viaje que los ves por primera vez y se toma una fotografía en tu mente, y se queda para toda la vida. Este es uno de ellos”, compartió Alex Tienda durante los minutos finales del documental.