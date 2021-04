(26 de abril del 2021. El Venezolano).- Entre los grupos de extrema derecha cuyos miembros se sospecha que planearon el ataque del 6 de enero al Capitolio de los Estados Unidos se encuentran los Proud Boys. En marzo, el director de la Oficina Federal de Investigaciones le dijo al Comité Judicial del Senado que deseaba “absolutamente” que la agencia hubiera penetrado en el grupo de antemano o que conociera sus planes.

“No considero que lo que sucedió el 6 de enero sea un resultado aceptable”, dijo el director Christopher Wray. “Estamos muy, muy concentrados en cómo podemos obtener mejores fuentes, mejor información, mejor análisis”.

Sin embargo, el FBI tenía una visión más profunda del grupo de lo que reveló Wray.

Los agentes de la oficina mantuvieron conexiones con líderes clave de Proud Boys a partir de 2019, según un examen de Reuters. Al menos cuatro Proud Boys han proporcionado información al FBI, se enteró Reuters. A menudo, estos líderes compartían inteligencia sobre Antifa, un movimiento flexible de activistas de izquierda a los que se oponían el ex presidente Donald Trump y los medios de comunicación de derecha.

Las conexiones entre los Proud Boys y el FBI no significan que la agencia haya penetrado completamente en el grupo de extrema derecha. Pero algunos veteranos de las fuerzas del orden dicen que los vínculos muestran que la agencia podría haber hecho más para prepararse para el mortal levantamiento del 6 de enero, que buscaba anular la elección del demócrata Joe Biden como presidente.

“Este era un grupo que cometía violencia en público y se promocionaba como un grupo violento”, dijo Mike German, un ex agente del FBI que investigó el terrorismo doméstico. German había criticado previamente a la oficina por lo que él dice que fue un fracaso en enfocarse en los Proud Boys antes del 6 de enero. Cuando le contaron los hallazgos de esta historia, German dijo: “Es difícil entender cómo el FBI pudo haber tenido una relación con cuatro personas de los Proud Boys y no entendían la naturaleza de la amenaza al Capitolio “.

El FBI se negó a responder preguntas escritas para esta historia o comentar sobre las cuatro conexiones de Proud Boy detalladas aquí. Un funcionario del FBI dijo que el testimonio de Wray en el Senado reforzó “la necesidad de detectar y disuadir actos de violencia”.

Reuters entrevistó a dos miembros de Proud Boys que hablaron bajo condición de anonimato sobre las interacciones de algunos miembros con el FBI. Reuters también entrevistó al líder de Proud Boys, Enrique Tarrio, examinó registros judiciales y entrevistó a fuentes cercanas a la investigación federal.

El informe mostró:

– One Proud Boy dejó el grupo en diciembre después de decirles a otros miembros que estaba cooperando con el FBI al proporcionar información sobre Antifa, dicen Tarrio y otras dos fuentes de Proud Boy. El ex miembro, a quien Reuters no pudo identificar, insistió a los líderes del grupo en que no había revelado información sobre los Proud Boys, dicen estas personas.

– Un segundo líder de Proud Boy se jactó en 2019 de compartir información con el FBI sobre Antifa, según chats privados filtrados en las redes sociales. La autenticidad de los chats fue confirmada por una fuente familiarizada con los Proud Boys y el caso del 6 de enero, así como por el abogado del líder de Proud Boy.

– Un tercer líder de Proud Boy, Joseph Biggs, quien fue acusado y acusado de conspiración en el ataque de enero, dijo en documentos judiciales que reportó información al FBI sobre Antifa durante meses. Reuters habló con Biggs dos días antes de los disturbios. En esa entrevista, dijo que tenía planes específicos para el 6 de enero, pero se negó a revelarlos. Pero, se ofreció como voluntario a Reuters en esa llamada, estaba dispuesto a contarle a su contacto del FBI sus planes para la próxima manifestación, si se le preguntaba. Reuters no pudo determinar si se produjo tal contacto.

– El cuarto Proud Boy, Tarrio, había trabajado anteriormente como testigo colaborador, a veces encubierto, para el FBI y las autoridades locales en el sur de Florida dos años antes de que se formara el grupo de extrema derecha, como informó Reuters en enero. Tarrio dijo a Reuters que continuó hablando intermitentemente con el FBI, aunque insiste en que nunca habló sobre el funcionamiento interno de los Proud Boys. En cambio, dijo, proporcionó información sobre Antifa y sobre los planes de marcha. Tarrio también habló con el FBI en octubre, dijo, cuando los Proud Boys fueron acusados ​​brevemente de amenazar a los votantes demócratas por correo electrónico. El Departamento de Seguridad Nacional alegó más tarde que Irán había “falsificado” las direcciones de correo electrónico de Proud Boys, en un extraño esfuerzo por interrumpir las elecciones. Irán lo negó.

Tarrio, quien fue arrestado dos días antes del 6 de enero por cargos de vandalismo y armas de fuego, no participó en la insurrección del Capitolio. Dice que el grupo no tenía planes de violencia ese día. “De hecho, estábamos ansiosos por tener un día jodidamente relajante, viendo al presidente hablar”, dijo, refiriéndose a Trump.

Aún así, al menos 18 miembros de Proud Boys han sido arrestados desde los disturbios del Capitolio, por cargos que van desde conspiración hasta agredir a agentes de policía. También se han presentado cargos contra al menos otras seis personas asociadas o que acompañan al grupo. En total, más de 400 personas han sido arrestadas en el caso federal más amplio.

Cuando llegó el 6 de enero, las agencias federales y locales no estaban preparadas para el asalto, en el que los alborotadores intentaron bloquear la certificación formal de los legisladores estadounidenses de la elección de Biden y mantener a Trump en el cargo. La Policía del Capitolio no pudo contener el ataque, las barricadas de las fuerzas del orden público fueron fácilmente invadidas y cinco personas murieron.

‘MINISTERIO DE AUTODEFENSA’

Los Proud Boys se han ganado una reputación como manifestantes de derecha y luchadores callejeros que se han enfrentado con los izquierdistas en mítines en Portland, Nueva York, Washington y otros lugares. Fundada en 2016, la organización declaradamente machista desafía lo que percibe como corrección política excesiva. Sus miembros a menudo han abrazado su reputación de violencia.

Los miembros de Proud Boys, incluido Tarrio, han dicho que le han informado al FBI sobre las rutas de protesta, por ejemplo, al planificar manifestaciones. Dicen que no ven esas divulgaciones como información o cooperación, sino más bien como un protocolo de seguridad pública.

El 12 de diciembre de 2020, un mes antes de la insurrección, los Proud Boys, muchos vestidos con chalecos tácticos y chalecos antibalas sobre sus emblemáticas camisas amarillas y negras, fueron recibidos con un gran aplauso por parte de los partidarios de Trump en una manifestación en Washington para protestar por la derrota del republicano. a Biden.

La violencia se salió de control. Embragues de Proud Boys merodeaban por las calles, atacando a personas que, según afirmaban, estaban alineadas con Antifa. Cuatro personas fueron apuñaladas. Según los informes, dos de los heridos eran Proud Boys, por alguien con quien se enfrentaron en la calle. Posteriormente, Tarrio sería acusado por las autoridades de quemar una pancarta de “Black Lives Matter”; El video mostraba a Proud Boys rociándolo con líquido para encendedor para hacer que las llamas crecieran brillantes en la oscuridad.

De ese caos crecieron las semillas de la planificación de Proud Boys para el 6 de enero.

Después de la violencia del 12 de diciembre, los presidentes de los 155 capítulos de Proud Boy celebraron una votación para prohibir que la organización patrocinara oficialmente tales manifestaciones. “Votamos en contra de más manifestaciones hasta nuevo aviso”, dijo un líder de Proud Boy. La votación significó que los Proud Boys no podían usar sus “colores”: parafernalia amarilla y negra adornada con varias insignias, incluidos gallos y coronas de laurel.

El objetivo era frenar la mala publicidad derivada de la violencia desenfrenada y evitar que Proud Boys resultara herido.

La votación no se ha informado previamente. Fue una decisión importante, dijeron los miembros, porque es la razón por la que los Proud Boys fueron a Washington como lo hicieron el 6 de enero: sin usar su ropa de Proud Boy. La ausencia de colores significaba que los Proud Boys no serían fácilmente identificables por el público y las fuerzas del orden; Mientras no estuvieran vestidos con atuendos oficiales, aún podrían acudir a Trump a pesar de la prohibición.

Para prepararse para el 6 de enero, Tarrio y otros líderes establecieron un “capítulo de reunión” virtual que llamaron Ministerio de Autodefensa, o MOSD, en un chat en la plataforma de mensajería Telegram, dicen dos fuentes de Proud Boy. Ese canal, dicen las fuentes, se convertiría en una herramienta de planificación para el 6 de enero.

A fines de diciembre, dicen los fiscales, Tarrio y Biggs anunciaron públicamente sus instrucciones a Proud Boys de ir a Washington, DC, “de incógnito”, como lo llamaban. Tarrio prometió que saldrían “en números récord”.

Antes de la certificación presidencial, a finales de diciembre, un Proud Boy con el pseudónimo “Danny Mac” se adelantó al grupo con una confesión.

“Dijo que era un informante”, dijo un niño orgulloso. “Dijo que les estaba dando información durante dos años”.

Danny Mac reveló a la dirección de Proud Boys que el FBI le había pagado por información sobre Antifa, dijeron dos miembros a Reuters. Pero pronto, les dijo a los líderes, el FBI estaba exigiendo información sobre el grupo Proud Boys. Danny Mac dijo que estaba siendo sincero con los Proud Boys y prometió que no había revelado ningún secreto.

Sin embargo, según un mensaje del 19 de diciembre en las salas de chat de Proud Boys que fue leído por un miembro a Reuters, Danny Mac fue “excomulgado” del grupo. Su acceso fue eliminado de cualquier chat.

En una entrevista, Tarrio fue cauteloso al hablar sobre el ex miembro. “Me comunicó que estaba en contacto con la policía”, dijo Tarrio, sin dar más detalles. Tarrio dijo que el miembro estaba desarraigado por su “estilo de liderazgo”, no por su cooperación, pero no ofreció más detalles.

Reuters no pudo contactar al ex miembro conocido como Danny Mac.

El grupo eliminó los chats del Ministerio de Autodefensa después de que Tarrio fuera arrestado el 4 de enero por sus acciones en el mitin de diciembre. Tarrio enfrentó una orden de delito menor por quemar la bandera Black Lives Matter y un cargo de delito grave por llevar consigo dos cargadores de rifle de alta capacidad. No se declaró culpable y fue puesto en libertad después de una noche en la cárcel. Está previsto que comparezca ante el tribunal en junio.

Después de su arresto, se estableció un nuevo grupo de chat privado, dicen los fiscales. Se llamaba “Nuevo MOSD”.

Los Proud Boys dicen que el interés del FBI en acceder al grupo de extrema derecha parecía provenir de los conflictos y el conocimiento de los miembros con Antifa, el colectivo flexible de activistas de izquierda que luchan contra fuerzas que consideran fascistas. “¡Que se joda Antifa!” Los miembros de Proud Boy cantan en los mítines. Algunos usan camisetas de “Muerte a Antifa”.

En enero de 2019, un miembro del capítulo de Filadelfia de los Proud Boys que se hacía llamar “Aaron PB” estaba en un chat de Telegram con otros miembros para recopilar información sobre Antifa, según capturas de pantalla de chat filtradas cuya autenticidad fue confirmada por una fuente familiarizada con el Proud Boys y por un abogado de Aaron PB. Aaron PB dijo en un chat que estaba recopilando “información que queremos enviar a nuestro contacto del FBI”.

Una fuente cercana a la investigación federal dijo a Reuters que “Aaron PB” es un líder de Filadelfia Proud Boy llamado Aaron Whallon-Wolkind.

Whallon-Wolkind no respondió a las llamadas telefónicas ni a las preguntas enviadas por mensaje de texto. Contactado por un reportero de Reuters, colgó.

Patrick Trainor, abogado de Whallon-Wolkind en Nueva Jersey en una demanda no relacionada, dijo que Whallon-Wolkind y otros Filadelfia Proud Boys habían hablado de asuntos intrascendentes con el FBI a lo largo de los años. Esos contactos no significaron nada sustancial, dijo Trainor. Trainor también representa a otros Proud Boys.

“Se les ha abordado a todos en diferentes momentos en diferentes manifestaciones en la ciudad de Filadelfia”, dijo. “Los chicos del FBI vestidos de civil querían hablar con ellos. Ya sabes: ‘Escuchamos que esto sucedió. Esto sucedió, así que hablemos de ello ‘”.

Trainor reconoció que Whallon-Wolkind hizo los comentarios sobre “nuestro contacto con el FBI” en el chat de Telegram, pero cree que no debían tomarse en serio. “Creo que solo estaba rompiendo pelotas”, dijo Trainor. “Creo que no hubo contacto con el FBI”.

Trainor dice que el FBI ha estado apuntando injustamente a Proud Boys, de quienes dice que no son racistas, sino que “son solo un grupo de tipos diferentes que beben cervezas, se ríen, rompen pelotas y cuentan chistes sucios”.

CHICO ORGULLOSO CARGADO

Biggs, miembro de Proud Boy, un veterano del ejército con experiencia en combate en Irak y Afganistán, se declaró inocente de los cargos federales de conspiración para interrumpir la certificación de las elecciones presidenciales. Un juez ordenó que lo encarcelen hasta el juicio.

Biggs fue uno de los líderes más visibles entre los alborotadores del Capitolio el 6 de enero. Ese día llevaba guantes tácticos negros con protección reforzada en los nudillos y una distintiva camisa de franela negra, gris y blanca con una radio bidireccional recortada en la esquina superior derecha. bolsillo. Caminó a grandes zancadas a la cabeza de la columna de Proud Boys que marchaba alrededor del Capitolio.

En una presentación judicial el mes pasado, el abogado de Biggs argumentó que su cliente no debería ser encarcelado antes del juicio. El abogado escribió que el líder de Proud Boy ha cooperado durante años con el FBI y ha desarrollado vínculos con al menos un agente. Esa cooperación comenzó, escribió el abogado, cuando Biggs llamaba o se reunía con el FBI y las autoridades locales para explicar las rutas y planes de la marcha de Proud Boys.

El abogado de Biggs, John Daniel Hull IV, se negó a comentar con Reuters.

Para julio de 2020, escribió el abogado, la relación de Biggs con el FBI aumentó cuando el líder de Proud Boy se reunió con dos agentes especiales durante dos horas. Biggs “hablaba a menudo” por teléfono con un agente de Daytona Beach, escribió el abogado. La presentación decía que los agentes del FBI querían que Biggs les dijera lo que sabía sobre Antifa.

Dos días antes de la insurrección del Capitolio, Reuters se comunicó con Biggs por teléfono. No quiso decir lo que el grupo había planeado para la protesta programada para el 6 de enero.

“Si te lo digo ahora mismo, revelará mi juego”, dijo en la entrevista del 4 de enero. Pero, dijo, estaba dispuesto a contarle sus planes a un agente especial del FBI a quien conocía, si se le preguntaba. “Si el chico que conozco me llama y tiene alguna pregunta, le respondo”.

Reuters