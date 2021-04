(25 de abril del 2021. El Venezolano).- Ciudadanos, diputados de la Asamblea Nacional (AN) de 2015 y representantes de la plataforma del Frente Amplio de Mujeres protestaron este domingo 25 de abril en Caracas para exigir más vacunas contra el COVID-19 para Venezuela.

Con carteles en los que se leían las frases: “sin vacunas morirán nuestros padres” o “vacunas primero para los médicos”, los manifestantes se concentraron en la avenida principal de Las Mercedes e hicieron un llamado urgente a ampliar la vacunación en Venezuela y desarrollar un plan sin discriminación.

“Ese derecho a la vacuna lo estamos exigiendo en la calle. Exigiendo el derecho a que todos sean vacunados. No es posible que hoy sean vacunados algunos que tienen privilegios y otros no”, dijo Gilber Caro, ex preso político y diputado de la AN de 2015.

El Presidente Encargado de Venezuela Juan Guaidó, también participó en la protesta.

Piden la llegada inmediata de vacunas | Foto: Prensa AN 2015

“La vacuna hoy salva vidas y evita la discriminación, pero la vacuna ante la dictadura para poder ser libres y vivir con dignidad es en las calles, es unidos, es exigiendo, es movilizándonos“, expresó Guaidó.

Con la consigna “vacunas para todos”, los manifestantes también exhortaron a las autoridades a divulgar el plan nacional de vacunación y solicitaron transparencia y la supervisión de organismos internacionales.

El diputado de la AN 2015 Romel Guzamana exigió al mandatario Nicolás Maduro que permita la entrada de vacunas y priorice a los indígenas. “Hay muchos niños indígenas y abuelos indígenas que están muriendo”, destacó.

Venezuela ha recibido entre febrero y abril solamente 880.000 dosis de vacunas contra COVID-19: 380.000 Sputnik V y 500.000 dosis de la vacuna elaborada por la farmacéutica china Sinopharm. Con 190.523 casos confirmados y 2.028 fallecidos, es uno de los países con las menores tasas de vacunación por habitantes en la región.

Con información de Efecto Cocuyo